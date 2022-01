Ajutor financiar de la Primăria Capitalei pentru familiile monoparentale. Cum se poate beneficia de el

Ajutorul financiar pentru familiile monoparentale poate ajunge până la 1200 lei, în funcție de numărul copiilor. Anul trecut, 2.959 minori din 1.607 familii monoparentale s-au bucurat de un astfel de sprijin.

Pentru acordarea acestor bani se ia în calcul și venitul mediu lunar/membru. De exemplu, acolo unde este de 200 lei, familia cu un copil poate primi 300 lei, cea cu doi copii 600 lei, cea cu 3 copii 900 lei, cea cu 4 sau mai mulți 1200 lei.

Sume incluse în ajutorul financiar acordat familiilor monoparentale

De altfel, acolo unde venitul mediul lunar este de 201 lei şi chiar 530 lei per membru, se pot oferi: 200 lei familiilor cu un copil, 400 lei celor cu 2 copii, 600 lei celor cu 3 copii şi 800 lei celor cu 4 sau mai mulţi minori.

”Peste 1.600 de mame singure din Bucureşti au beneficiat de ajutor financiar din partea Primăriei Capitalei în anul 2021.

Primăria Capitalei, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, a acordat în anul 2021 ajutoare financiare pentru 2.959 copii ce provin din 1.607 familii monoparentale

Pentru familia al cărei venit mediu lunar/membru de familie se situează peste 201 lei şi până la 530 lei inclusiv – 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii şi 800 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii”, a anunțat Primăria Capitalei, într-un comunicat de presă, citat de

Unde se depun dosare pentru a primi ajutor financiar specific familiilor monoparentale

Dosarele pentru se pot depune la sediul DGASMB, Sectorul 1. Trebuie, însă, prezentat

În cazul lipsei certificatului verde (care atestă vaccinarea anti-Covid, trecerea prin boală sau testarea), o familie monoparentală poate depune dosarul și online, la adresa de e-mail: nounascutisimonoparentale@dgas.ro

"Primăria Capitalei susţine în continuare familiile monoparentale şi le informează că pot depune dosarele la sediul DGASMB din str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 (pe bază de certificat verde) sau online, la adresa de mail nounascutisimonoparentale@dgas.ro", mai informează Primăria Capitalei.

Un astfel de sprijin financiar se acordă din anul 2017. Consiliul General al Municipiului București l-a aprobat la propunerea fostului edil, Gabriela Firea.

”Conform datelor statistice furnizate de catre Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de sector, in anul 2017, trimestrul II, figurau ca si beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei in Bucuresti un numar de 406 familii. In prezent familiile monoparentale care au venituri pe membru de familie de pana la 530 lei beneficiaza de acordarea unei alocatii pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum de maxim 240 lei, aceasta suma fiind acordata familiilor cu 4 sau mai multi copii. Data fiind aceasta situatie, familiile monoparentale au nevoie de protectie sociala adecvata in vederea ameliorarii continue a calitatii vietii lor, in cadrul familiei, prin implementarea de masuri de reducere a saraciei si izolarii sociale”, este menționat în proiectul adoptat.