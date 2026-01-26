Sport

Al-Ittihad – Al-Okhdood, live de la 19:30 în etapa a 18-a din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică, față în față cu campioana!

Marius Șumudică are în față un meci extrem de dificil. Al-Okhdood o va întâlni pe Al-Ittihad în deplasarea din etapa 18 din campionatul Arabiei Saudite. Pe FANATIK.ro găsiți toate detaliile despre meci.
Mihai Dragomir
26.01.2026 | 13:47
Meci tare pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită: Al-Ittihad - Al-Okhdood, în etapa 18. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O nouă etapă pentru Marius Șumudică și echipa sa în Arabia Saudită. Tehnicianul român merge în deplasare pentru a juca contra giganților de la Al-Ittihad. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci.

Al-Ittihad – Al-Okhdood, al 5-lea meci pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Toate detaliile

Al-Okhdood vrea să scape cu orice preț de zona retrogradării, iar fiecare meci din această perioadă este crucial. Echipa lui Marius Șumudică are nevoie de fiecare punct posibil. Misiunea din etapa a 18-a este însă una dificilă.

Venită după 2-2 acasă cu Al-Riyadh, Al-Okhdood va juca acum cu Al-Ittihad, campioana Arabiei Saudite, echipă ce are 14 titluri în palmares și unde evoluează staruri precum Benzema, Fabinho sau Kante.

Remiza din etapa precedentă l-a determinat pe Marius Șumudică să îl excludă din lot pe Petros, mijlocașul central și star al echipei. Tehnicianul român a fost dezamăgit de aportul slab în ofensivă a fotbalistului de 36 de ani.

Partida dintre Al-Ittihad și Al-Okhdood se joacă luni, pe 26 ianuarie, de la ora 19:30. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în meciul echipei lui Marius Șumudică. Pe site-ul nostru veți putea vedea golurile, ocaziile și reacțiile de după fluierul final.

Marius Șumudică, meci important în Arabia Saudită. Antrenorul român vrea să urce în clasament

Se anunță un meci pe viață și pe moarte pentru echipa lui Marius Șumudică, care ocupă locul 17, cu doar 9 puncte. Al-Ittihad este o adversară dificilă, atât prin statutul de campioană en-titre, cât și prin faptul că dispune de un lot valoros.

Un eventual succes al echipei românului ar însemna pentru Al-Okhdood o ieșire pe locurile de retrogradare, însă doar temporar, existând multe alte formații în aceeași situație și cu un număr asemănător de puncte.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
