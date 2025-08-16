Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și ce note au primit cei doi

Alanyaspor și Rizespor s-au duelul sâmbătă seară în etapa a doua din Superliga Turciei, iar la ambele formații evoluează câte un fotbalist român. Umit Akdag a fost titular pentru formația gazdă și a avut o evoluție foarte bună.

Umit Akdag, cel mai bun jucător de pe teren pentru Alanyaspor

a fost titular și integralist sâmbătă seară în duelul dintre Alanyaspor și Rizespor, iar fotbalistul român a avut o prestație sigură în defensiva echipei din Turcia.

Potrivit , acesta a fost cel mai bun jucător din echipa formația gazdă, fiind evaluat cu nota 7,3, a doua cea mai bună din acest joc. El a câștigat trei dueluri la sol și cinci dueluri aeriene. Akdag a avut și o precizie a paselor de 79%.

De partea cealaltă, a fost rezervă în echipa oaspete, dar acesta a fost introdus pe teren în minutul 80 al partidei, în locul lui Halil Dervisoglu.

Extrema naționalei României nu a avut mari realizări în acest joc și a primit nota 6,4, având doar șase atingeri de balon și o singură pasă precisă. În puținele minute jucate, Mihăilă a reușit să piardă în cinci rânduri posesia.

Valentin Mihăilă a schimbat campionatul după cinci ani

Valentin Mihăilă a plecat din fotbalul italian, după cinci ani petrecuți la Parma și Atalanta, iar internaționalul român în schimbul sumei de două milioane de euro.

Parma plătise 9,1 milioane de euro pentru a-l aduce de la Universitatea Craiova, iar acesta a strâns 106 apariții în tricoul „cruciaților”, a marcat de 15 ori și a oferit 12 pase decisive.

Din păcate, accidentările i-au dat mari bătăi de cap românului, care a lipsit perioade îndelungate de pe gazon, chiar și în sezonul precedent, când a ratat și meciurile echipei naționale.