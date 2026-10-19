Sport

Al 5-lea șahist al lumii joacă pentru o echipă din România la Cupa Europei. Superchess își apără titlul continental

Gabriel Eșanu
19.10.2026 | 06:10
Al 5lea sahist al lumii joaca pentru o echipa din Romania la Cupa Europei Superchess isi apara titlul continental
Abdusattorov Superchess Cupa Europei
Superchess, campioana europeană en-titre, are o distribuție de gală și la ediția din acest an a Cupei Europei, care are loc la Budva. Nodirbek Abdusattorov, locul 5 FIDE, este liderul reprezentantei României.
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Superchess, echipă sponsorizată de Fundația Super, participă în perioada 17-23 noiembrie, la Budva, la Cupa Europei pentru Cluburi. Reprezentanta României este chiar deținătoarea trofeului, pe care l-a câștigat în 2025. Nu mai puțin de 108 echipe sunt înscrise la secțiunea open, iar Superchess este favorita numărul 2 conform mediei ELO.

Nodirbek Abdusattorov, al cincilea șahist al lumii, va juca pentru Superchess, reprezentanta României la Cupa Europei

Nodirbek Abdusattorov, ELO 2780, este cel mai bine cotat jucător care participă la această ediție a Cupei Europei pentru Cluburi. Și va juca pentru Superchess, reprezentanta României. Jorden Van Forest (2716), Alexey Sarana (2671), Haik Martirosyan (2661), Bogdan Deac (2654), Daniel Dardha (2612), Constantin Lupulescu (2569) și Ivan Sokolov (2551) sunt ceilalți componenți ai echipei Superchess.

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Superchess a câștigat fără emoții în primele două runde la Budva. A fost 5,5-0,5 contra islandezilor de la Akureyri Chess Club și 6-0 contra belgienilor de la KBSK Brugge. Asta în condițiile în care Abdusattorov nu a fost folosit încă, fiind menajat pentru a face diferența contra adversarilor mai dificili.

Nu mai puțin de 120 de echipe participă la Cupa Europei. Superchess, printre favorite atât la open, cât și la feminin

Nu mai puțin de 108 echipe sunt înscrise la secțiunea open la această ediție a competiției. Se joacă la 6 mese și vor fi 7 partide în total pentru fiecare echipă. Va fi așadar foarte mult șah la Budva. Mai ales că avem și secțiunea feminin, cu 22 de echipe înscrise. Superchess participă și la feminin, fiind a treia favorită a competiției.

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Nino Batshiashvili (2459), Dinara Wagner (2392), Deimante Daulyte Cornette (2385), Irina Bulmaga (2365), Marsel Efroimski (2344) sunt reprezentantele Superchess. În prima rundă, echipa din România a trecut fără probleme de Gostivar, scor 4-0. Ziua a doua a venit cu un pas greșit, 2-2 contra echipei spaniole Club Ajedrez Linares.

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În runda 3 la open, Superchess va avea o primă adversară periculoasă. Este vorba de englezii de la Cheddleton Savills Caterling. Britanicii au un ELO mediu al echipei de 2410. La secțiunea feminin, Superchess va înfrunta o echipă din Olanda, este vorba de CE Gambit Bonnevoie, cu ELO mediu 2387.

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Ediția inaugurală a European Superleague, competiție cu premii record, va avea loc la București!

În ultimii ani, România a devenit o forță a șahului european și an de an are rezultate excelente la competiția continentală a cluburilor. CSU ASE Superbet a luat locul 6 la ediția din 2022 la secțiunea open. Un an mai târziu venea medalia de aur pentru Superchess la feminin. 2024 a adus bronz la ambele secțiuni, cu Vados Arad la open și Superchess la feminin. În fine, Superchess a luat locul 1 la open anul trecut, cu scor perfect!

Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah, a devenit în această vară prim vicepreședinte al European Chess Union, forul care conduce șahul european. Iar în februarie 2027, prima ediție a European SuperLeague va avea loc la București. Este competiția europeană cu cel mai mare fond de premiere, nu mai puțin de 300.000 de euro. Fundația Super este sponsor principal.

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Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 21 de ani în presa sportivă, și de 12 ani la FANATIK, în prezent în funcția de editor. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
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