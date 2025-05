Al doilea trofeu consecutiv pentru un fotbalist român de națională. Viitorul lui în străinătate este însă nesigur

Marco Dulca, fiul lui Cristi Dulca, a câștigat Cupa Sloveniei. Este al doilea trofeul pe care și-l adjudecă de când a ajuns la Celje, echipa care este încă în postura de campioană a Sloveniei.

Și-a pierdut locul de titular și joacă puțin

Celje a învins în ultimul act al competiției formația Koper cu un categoric 4-0. Dulca nu a fost însă în lot și continuă un șir de meciuri în care este ignorat de antrenor.

Practic, în ultima perioadă, el a fost doar de două ori titular. De alte două ori a intrat pe parcurs, de patru ori a fost rezervă neutilizată și de două ori nu a prins nici lotul.

Fotbalistul care a fost cu naționala României la Jocurile Olimpice de la Tokyo mai are contract cu slovenii până în iunie 2026. În condițiile în care și-a pierdut locul de titular, el nu mai este însă sigur de rămânerea la Celje.

A ajuns cu Celje până în sferturile Conference League

Formația lui a fost una dintre surprizele plăcute ale Conference League. Celje a devenit prima formație slovenă calificată într-un sfert de finală într-o competiție europeană.

Celje a jucat 20 de meciuri în Conference League, iar Dulca a prins 13 dintre ele. Fotbalistul de 26 de ani a câștigat anul trecut campionatul Sloveniei, însă anul acesta, echipa lui nu a avut nicio șansă la titlu în fața rivalei Olimpia Ljublijana.

Celje e pe locul patru în campionat, dar succesul din Cupa Sloveniei îi asigură prezența în preliminariile Ligii Europa.

Relația cu Mihaela Buzărnescu s-a terminat urât

În urmă cu doi ani, Marco a avut o relație cu tenismena Mihaela Buzărnescu, mai mare cu zece ani decât el.

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a spus Mihaela Buzărnescu în momentul despărțirii.

Fotbalistul nu a vrut să intre într-un conflict cu ea, limitându-se a preciza că are o educație care nu-I permite asta.