Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și ce note au primit cei doi

Alanyaspor și Rizespor s-au duelul sâmbătă seară în etapa a doua din Superliga Turciei, iar la ambele formații evoluează câte un fotbalist român. Umit Akdag a fost titular pentru formația gazdă și a avut o evoluție foarte bună.
Umit Akdag a fost titular și integralist sâmbătă seară în duelul dintre Alanyaspor și Rizespor, iar fotbalistul român a avut o prestație sigură în defensiva echipei din Turcia.
Potrivit Sofa Score, acesta a fost cel mai bun jucător din echipa formația gazdă, fiind evaluat cu nota 7,3, a doua cea mai bună din acest joc. El a câștigat trei dueluri la sol și cinci dueluri aeriene. Akdag a avut și o precizie a paselor de 79%.
De partea cealaltă, Valentin Mihăilă a fost rezervă în echipa oaspete, dar acesta a fost introdus pe teren în minutul 80 al partidei, în locul lui Halil Dervisoglu.
Extrema naționalei României nu a avut mari realizări în acest joc și a primit nota 6,4, având doar șase atingeri de balon și o singură pasă precisă. În puținele minute jucate, Mihăilă a reușit să piardă în cinci rânduri posesia.
Valentin Mihăilă a plecat din fotbalul italian, după cinci ani petrecuți la Parma și Atalanta, iar internaționalul român a fost transferat de Rizespor în schimbul sumei de două milioane de euro.
Parma plătise 9,1 milioane de euro pentru a-l aduce de la Universitatea Craiova, iar acesta a strâns 106 apariții în tricoul „cruciaților”, a marcat de 15 ori și a oferit 12 pase decisive.
Din păcate, accidentările i-au dat mari bătăi de cap românului, care a lipsit perioade îndelungate de pe gazon, chiar și în sezonul precedent, când a ratat și meciurile echipei naționale.