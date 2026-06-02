Sport

Al doilea meci, a doua gafă uriașă pentru Marian Aioani la naționala României! Portarul Rapidului a comis-o grav și cu Georgia

O nouă gafă colosală comisă de Marian Aioani la naționala României. Ce a făcut portarul Rapidului în debutul reprizei secunde din amicalul cu Georgia.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
02.06.2026 | 21:28
Al doilea meci a doua gafa uriasa pentru Marian Aioani la nationala Romaniei Portarul Rapidului a comiso grav si cu Georgia
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
O nouă gafă comisă de Marian Aioani la echipa națională. Surs Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Marian Aioani continuă să comită gafe uriașe. Portarul Rapidului a bifat al doilea meci la echipa națională, dar l-a marcat printr-un nou moment de imprecizie care a condus la înscrierea unui gol de către adversari. Ce a făcut jucătorul în vârstă de 26 de ani, fost campion al României cu Farul.

O nouă gafă comisă de Marian Aioani la echipa națională a României

Gică Hagi a decis să îl folosească în poartă la amicalul de marți, 2 iunie, cu Georgia pe Marian Aioani, cel pe care l-a avut sub comanda sa la Farul și alături de care cucerea titlul în SuperLiga în sezonul 2022/2023. Fotbalistul de 26 de ani a reușit să mențină tabela intactă în prima repriză a meciului de la Tbilisi, însă totul s-a năruit în actul secund.

ADVERTISEMENT

Mai exact, la câteva secunde după startul reprizei secunde, Aioani a ieșit pentru a reține o minge centrată din flancul drept. Deși părea inițial că are situația sub control, el a scăpat balonul. Kvilitaia s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit, și a profitat de gafa portarului român. Georgia deschidea astfel scorul în minutul 46. Gică Hagi a decis în minutul 66 să îl scoată pe Aioani și să îl debuteze pe Otto Hindrich, portarul de la Legia Varșovia.

Marian Aioani gafa și la debutul pentru naționala României

Marian Aioani a debutat la echipa națională în amicalul din luna martie a acestui an cu Slovacia. Totuși, partida nu va rămâne o amintire plăcută pentru el. Portarul Rapidului a fost introdus pe teren la pauza meciului în locul lui Ionuț Radu, la scorul de 1-0 pentru gazde. După doar aproximativ 16 de secunde, goalkeeper-ul a greșit flagrant, iar slovacii au marcat pentru 2-0.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

Aioani și-a trecut în cont mai multe gafe în ultimele sezoane. Chiar și în actuala stagiune, la Rapid, a fost protagonistul unei greșeli decisive cu CFR Cluj în întâlnirea din etapa a 17-a a SuperLigii. În play-off, el a ieșit de pe teren în primele minute ale derby-ului cu Dinamo și s-a confruntat ulterior cu critici și acuze grave din partea fanilor giuleșteni.

ADVERTISEMENT
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a...
Digisport.ro
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
  • 1,5 milioane de euro valorează Marian Aioani în prezent
  • 35 de goluri a încasat în acest sezon la Rapid
Naomi Osaka, strălucitoare la Roland Garros. Ținuta sportivei a împărțit lumea în două...
Fanatik
Naomi Osaka, strălucitoare la Roland Garros. Ținuta sportivei a împărțit lumea în două tabere
Mesaj special în aromână pentru Gică Hagi la meciul cu Georgia. Ce înseamnă...
Fanatik
Mesaj special în aromână pentru Gică Hagi la meciul cu Georgia. Ce înseamnă „armânlu nu cheari”
Capitolul crucial care a schimbat soarta celor de la FC Voluntari! Ce decizie...
Fanatik
Capitolul crucial care a schimbat soarta celor de la FC Voluntari! Ce decizie a luat Florin Pârvu într-un moment delicat al echipei
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate....
iamsport.ro
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate. Apariție la Tribunalul București: 'Burleanu și FRF au deschis o acțiune împotriva mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!