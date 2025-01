Ajutor de la stat pentru familiile cu copii. Se oferă peste 800 de lei pe lună

Statul austriac oferă ajutor familiilor cu copii, în scopul stimulării natalității. În acest sens, oferă bani pentru a atenua efectele crizei economice. Pentru fiecare minor se dau peste 800 de lei.

Ajutor pentru familiile cu copii

Oficialii din Austria fac eforturi pentru și atenuarea crizei economice. În acest sens, familiile cu copii sunt cele mai avantajate când vorbim de .

Se oferă peste 800 de lei lunar pentru fiecare minor, iar suma poate crește în funcție de numărul acestora. De asemenea, primesc bani și cei care au peste 18 ani, însă suma nu depășește 300 de lei, potrivit .

Anul 2025 vine cu modificări la sistemul fiscal, dar și cu creșteri semnificative ale deducerilor fiscale. Prin programul „Familienbonus Plus” se acordă o scădere substanțială a sarcinii fiscale, contribuind la creșterea veniturilor fiecărei familii.

Acest sprijin poate fi solicitat lunar, prin salariu, sau există varianta anuală, prin procesul de regularizare fiscală, pentru a evita cererile retroactive ale autorităților fiscale. Mai exact, adulții vor primi 166,68 de euro pe lună, sau suma de 2.000 de euro anual, pentru fiecare copil de până în 18 ani.

Această sumă a crescut în 2022, când se acordau scutiri fiscale de 12 euro pe lună pentru fiecare copil, adică o sumă anuală de 1,500 de euro, potrivit sursei menționate.

De asemenea, deducerile fiscale cresc atunci când vorbim de unul sau mai mulți minori. Și pensionarii sunt avantajați când vine vorba de transport sau întreținere.

Începând cu acest an, familiile cu un singur venit primesc o deducere de 601 euro pentru primul copil, 212 euro în plus pentru al doilea și 268 de euro în plus pentru al treilea, dar și pentru următorii.

Deducerea fiscală standard pentru transport a fost de 487 de euro, însă a fost majorată la suma de 838 de euro. La întreținere, suma a crescut de la 37 la 73 de euro. Pensionarii primesc o deducere fiscală standard de 1.002 euro și una majorată de 1.476 de euro.