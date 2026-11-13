Ajunge David Popovici mai mare decât Nadia Comăneci sau Ilie Năstase?! „Îl lua la înjurături pe Trump”

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David Popovici (22 de ani) este deja o legendă a sportului românesc și a celui mondial. Tânărul înotător a cucerit cam tot ce se putea și a doborât și multe recorduri. Poate acesta să devină mai mare decât „monștrii sacri” ai sportului autohton și mondial, Nadia Comăneci (64 de ani) și Ilie Năstase (80 de ani)? Dumitru Dragomir (80 de ani) a dat un verdict ferm!

La doar 22 de ani pe care i-a împlinit pe 15 septembrie, David Popovici a adunat o vitrină de medalii olimpice, mondiale și europene. Înotătorul născut în București are deja un palmares legendar la seniori, devenind unul dintre cei mai importanți înotători de stil liber din istorie. Popovici este primul campion olimpic din istoria natației masculine românești.

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Despre marele campion român s-a discutat în emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK. Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat direct pe invitatul său permanent, Dumitru Dragomir, dacă acesta îl vede pe . „Oracolul din Bălcești” a dat pe loc un răspuns.

„(n.r. Ajunge, în istorie, David Popovici mai mare decât Nadia Comăneci și Ilie Năstase?) E la nivelul lor acum! Nu pot să spun acum dacă va fi peste ei. Au fost mari sportivi în țara asta, unii care au fost peste Nadia și Năstase. Mă refer la cea din canotaj, doamna Elisabeta Lipă. Ea e peste toți: campioană olimpică, campioană mondială, campioană europeană și campioană națională”, afirmă Dragomir.

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De ce nu poate Popovici să-l bată la popularitate pe Ilie Năstase: „Îl lua la înjurături pe Trump”

În ciuda faptului că David Popovici are doar 22 de ani și, teoretic, încă mulți alții în care mai poate cuceri medalii peste medalii, Mitică Dragomir spune că înotătorul nu-l poate depăși . „(n.r. La capitolul popularitate, poate David Popovici să îi întreacă pe toți?) Nu! Pe Ilie Năstase nu cred că poate să îl întreacă în popularitate. Pentru că ăsta era nebunatic. Era o persoană controversată. Dacă nu ești persoană controversată, adică unii să te înjure, alții să te laude, nu ai nicio valoare”.

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Referindu-se la marele Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria clasamentului ATP (pe 23 august 1973) și unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a dat tenisul mondial, Dumitru Dragomir a spus că egalarea lui „Nasty” de către Popovici la nivel de popularitate este imposibilă. A și adus argumente solide: „Popularitatea lui Năstase nu o poate egala Popovici. Păi, Năstase făcea glume cu Trump, cu ăștia. Îl lua la înjurături pe Trump”.