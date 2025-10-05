Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Al Hilal Omdurman, detalii șoc despre echipa pe care o pregătește acum Laurențiu Reghecampf: „Am făcut antrenamente și la 5.45 dimineața!”

Ce face Laurențiu Reghecampf la Al Hilal Omdurman. Condiții de neimaginat la echipa din Africa. Cu ce se confruntă antrenorul român la noua sa formație.
Mihai Dragomir
05.10.2025 | 07:45
Al Hilal Omdurman detalii soc despre echipa pe care o pregateste acum Laurentiu Reghecampf Am facut antrenamente si la 545 dimineata
EXCLUSIV FANATIK
Condiții dificile pentru Laurențiu Reghecampf la noua sa echipă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Laurențiu Reghecamf a semnat în vara acestui an cu Al-Hilal Omdurman, din Sudan. Tehnicianul român nu are chiar cea mai ușoară muncă la noua sa echipă, vorbind în detaliu despre condițiile cu care se confruntă pe continentul african.

ADVERTISEMENT

Condiții dificile pentru Laurențiu Reghecampf la Al Hilal Omdurman. „Îți iau foc picioarele!”

După ce a pierdut la mustață finala CECAFA Kagame, Laurențiu Reghecampf continuă să își pregătească echipa. Tehnicianul român are însă de înfruntat condiții grele în Africa, unde a găsit multe probleme.

Deși continentul african are multe echipe bune și mulți jucători importanți, deplasările și antrenamentele sunt dificile. Distanțele, dar și temperaturile ucigător de calde, contribuie la dificultatea de a practica fotbal la cele mai bune condiții.

ADVERTISEMENT

„Nu poți face comparație cu Europa, este diferență foarte mare. Cu România… Echipele de top din această competiție sunt undeva la nivel foarte mare. Sunt echipe care au 25 de jucători străini. Toți sunt de un nivel foarte bun, pot juca lejer în Europa în campionate bune.

E greu de spus dacă echipa mea s-ar lupta la play-off în România. Nivelul lor este de play-off, am și eu mulți jucători străini. Voi avea 16 jucători plecați la echipele naționale, va fi greu să antrenez. Echipele de top din Africa au în general un lot de jucători foarte buni.

ADVERTISEMENT
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
Digi24.ro
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu

Aici condițiile sunt foarte grele. Multe meciuri le joci pe teren sintetic, deplasările sunt foarte, foarte grele. Am făcut antrenamente și la 5.45 dimineața, n-am avut nicio problemă. Vorbesc serios! Se întâmplă ca în orașul respectiv să fie 2 sau 3 meciuri de CAF Champions League și mai e o competiție mai mică, cum e la noi Europa League. 

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta

Dacă sunt în același oraș toate echipele sau 2-3 meciuri din aceste competiții, toate echipele trebuie să se antreneze pe terenul respectiv. Ai posibilitatea să te antrenezi la 11, 12, la 13… Dar dacă sunt 40 și ceva de grade și te antrenezi pe teren sintetic îți iau foc picioarele. Nu ai cum!”, a spus inițial Laurențiu Reghecampf.

Ce spune Laurențiu Reghecampf despre războiul din Sudan

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre situația din Sudan. Antrenorul a precizat că apele sunt mai calme acum, războiul dispărând din țara echipei sale. Tehnicianul a mai spus și că există foarte mulți simpatizanți ai clubului pe care îl pregătește.

ADVERTISEMENT

„N-am fost în Sudan decât 6 zile, la început. De atunci sunt plecat. Nu stăm în Sudan, dar și atunci, în cele 6 zile, nu am văzut nimic. Din ce mi-au spus jucătorii, nu mai este război în Sudan în momentul de față. 

Nici suporteri nu am văzut foarte mult, fiind plecat și jucând prin Tanzania, Zanzibar, n-am văzut. Din ce spun ei, sunt foarte mulți sudanezi care iubesc echipa asta. Ei spun că au milioane de fani, Sudanul este foarte mare”, a mai spus Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik SuperLiga, duminică, 5 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție înainte...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, duminică, 5 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție înainte de FCSB – Universitatea Craiova
Lisav Naif Eissat, convocat de „Il Luce” pentru dubla cu Moldova şi Austria:...
Fanatik
Lisav Naif Eissat, convocat de „Il Luce” pentru dubla cu Moldova şi Austria: “Îşi doreşte enorm să joace pentru România! Va debuta”
Asta e cea mai mare problemă a celor de la FCSB! „Oameni buni,...
Fanatik
Asta e cea mai mare problemă a celor de la FCSB! „Oameni buni, e deja prea mult. E vorba de echipa campioană”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț,...
iamsport.ro
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț, câteva case'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!