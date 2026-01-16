LIVE

Al-Khaleej – Al-Okhdood 0-0, LIVE VIDEO. Partidă importantă pentru Marius Șumudică. A început meciul!

Meci decisiv pentru Al-Okhdood în Saudi Pro League: echipa lui Marius Șumudică joacă în deplasare cu Al-Khaleej, într-un duel important în lupta pentru evitarea retrogradării.
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 16:45
Meciul dintre Al-Khaleej și Al-Okhdood, programat în etapa a 16-a din Saudi Pro League, vine într-un moment esențial pentru echipa antrenată de Marius Șumudică. După primul succes obținut pe banca formației din Najran, tehnicianul român speră să îi facă din nou fericiți pe fani.

UPDATE: Al Khaleej – Al Okhdood 0-0

Min. 1: A început partida!

  • Al Khaleej: Moris – Al Hamsal, Al Khabrani, Schenkeveld, Rebocho – Hamzi, Kourbelis, Kanabah, Masouras – King, Fortounis. Rezerve: Al Haidari – Abdoulraouf, Al Hafith, Al Shanqiti, Al Sultan, Al Zaynaldeen, A. Asiri, Fernandes, Nasser. Antrenor: Georgios Donis
  • Al Okhdood: Samuel Portugal – Abu Abd, N. Asiri, Gunter, Al Rubaie, Al Salem – Bassogog, Petros, Gul, Pedroza – Kramer. Rezerve: Al Juhani, Al Najjar – Al Abbas, Al Hatila, Al Jahif, Al Qaydhi, Al Zabdani, Ince, Salem. Antrenor: Marius Șumudică

Al-Okhdood se află într-o luptă directă pentru evitarea retrogradării, iar fiecare punct câștigat în această perioadă poate cântări decisiv la finalul sezonului. Venită după o victorie care a readus încrederea în vestiar, echipa lui Șumudică încearcă să lege rezultatele pozitive și să arate o schimbare clară de atitudine față de prima parte a campionatului.

Al-Okhdood, ocupanta locului 17 în campionat, vine după o victorie muncită, 1-0 cu Al-Kholood, în care golul decisiv a venit grație lui Christian Bassogog. Marius Șumudică are un palmares bun după primele două jocuri, o victorie și o înfrângere.

Partida dintre Al-Khaleej și Al-Okhdood se joacă vineri, pe 16 ianuarie, de la ora 16:45. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în meciul echipei lui Marius Șumudică. Pe site-ul nostru veți putea vedea golurile, ocaziile și reacțiile de după fluierul final.

Marius Șumudică, meci complicat în Arabia Saudită. Antrenorul român vrea o nouă victorie la Al-Okhdood

Se anunță un meci destul de complicat pentru echipa lui Marius Șumudică. Al-Khaleej stă mult mai bine în clasament și nu joacă sub presiunea retrogradării. În plus, adversara lui Al-Okhdood îl are în lot și pe Joshua King, atacantul norvegian cu sezoane la rând jucate în Premier League.

Un eventual succes ar putea să o scoată, cel puțin momentan, pe Al-Okhdood de pe locurile de retrogradare. Echipa lui Șumudică este în prezent pe locul 17, cu doar 8 puncte obținute după primele 14 jocuri, 3 dintre ele fiind câștigate sub comanda antrenorului român.

