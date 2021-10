Ajutor neașteptat pentru pacienții Covid-19 dependenți de oxigen. Între timp, virusul se transmite din ce în ce mai ușor

Inteligența artificială a început să fie folosită în mai multe spitale din lume, pentru a-i ajuta pe medici în lupta cu Covid-19.

Astfel, noul sistem AI, dezvoltat de către NVIDIA, este folosit pentru a putea detecta nevoia de oxigen a fiecărui pacient monitorizat astfel.

Cercetătorii au construit un sistem cu inteligență artificială capabil să prezică , în primele zile de la spitalizare, folosind date colectate de pe patru continente.

Inteligența artificială, noul sprijin în lupta cu virusul SARS-CoV-2

Noul sistem AI folosește tehnica denumită învățare federalizată pentru a analiza radiografii ale plămânilor și date colectate electronic de la pacienți internați în spitale Covid.

Deoarece confidențialitatea datelor medicale este foarte importantă, informațiile au fost anonimizate, iar un algoritm a fost trimis la fiecare spital, astfel încât datele propriu-zise nu au părăsit locația originală în care erau stocate.

Odată ce un algoritm învăța din datele pe care le analiza, aceste rezultate au fost folosite pentru a construi unealta AI, folosită acum pentru a prezice nevoile de oxigen al pacienților Covid, conform .

Sistemul a fost testat în mai multe spitale de pe cinci continente. Acesta a putut să prezică nevoia de oxigen a pacienților în maximum 24 de ore după internarea acestuia, cu o sensibilitate de 95% și o specificitate de peste 88%.

”Învățarea federalizată are puterea de a aduce inovațiile inteligenței artificiale în fluxul de lucru al spitalelor”, arată Fiona Gilbert, care a condus studiul de la Cambridge, fiind și șefa departamentului de radiologie de la University of Cambridge School of Clinical Medicine.

Aceste cercetări și progrese medicale sunt binevenite, având în vedere că noile variante de coronavirus sunt mai periculoase decât cea inițială.

Se pare că virusul evoluează astfel încât să se poată transmite mai eficient prin aer.

Virusul se transmite din ce în ce mai ușor

În prezent, comunitatea științifică este de acord că SARS-CoV-2 este transmis mai ales prin picăturile mari expectorate de o persoană, acestea ajungând însă rapid pe sol, dar și prin în spații închise și care ajung direct în plămâni.

Noile studii nu schimbă aceste informații deja știute, ci arată că virusul se transformă pentru a se putea transmite mai ușor.

Vincent Munster, virolog la National Institute of Allergy and Infectious Diseases, autorul unuia dintre noile studii, arată că ”virusul se modifică pentru transmitere mai eficientă, e ceva ce cu toții ne așteptam să se întâmple, iar acum vedem aceste schimbări în timp real.”

Aerosolii de dimensiuni reduse călătoresc pe distanțe mai mari, iar varianta Alpha este mai capabilă să cauzeze infecții prin intermediul acestor aerosoli, arată un prim studiu.

Un al doilea relevă că oamenii infectați cu Alpha expirau de 43 de ori mai multă cantitate virală în forma aerosolilor decât pacienții infectați cu variante precedente.

Este foarte posibil ca varianta Delta să fie chiar mai potentă decât Alpha în ceea ce privește transmiterea prin aerosoli.

Acest fenomen de ”ultratransmitere” a virusului ar putea fi o consecință a mai multor factori. E posibil să fie nevoie de mai puțină cantitate virală pentru infectare, e posibil ca noile variante să se înmulțească mai rapid sau ca o cantitate mai mare să fie expulzată prin aerosoli.

Varianta Alpha este de două ori mai transmisibilă decât virusul original. Varianta Delta are mutații care au făcut-o mult mai contagioasă. Experții avertizează că noile variante ale Covid-19 ar putea fi chiar mai potente decât .

Totuși, obiectele pe care le avem la dispoziție își fac treaba pentru a împiedica virusul să se răspândească. Chiar și măștile nu neapărat potrivite împotriva Covid-19 pot bloca până la jumătate din aerosolii încărcați de particule virale, arată .

Totuși, în spații aglomerate, oamenii ar trebui să se orienteze către măști mai capabile să ofere protecție.