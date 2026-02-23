Al Fateh – Al Okhdood 0-0, live video în campionatul Arabiei Saudite. Duel extrem de important pentru Marius Șumudică. Partida se joacă acum!

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică va avea o misiune dificilă în fața lui Al Fateh în Saudi Pro League. Echipa sa, Al Okhdood, se pregătește de restanța din etapa a 10-a a campionatului din Arabia Saudită.

Min. 1: A început partida!

ADVERTISEMENT

Al Fateh: Pacheco – Al Sarnoukh, J. Fernandes, Al Jari, Al Swealem – Youssouf, Al Anazi – W. Delgado, Al Zubaidi, Al Fawaz – Refaat. Rezerve: Mahmoud – Al Sahihi, Al Sharfa, Baattia, Batna, Bendebka, Masoud, Qasim, Saadane. Antrenor: Jose Gomes

Al Okhdood: Samuel Portugal – Pedroza, Asiri, Gul, Gunter, Fagihy – Bassogog, Borrell, Neyou, Ince – Al Lazam. Rezerve: Al Najjar – Abu Abd, Al Abbas, Al Harthi, Al Hatila, Al Jahif, Al Qaydhi, Al Zabdani, Salem. Antrenor: Marius Șumudică

Al Fateh – Al Okhdood, duel extrem de complicat pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Al Okhdood a rămas pe locul 17 în campionat după eșecul suferit pe teren propriu cu Al Qadsiah, 2-4, în etapa precedentă. Echipa lui Marius Șumudică are doar 10 puncte, distanța până la prima echipă aflată în afara „zonei roșii”, Al Riyadh, fiind de 6 lungimi.

În etapa restantă, Al Okhdood se va deplasa la Al Fateh, locul 11 din Saudi Pro League, luni seară, de la ora 21:00. Formația pregătită de Marius Șumudică nu a mai câștigat de 8 meciuri și speră că această rundă va fi cu noroc și că antrenorul român se va apropia de locurile ce evită retrogradarea.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, deplasare de lux la Al Fateh

Luni, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate imagini impresionante din interiorul aeronavei utilizate de formația pregătită de Marius Șumudică, Al-Okhdood, pentru deplasările interne. Pentru meciul cu Al Fateh, Al-Okhdood a folosit un jet de lux. Interiorul spune totul despre condițiile de muncă existente la echipa de pe penultimul loc din Arabia Saudită. .

ADVERTISEMENT

„Imagini în exclusivitate și în premieră pentru a vedea cum arată și la ce nivel este echipa lui Șumudică, care e pe penultimul loc în Liga Pro din Arabia Saudită. Să înțelegem puțin cam despre ce vorbim noi și despre ce vorbesc ei. Pare un club zburător. Uitați-vă ce condiții. Vorbim de o echipă de pe penultimul loc care pare că circulă cu un avion care seamănă cu Air Force One.

Nicușor Dan nu are parte de asemenea condiții. Nicușor Dan nu are parte de asemenea condiții. Pare o vilă de lux zburătoare. Au făcut o simplă deplasare internă. Nu au făcut un zbor în Asia la un meci internațional de Liga Campionilor. Cam așa arată business-ul banal”, a remarcat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Cine este Al Fateh

Înființat în 1958, clubul Al Fateh este una dintre formațiile importante din Arabia Saudită, iar cea mai mare performanță din istoria sa a fost cucerirea titlului în Saudi Pro League, în sezonul 2012–2013. La scurt timp, echipa din Al-Hasa și-a trecut în palmares și Supercupa Arabiei Saudite, în 2013.

Al Fateh este o prezență constantă în prima ligă saudită și de-a lungul timpului a avut legitimați fotbaliști importanți. Cristian Tello, jucător consacrat la FC Barcelona, a jucat în intervalul ianuarie 2023 – iunie 2024 la formația arabă. Totodată,

Ce bilanț are Marius Șumudică pe banca lui Al Okhdood

Marius Șumudică a fost prezentat oficial de Al Okhdood pe 5 ianuarie, toate detaliile mutării fiind anunțate în exclusivitate de FANATIK. De atunci, gruparea din Saudi Pro League a disputat 10 partide, bilanțul fiind de o victorie, două remize și șapte eșecuri. Singurul succes, 1-0 cu Al Kholood, a sosit pe 13 ianuarie, în al doilea meci al antrenorului român.

După acea victorie, echipa a mai obținut doar 2 puncte, iar lupta pentru evitarea retrogradării s-a complicat semnificativ. Pe 5 februarie, Al Okhdood a suferit cel mai dur eșec din mandatul lui Marius Șumudică, 0-6 cu Al Hilal.