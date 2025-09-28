Ajuns la 31 de ani, fotbalistul român trece printr-o perioadă neagră. Dezvăluirile sunt neașteptate: „Poate să facă pușcărie”

Un fotbalist român trece prin momente dificile. Acesta este implicat într-un scandal cu fosta lui soție, care îl pune la zid pentru că a uitat de copilul lor. De ce riscă, de fapt, fotbalistul să facă pușcărie.

ADVERTISEMENT

Un fostbalist cunoscut este pus la zid de fosta lui soție

Un fotbalist celebru din România are probleme cu fosta lui soție. Partenera acestuia îi acuză că a uitat de fetița pe care o au împreună, iar de trei ani, jucătorul a „omis” să îi mai trimită pensie alimentară. Fosta lui parteneră a declarat că nu vrea să îi facă rău, însă l-a avertizat că este pasibil de închisoare.

sunt protagoniștii acestor tensiuni. Cei doi au spus „da!” în fața ofițerului de stare civilă în anul 2017. Inițial, mariajul lor părea că funcționează, însă în 2021, Bianca Marina și Steliano Filip au decis să meargă pe drumuri separate. După divorț, fiica lor, Anais, a rămas la Bianca, iar fotbalistul se pare că a uitat complet de ea.

ADVERTISEMENT

Steliano Filip a declarat de multe ori că nu este deloc mulțumit de modul în care fosta lui soție o crește pe Anais. La polul opus, Bianca Marina a spus că ea și fostul ei partener au rămas în relații cordiale de dragul fiicei lor de 8 ani. Totuși, se pare că după divorț, Steliano Filip a „uitat” să își îndeplinească una dintre obligații.

Bianca Marina susține că Steliano Filip nu plătește pensia alimentară pentru fiica lor

Într-un interviu acordat pentru , Bianca Marina a declarat că Steliano Filip nu îi mai plătește micuței Anais pensia alimentară de trei ani. Ba mai mult, tânăra susține că fotbalistul își vede din ce în ce mai rar fiica de când s-a mutat la Oradea alături de noua lui familie.

ADVERTISEMENT

Bianca Marina este cel mai mult deranjată de faptul că fostul ei soț nu contribuie financiar la creșterea și educația lui Anais. Tânăra a fost destul de înțelegătoare cu el. L-a asigurat că nu caută scandal, însă pensia alimentară îi este de folos fiicei lor. Bianca Marina a declarat că i-a recomandat lui Steliano Filip inclusiv să își schimbe locul de muncă, doar pentru a putea plăti pensia alimentară.

ADVERTISEMENT

„Nu există pensie alimentară pentru moment. Am fost într-o discuție cu pensia alimentară și tot. De multe ori zicea că nu reușește să trimită. De asta m-am mobilizat și am început să muncesc ca să am o siguranță. Eu îl sfătuiam și pe el să lucreze orice, chiar dacă nu fotbalist, tocmai pentru că are și el un copil, nu doar eu. Eu sunt și mamă și tată pentru fetiță.”, a declarat Bianca Marina, în exclusivitate pentru sursa menționată.

View this post on Instagram

Câți bani ar trebui să îi trimită lunar fotbalistul fiicei sale

Încă din momentul în care s-au separat, Bianca Marina a fost înțelegătoare cu fostul ei partener. Deși fotbalistul câștiga la vremea aceea 10.000 de euro lunar, pensia alimentară a fost stabilită la 1.000 de euro. Bianca Marina a declarat că a avut posibilitatea să ceară 30% din veniturile fotbalistului, însă scopul ei a fost doar acela de a obține o sumă care să o ajute pe fiica lor.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că pensia alimentară are un cuantum decent, Steliano Filip nu își îndeplinește obligațiile așa cum ar trebui. În vara acestui an, Bianca Marina a fost nevoită să se roage de fostul ei soț să trimită bani pentru ca fiica lor să poată merge în tabără. După multe insistențe, fotbalistul a trimis banii necesari.

Steliano Filip riscă să facă închisoare dacă nu-și îndeplinește obligațiile

Tot pentru sursa menționată, fosta soție a lui Steliano Filip a mai spus că vrea doar ca fotbalistul să se gândească la fiica lui. Anais are 8 ani, iar mama ei se ocupă de toate cheltuielile. În fiecare lună, Bianca Marina plătește 600 de euro pentru școala fiicei sale. Chiar dacă o face pentru binele celei mici, și-ar dori ca și Steliano Filip să fie implicat.

De asemenea, fosta soție a fotbalistului a spus că mai are la dispoziție și varianta de . Totuși, nu vrea să se ajungă aici, ci speră să rezolve întreaga situație pe cale amiabilă, pentru binele tuturor.

„Acum ea are 8 ani, e mare deja. Eu nu vreau să dau în el. Aș putea să-l dau și în judecată, în penal. Poate să facă pușcărie, că sunt aproape 3 ani de când nu dă pensia alimentară, dar nu mi-am dorit asta. E tatăl copilului meu, nu vreau să distrug pe nimeni. Îmi doresc doar să se ocupe de ea.”, a mai spus Bianca Marina, pentru SpyNews.