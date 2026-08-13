Ajutor neașteptat pentru echipele din Superligă. Ce se va întâmpla în România, pentru prima dată în istorie

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Echipele din Superliga României vor trece printr-o situație inedită în această toamnă. Iar acest lucru se va întâmpla din cauza meciurilor echipelor naționale.

Trei săptămâni de pauză în SuperLigă, după etapa a zecea

Liga Națiunilor, ediția 2027, va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.

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Repartizarea făcută de UEFA aduce o pauză de trei săptămâni în programul echipelor de club. Superliga României se va întrerupe după etapa a zecea, programată în intervalul 18-21 septembrie și se va relua în weekendul 9-12 octombrie.

Pauză mai mare decât vacanța de iarnă

Practic, competiția va avea o pauză chiar mai mare decât cea din vacanța de iarnă. Ultima etapă din 2026, cea cu numărul 20, se va disputa în jurul datei de 19 decembrie, iar echipele reiau pregătirea în primele zile ale anului 2027, perioada de pauză fiind cam de două săptămâni.

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Așadar, în ceva mai mult de o lună, echipele din SuperLigă vor avea la dispoziție trei săptămâni pentru a-și regla lucrurile care nu funcționează sau să le facă și mai performante pe cele care merg. Cel mai probabil, unele vor pleca în cantonament și mai mult ca sigur toate vor susține măcar un meci amical în acel interval.

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Transferuri se pot face până pe 8 septembrie

Îmbunătățiri la nivelul lotului nu vor putea face însă decât prin legitimarea jucătorilor declarați liberi de contract până la finalul perioadei de transferuri, care se va termina pe 8 septembrie.

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După meciurile din Liga Națiunilor, România va începe preliminariile pentru EURO 2028. Tragerea la sorți a acestora va avea loc pe data de 6 decembrie 2026, la International Convention Centre din Belfast, Irlanda de Nord.

Program grupa României în Liga Națiunilor:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

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Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia