Sport

Ajunge David Popovici mai mare decât Nadia Comăneci sau Ilie Năstase?! „Îl lua la înjurături pe Trump”

Adrian Baciu
13.11.2026 | 07:20
Ajunge David Popovici mai mare decat Nadia Comaneci sau Ilie Nastase Il lua la injuraturi pe Trump
EXCLUSIV FANATIK
David Popovici, mai mare decât Nadia Comăneci sau Ilie Năstase? Răspunsul lui Mitică Dragomir. Sursa foto: colaj Fanatik
Care sunt șansele ca super-campionul de la înot David Popovici să devină mai mare decât Nadia Comăneci sau Ilie Năstase. Verdict clar de la Mitică Dragomir.
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David Popovici (22 de ani) este deja o legendă a sportului românesc și a celui mondial. Tânărul înotător a cucerit cam tot ce se putea și a doborât și multe recorduri. Poate acesta să devină mai mare decât „monștrii sacri” ai sportului autohton și mondial, Nadia Comăneci (64 de ani) și Ilie Năstase (80 de ani)? Dumitru Dragomir (80 de ani) a dat un verdict ferm!

Mitică Dragomir e convins: David Popovici e la același nivel cu legendele Nadia Comăneci și Ilie Năstase

La doar 22 de ani pe care i-a împlinit pe 15 septembrie, David Popovici a adunat o vitrină de medalii olimpice, mondiale și europene. Înotătorul născut în București are deja un palmares legendar la seniori, devenind unul dintre cei mai importanți înotători de stil liber din istorie. Popovici este primul campion olimpic din istoria natației masculine românești.

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Despre marele campion român s-a discutat în emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK. Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat direct pe invitatul său permanent, Dumitru Dragomir, dacă acesta îl vede pe Popovici depășindu-i pe legendarii Nadia Comăneci și Ilie Năstase. „Oracolul din Bălcești” a dat pe loc un răspuns.

„(n.r. Ajunge, în istorie, David Popovici mai mare decât Nadia Comăneci și Ilie Năstase?) E la nivelul lor acum! Nu pot să spun acum dacă va fi peste ei. Au fost mari sportivi în țara asta, unii care au fost peste Nadia și Năstase. Mă refer la cea din canotaj, doamna Elisabeta Lipă. Ea e peste toți: campioană olimpică, campioană mondială, campioană europeană și campioană națională”, afirmă Dragomir.

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De ce nu poate Popovici să-l bată la popularitate pe Ilie Năstase: „Îl lua la înjurături pe Trump”

În ciuda faptului că David Popovici are doar 22 de ani și, teoretic, încă mulți alții în care mai poate cuceri medalii peste medalii, Mitică Dragomir spune că înotătorul nu-l poate depăși pe Ilie Năstase la capitolul popularitate. „(n.r. La capitolul popularitate, poate David Popovici să îi întreacă pe toți?) Nu! Pe Ilie Năstase nu cred că poate să îl întreacă în popularitate. Pentru că ăsta era nebunatic. Era o persoană controversată. Dacă nu ești  persoană controversată, adică unii să te înjure, alții să te laude, nu ai nicio valoare”.

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Referindu-se la marele Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria clasamentului ATP (pe 23 august 1973) și unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a dat tenisul mondial, Dumitru Dragomir a spus că egalarea lui „Nasty” de către Popovici la nivel de popularitate este imposibilă. A și adus argumente solide: „Popularitatea lui Năstase nu o poate egala Popovici. Păi, Năstase făcea glume cu Trump, cu ăștia. Îl lua la înjurături pe Trump”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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