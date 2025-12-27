Al Gharafa s-a răzgândit! Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman după ce Gigi Becali l-a cerut înapoi la FCSB

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a jucat mai mult ca niciodată în acest sezon la Al Gharafa. Internaționalul român a bifat într-un singur meci triplul minutelor în care evoluase până atunci.

Revenirea în forță a lui Florinel Coman nu a fost cu noroc pentru Al Gharafa, care a pierdut la scor de neprezentare în deplasarea de la Al Shahaniya. A fost doar a doua înfrângere suferită de echipa românului, care, după 11 etape, e în continuare pe locul 1, la patru lungimi de Shamal.

Florinel Coman a început de pe banca de rezerve meciul cu Al Shahaniya și a fost introdus în minutul 54, la scorul de 2-0, în locul lui Djalo. Atacantul român a strâns astfel aproximativ 40 de minute pe gazon, dacă luăm în calcul și prelungirile. Aproape de trei ori mai multe decât în tot campionatul.

Înaintea acestui meci, fostul star de la FCSB, evoluase doar 14 minute în Qatar (3 meciuri). A fost folosit mai mult în AFC Champions League (6 partide – 332 de minute) și în Cupă (două jocuri – 153 de minute, 2 goluri și 1 assist).

Ce notă a primit Florinel Coman

Florinel Coman nu și-a putut ajuta echipa să revină pe tabelă în partida disputată la Doha. Ba, mai mult, internaționalul român a încasat și un cartonaș galben în minutul 63. El s-a remarcat prin două șuturi, dintre care doar unul a prins cadrul porții. Pentru evoluția din meciul cu Al Shahaniya, Coman a primit de la Sofascore nota 6,3.

Gigi Becali îl vrea la FCSB pe Florinel Coman

Deși mai are contract cu Al Gharafa până în vara lui 2027, Florinel Coman ar putea pleca în această iarnă de la gruparea qatareză. Una dintre variantele fotbalistului plătit cu 2 milioane de euro pe sezon este chiar FCSB.

„Să vină Florinel acum, să vedem câți bani mai are de luat. Dacă, de exemplu, mai are de luat două milioane, să-i dea un milion și-i mai dau eu 6-700 de mii și gata, vino la mine. El a venit la mine, voia (n.r.- să revină la FCSB), dar i-am zis: `Băi, eu te oblig să rămâi acolo!`. L-am obligat!

`Băi, nebunule, crezi că fotbalul e performanță, performanță, performanță, te iei după ăștia? Nu se uită nimeni la familia ta peste 15-20 de ani! Stai pentru copilul tău, suferă, strânge din dinți și ia banii, 6 milioane!`”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru