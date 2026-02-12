Sport

Al Hazem – Al Okhdood, live video în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică vrea să pună capăt seriei de meciuri fără victorie

Marius Șumudică își continuă lupta pentru a o salva de la retrogradare pe Al Okhdood. Urmează meciul din deplasare cu Al Hazem, din etapa a 22-a a campionatului Arabiei Saudite. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Traian Terzian
12.02.2026 | 16:13
Al Hazem - Al Okhdood, meci cu miză pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Sursă foto: colaj Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică are o serie de rezultate negative, iar misiunea tehnicianului român este din ce în ce mai dificilă. Partida cu Al Hazem reprezintă o nouă șansă pentru Al Okhdood de a mai strânge puncte în campionatul Arabiei Saudite.

Al Hazem – Al Okhdood, duel cu miză mare pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Întâlnirea contează pentru etapa a 22-a a campionatului din Arabia Saudită și este programată să se desfășoare joi, 12 februarie, de la ora 19:30, pe Al Hazem Club Stadium din Ar Rass.

Înaintea acestei runde, Al Okhdood se află pe locul 17 în clasament, penultimul, cu 10 puncte acumulate în precedentele 20 de meciuri jucate, la o distanță de doar două puncte de poziția a 15-a, prima care asigură salvarea de la retrogradare, ocupată de Damac.

Așadar, în cazul unei victorii pe terenul lui Al Hazem, care se află pe 12, cu 21 de puncte, formația pregătită de Marius Șumudică ar putea urca deasupra liniei roșii și s-ar apropia foarte mult de atingerea obiectivului: salvarea de la retrogradare.

Cine este Al Hazem

Următoarea adversară a lui Marius Șumudică este o formație care nu are vreo performanță notabilă în fotbalul saudit. În trecut, Al Hazem a fost pregătită de trei tehnicieni români: Leonida Nedelcu (2003-2004), Daniel Isăilă (2018-2020) și Costel Gâlcă (2021-2022).

În prezent este antrenată de tunisianul Jalel Kadri, iar lotul are o valoare totală de puțin peste 10 milioane de euro. Vedetele echipei sunt portarul Bruno Valera din Insulele Capului Verde, cotat la 2 milioane de euro, dar care este accidentat în acest moment, și atacantul portughezo-brazilian Fabio Martins, care are o cotă de piață de 1,8 milioane de euro.

Bilanțul lui Marius Șumudică la cârma lui Al Okhdood

Al Okhdood are o serie de rezultate modeste, nereușind să mai obțină vreun succes în ultimele șase etape. În acest timp a înregistrat două remize și patru eșecuri, ultima dintre ele un sec 0-6 cu Al Hilal.

Numit pe banca formație saudite la începutul anului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Marius Șumudică a înregistrat până acum o victorie, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

