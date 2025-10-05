Al Hilal Omdurman, detalii șoc despre echipa pe care o pregătește acum Laurențiu Reghecampf: „Am făcut antrenamente și la 5.45 dimineața!”

Tehnicianul român nu are chiar cea mai ușoară muncă la noua sa echipă, vorbind în detaliu despre condițiile cu care se confruntă pe continentul african.

Condiții dificile pentru Laurențiu Reghecampf la Al Hilal Omdurman. „Îți iau foc picioarele!”

Laurențiu Reghecampf continuă să își pregătească echipa. Tehnicianul român are însă de înfruntat condiții grele în Africa, .

Deși continentul african are multe echipe bune și mulți jucători importanți, deplasările și antrenamentele sunt dificile. Distanțele, dar și temperaturile ucigător de calde, contribuie la dificultatea de a practica fotbal la cele mai bune condiții.

„Nu poți face comparație cu Europa, este diferență foarte mare. Cu România… Echipele de top din această competiție sunt undeva la nivel foarte mare. Sunt echipe care au 25 de jucători străini. Toți sunt de un nivel foarte bun, pot juca lejer în Europa în campionate bune.

E greu de spus dacă echipa mea s-ar lupta la play-off în România. Nivelul lor este de play-off, am și eu mulți jucători străini. Voi avea 16 jucători plecați la echipele naționale, va fi greu să antrenez. Echipele de top din Africa au în general un lot de jucători foarte buni.

Aici condițiile sunt foarte grele. Multe meciuri le joci pe teren sintetic, deplasările sunt foarte, foarte grele. Am făcut antrenamente și la 5.45 dimineața, n-am avut nicio problemă. Vorbesc serios! Se întâmplă ca în orașul respectiv să fie 2 sau 3 meciuri de CAF Champions League și mai e o competiție mai mică, cum e la noi Europa League.

Dacă sunt în același oraș toate echipele sau 2-3 meciuri din aceste competiții, toate echipele trebuie să se antreneze pe terenul respectiv. Ai posibilitatea să te antrenezi la 11, 12, la 13… Dar dacă sunt 40 și ceva de grade și te antrenezi pe teren sintetic îți iau foc picioarele. Nu ai cum!”, a spus inițial Laurențiu Reghecampf.

Ce spune Laurențiu Reghecampf despre războiul din Sudan

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre situația din Sudan. Antrenorul a precizat că apele sunt mai calme acum, războiul dispărând din țara echipei sale. Tehnicianul a mai spus și că există foarte mulți simpatizanți ai clubului pe care îl pregătește.

„N-am fost în Sudan decât 6 zile, la început. De atunci sunt plecat. Nu stăm în Sudan, dar și atunci, în cele 6 zile, nu am văzut nimic. Din ce mi-au spus jucătorii, nu mai este război în Sudan în momentul de față.

Nici suporteri nu am văzut foarte mult, fiind plecat și jucând prin Tanzania, Zanzibar, n-am văzut. Din ce spun ei, sunt foarte mulți sudanezi care iubesc echipa asta. Ei spun că au milioane de fani, Sudanul este foarte mare”, a mai spus Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.