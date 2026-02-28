Sport

Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea

Și-a serbat ziua de naștere în decembrie, iar acum fosta adversară a Simonei Halep face un anunț uriaș. Ce eveniment a bifat, de fapt, fosta jucătoare de tenis.
Alexa Serdan
28.02.2026
Ajunsa la 34 de ani fosta rivala a Simonei Halep a dat vestea cea mare A uimit pe toata lumea
Decizia luată de fosta rivală a Simonei Halep, Camila Giorgi. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Camila Giorgi a luat prin surprindere Internetul. Ajunsă la vârsta de 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare, fiind în culmea fericirii. Pasul pe care l-a făcut sportiva care s-a retras de puțin timp din circuitul competițional.

Fosta adversară a Simonei Halep, decizie importantă

S-a retras în mod neașteptat din tenis, făcând mai multe schimbări care au uimit. Fosta adversară a Simonei Halep a surprins pe toată lumea când a luat decizia să stea în afara terenului, iar acum șochează din nou.

Frumoasa blondină a anunțat ce s-a întâmplat în viața personală, la doar 2 luni de când și-a aniversat ziua de naștere. Ajunsă la 34 de ani, Camila Giorgi a făcut pasul cel mare. S-a căsătorit cu alesul inimii sale.

A semnat actele de căsătorie cu un fost tenismen de care puțini au auzit, actualmente antrenor. Acesta se numește Andreas Ignacio Pasutti și are 30 de ani, ceea ce înseamnă că este mai mic decât fosta jucătoare de tenis cu circa 4 ani.

„De aici pentru eternitate”, a scris Camila Giorgi, pe contul personal de Instagram. Descrierea a fost postată în dreptul unei imagini alb-negru în care blondina are întipărit pe chip un zâmbet larg. În completare apare data cununiei civile.

Unde a făcut pasul cel mare fosta rivală a Simonei Halep

Fosta rivală a Simonei Halep a primit numeroase felicitări de la fanii săi. Camila Giorgi are o comunitate mare, deși a decis să renunțe la cariera sa în tenis, în 2024. De atunci și până în prezent lucrurile s-au modificat radical în viața sa.

Fosta sportivă s-a căsătorit la scurtă vreme după ce au apărut semne vizibile ale unei sarcini. Ulterior, a confirmat că urmează să devină mamă pentru prima oară. În ceea ce privește cununia civilă, aceasta a avut loc în țara natală a soțului.

Acest lucru reiese din cuvintele scrise pe carnetul de la ceremonie, și anume „República Argentina”. De asemenea, este locul în care fosta rivală a Simonei Halep s-a stabilit în urmă cu câțiva ani. Camila Giorgi locuiește în Buenos Aires.

Iată, așadar că acesta este locul unde și-a întemeiat o familie și și-a găsit liniștea și fericirea. Fosta tenismenă a intrat într-un con de umbră, dar s-a focusat pe ceea ce contează cu adevărat, și anume viața privată.

