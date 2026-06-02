Al doilea meci, a doua gafă uriașă pentru Marian Aioani la naționala României! Portarul Rapidului a comis-o grav și cu Georgia

Marian Aioani continuă să comită gafe uriașe. Portarul Rapidului a bifat al doilea meci la echipa națională, dar l-a marcat printr-un nou moment de imprecizie care a condus la înscrierea unui gol de către adversari. Ce a făcut jucătorul în vârstă de 26 de ani, fost campion al României cu Farul.
Gică Hagi a decis să îl folosească în poartă la amicalul de marți, 2 iunie, cu Georgia pe Marian Aioani, cel pe care l-a avut sub comanda sa la Farul și alături de care cucerea titlul în SuperLiga în sezonul 2022/2023. Fotbalistul de 26 de ani a reușit să mențină tabela intactă în prima repriză a meciului de la Tbilisi, însă totul s-a năruit în actul secund.
Mai exact, la câteva secunde după startul reprizei secunde, Aioani a ieșit pentru a reține o minge centrată din flancul drept. Deși părea inițial că are situația sub control, el a scăpat balonul. Kvilitaia s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit, și a profitat de gafa portarului român. Georgia deschidea astfel scorul în minutul 46. Gică Hagi a decis în minutul 66 să îl scoată pe Aioani și să îl debuteze pe Otto Hindrich, portarul de la Legia Varșovia.
Marian Aioani a debutat la echipa națională în amicalul din luna martie a acestui an cu Slovacia. Totuși, partida nu va rămâne o amintire plăcută pentru el. Portarul Rapidului a fost introdus pe teren la pauza meciului în locul lui Ionuț Radu, la scorul de 1-0 pentru gazde. După doar aproximativ 16 de secunde, goalkeeper-ul a greșit flagrant, iar slovacii au marcat pentru 2-0.
Aioani și-a trecut în cont mai multe gafe în ultimele sezoane. Chiar și în actuala stagiune, la Rapid, a fost protagonistul unei greșeli decisive cu CFR Cluj în întâlnirea din etapa a 17-a a SuperLigii. În play-off, el a ieșit de pe teren în primele minute ale derby-ului cu Dinamo și s-a confruntat ulterior cu critici și acuze grave din partea fanilor giuleșteni.