Ajla Tomljanovic, marcată de înfrângerea în fața Simonei Halep: ”Mi-e foarte greu să vorbesc”

Jucătoarea australiană de tenis Ajla Tomljanovic a fost marcată de înfrângerea în fața Simonei Halep în turul doi de la Australian Open 2021, deși a avut 5-2 în setul decisiv și a fost foarte aproape de o mare surpriză.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Campioana noastră s-a impus după un meci fantastic cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5 și urmează să o întâlnească în turul trei pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 36 WTA și cap de serie numărul 32.

La conferința de presă, Halep a declarat că se simtă mândră de felul cum s-a comportat pe teren, mai ales în setul decisiv, când a reușit să revină miraculos pe tabelă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înfrângerea cu Simona Halep a dărâmat-o pe Ajla Tomljanovic

În schimb, Ajla Tomljanovic a venit resemnată în fața jurnaliștilor și a dezvăluit că îi este foarte greu să vorbească după înfrângerea în fața Simoeni Halep și a precizat că nu va uita mult timp această întâlnire.

”Mi-e foarte greu să vorbesc acum, să văd vreun lucru pozitiv. Mi-am dorit să câștig, în orice fel. A fost un meci de mare calitate, dar am pierdut, iar asta mă apasă cel mai mult acum. Am simțit că am fost incredibil de aproape, dar, în același timp, știam că nu-mi va face viața ușoară”, a declarat australianca.

ADVERTISEMENT

”A făcut exact ce mă așteptam, și-a ridicat nivelul, nu mi-a dat prea multe șanse. Privind în urmă, mi-aș fi dorit să rămân puțin mai agresivă. Totuși, am avut câteva lovituri, însă am ratat. N-aș spune că am prea multe regrete, că aș fi făcut altceva”, a mai spus Tomljanovic.

”Mă va durea câteva zile”

”Trebuia doar să câștig acele patru puncte pentru a termina meciul. Mâine nu pot să mă trezesc și să mă forțez să uit de acest meci. Va rămâne în mintea mea o vreme. Nu cred că asta e calea de a depăși momentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă privim altfel, acum două luni nu știam dacă voi fi capabilă să fac un meci ca acesta. Am oameni de calitate în preajma mea, care mă vor ajuta, cu ei pot vorbi. Mă va durea câteva zile, dar voi reveni la antrenamente și voi juca săptămâna viitoare”, a încheiat Ajla Tomljanovic.

Pentru calificarea în turul 3, Simona Halep va fi recompensată de organizatori cu un cec în valoare de 165.228 de dolari.

ADVERTISEMENT