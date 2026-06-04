Ajutor de la stat pentru femeile care vor să rămână însărcinate. Câți bani se acordă pentru tratament și care sunt condițiile

ADVERTISEMENT

Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității a fost prelungit și pentru anul 2026 prin HG 264/2026, însă actul normativ nu avea încă norme metodologice aprobate, astfel că femeile cu probleme de fertilitate nu puteau să acceseze programul. Însă normele au fost adoptate și publicate, joi, în Monitorul Oficial astfel că programul a devenit operațional.

Care sunt condițiile de eligibilitate ale programului

În esență, programul vrea să stimuleze creșterea numărului de nașteri prin acordarea unui sprijin financiar familiilor sau femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, prin ușurarea accesului la proceduri de reproducere umană asistată medical care pot fi costisitoare. Sprijinul se acordă sub forma a două vouchere digitale, în cuantum de 15.000 lei: unul în valoare de 5.000 lei pentru tratamentul medicamentos, al doilea de 10.000 de lei pentru .

ADVERTISEMENT

„În 2023, rata fertilității totale în România a fost de aproximativ 1,54 copii per femeie, sub pragul de înlocuire de 2,1 copii per femeie, necesar pentru menținerea stabilității populației. În anul 2024, numărul născuților vii înregistrați la oficiile de stare civilă din România a fost de 14.8916, cel mai mic număr de născuți vii din 1930 până în prezent. Conform datelor INS, față de anul 2023, în anul 2024 s-au înregistrat cu 15.088 mai puțini născuți vii”, motiva în referatul de aprobare Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție de guvern, beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, cele mai importante fiind:

a) cel puțin unul dintre cei doi beneficiari, membri ai cuplului, căsătoriți sau necăsătoriți/femeia singură, să fie cetățean român

și să aibă domiciliul în România;

b) cei doi membri ai cuplului, căsătoriți sau necăsătoriți, ori femeia singură să aibă calitatea de asigurați/asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

c) procedurile să se desfășoare într-o unitate sanitară din România, publică sau privată;

d) vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în Program.

ADVERTISEMENT

Femeile care vor să rămână însărcinate pot cere de mai multe ori banii

Cei 15.000 de lei nu sunt impozabili și nu vor fi luați în calculul veniturilor în cazul în care pot primi alte ajutoare sociale, precum venitul minim de incluziune. Cele 2 vouchere digitale trebuie folosite în termen de 12 luni de la emiterea lor.

ADVERTISEMENT

În cazul în care tratamentul de fertilitate eșuează, o situație destul de frecventă, sprijinul financiar poate fi acordat de până la trei ori în perioada de implementare a programului, 2026-2030. Nu se vor lua în considerare ajutoarele similare primite în cazul programelor derulate anterior.

ADVERTISEMENT

„Depunerea dosarelor este permisă până la data de 15 noiembrie a fiecărui an de derulare a Programului (…) Analiza cererilor și aprobarea acordării sprijinului financiar se realizează în ordinea cronologică a depunerii dosarelor complete, sprijinul financiar acordându-se, în limita fondurilor aprobate anual, exclusiv pentru dosarele declarate eligibile”, se arată în .

Unde vor putea fi depuse dosarele

Dosarele vor putea depuse pe o platformă digitală care va fi disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii. Pe platformă se regăsesc informații privind documentele pe care trebuie să le depună femeile care au nevoie de tratament pentru a rămâne însărcinate, putând totodată să descarce și formularele care sunt necesare. De asemenea, în cazul dosarelor incomplete sau cu erori, Ministerul Muncii le va semnala solicitanților.

ADVERTISEMENT

„Beneficiarul are obligația de a iniția procedurile de reproducere umană asistată medical, într-un termen de maximum 6 luni de la data de început a termenului de valabilitate inscripționat pe voucher”, mai prevăd normele metodologice. Termenul poate fi prelungit cu maximum 3 luni, numai în cazurile temeinic justificate, prin documente medicale eliberate de medicul cu specialitatea în obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității, numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Muncii.