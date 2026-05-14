Al doilea cel mai puternic om din Ucraina a fost arestat. Cercul lui Zelenski, zguduit de un scandal uriaș de corupție

Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a ordonat, joi, arestarea lui Andrei Iermak, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski și fost șef de cabinet al acestuia, acuzat de spălare de bani. După audieri care au ţinut trei zile, instanța l-a plasat pe Iermak în arest preventiv pentru 60 de zile, cu posibilitatea de a fi eliberat în schimbul unei cauţiuni de 140 milioane grivne (aproximativ 3,19 milioane de dolari). Dacă va fi găsit vinovat, el riscă 12 ani de închisoare.

Iermak a fost cel mai apropiat consilier al lui Zelenski în perioada 2020-2025

Serviciile anticorupție ucrainene susţin că Iermak este suspectat că face parte dintr-o organizație criminală responsabilă de spălarea a aproximativ 10,5 milioane de dolari prin construirea de proprietăți rezidențiale de lux în vecinătatea capitalei Kiev. Până acum şase luni Iermak era considerat a doua cea mai puternică persoană din Ucraina, după Zelenski, el având o influență uriașă în politica ucraineană, în calitate de şef al Biroului Preşedintelui. La sfârşitul lui 2025 el a trebuit să părăsească însă această funcţie, în urma izbucnirii celui mai mare scandal de corupţie din mandatul lui Zelenski.

Fost producător de film și avocat, Andrei Iermak era o prezenţă obişnuită la întâlnirile importante ale lui Volodimir Zelenski și a fost negociatorul-șef al Kievului în discuțiile de pace cu Rusia, mediate de Statele Unite. De altfel, el s-a aflat în repetate rânduri în aceeași încăpere cu Donald Trump, la întâlnirile pe care preşedintele american le-a avut cu liderul de la Kiev.

Cine se află în spatele misteriosului pseudonim „R1” din ancheta de corupţie

Potrivit presei ucrainene, anchetatorii au publicat înregistrări ale unor conversații în care se discuta despre fluxuri de bani, proiecte de construcții imobiliare și exercitarea influenței politice. În acestea au apărut mai multe pseudonime. Deosebit de controversată este pseudonimul „R1”, care în mass-media ucraineană este adesea , dar acest lucru nu a fost dovedit până în prezent. Conform informaţiilor din anchetă, Iermak ar fi fost înregistrat intern sub pseudonimul „R2”. Mai multe înregistrări ale convorbirilor arată că se făceau presiuni să fie accelerate lucrările de construcție reședințelor de lux din suburbia Kosyn, de la sud de Kiev, deoarece „Primul începe să devină nervos”. Mai mulţi comentatori ucraineni au interpretat acest lucru ca o posibilă referire la Zelenski.

Potrivit anchetatorilor, doar aproximativ 10% din banii pentru finanțarea proiectului imobiliar ar fi avut o proveniență legală. Cea mai mare parte ar proveni din „activităţi criminale” și ar fi fost introdusă în afacere prin intermediul unor firme care prezentau semne caracteristice firmelor fantomă.

Arestat în lipsă, „casierul președintelui” a fugit în Israel

Acest scandal de corupţie este strâns legat de altul izbucnit în toamna anului trecut şi în care este apare, de asemenea, numele lui Iermak. Este vorba despre presupuse sisteme de mită și scheme îmbogățire ilegală din sectorul energetic ucrainean. O figură centrală în acest scandal este omul de afaceri Timur Mindici, vechi partener de afaceri al companiei de producție Kvartal 95, fondată de Volodimir Zelenski. Presa ucraineană l-a descris în repetate rânduri drept „casierul președintelui”.

Înregistrări audio făcute publice ar documenta discuții despre plăți de tip kickback, numiri în funcții și proiecte imobiliare. În urma apariției acestor înregistrări, mai mulți foști membri ai guvernului și directori ai unor companii de stat au intrat în atenția anchetatorilor. Mindici a reușit să fugă din Ucraina cu puțin timp înainte de a fi arestarea sa și se pare că se află în prezent în Israel. De asemenea, numele fostului vicepremier Oleksii Cernişov, considerat cândva un aliat apropiat al lui Iermak, figurează în această anchetă, familia acestuia fiind bănuită că are legături cu firma de dezvoltare imobiliară vizată de investigație.

Mai mulţi ucraineni consideră corupţia din ţară o ameninţare mai mare decât războiul cu Rusia

În acest context, deosebit de alarmantă pentru conducerea ucraineană este starea de surescitare din țară. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Sociologie de la Kiev, la începutul anului 2026, 54% dintre respondenți considerau corupția o amenințare mai mare pentru Ucraina , în timp ce doar 39% mai vedeau conflictul militar drept principalul pericol.

În presa ucraineană au apărut deja speculații potrivit cărora anchetele nu l-ar viza doar pe Andrei Iermak, ci mai ales centrul de putere construit în jurul lui Volodimir Zelenski. Unii analişti suspectează presiuni venite din partea Statelor Unite, în timp ce alții cred că ofensiva ar proveni mai degrabă din partea unor actori europeni și a rețelelor anticorupție pro-occidentale, care încearcă să îl forțeze pe Zelenski să accelereze reformele. Portalul ucrainean Strana.ua scrie că citarea lui Iermak ar putea fi interpretată drept un „ultim avertisment” pentru Zelenski, iar adevărata întrebare este cine a organizat acest „atac țintit”.