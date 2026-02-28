Al-Najma – Al-Okhdood, live blog de la ora 21:00. Toate informațiile despre meciul lui Marius Șumudică

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 24 din campionatul Arabiei Saudite aduce un duel între Al-Najma și Al-Okhdood Club, două echipe care se lupta pentru evitarea retrogradării. Duelul dintre cele două s-ar putea dovedi a fi unul crucial în stabilirea clasamentului final.

Echipa lui Marius Șumudică caută victoria în duelul cu Al-Najma

Meciul dintre Al-Najma și Al-Okhdood Club va începe la ora 21:00 și conform calcului hârtiei formația oaspete pornește cu prima șansă la victorie. Trupa antrenată de Marius Șumudică are 10 puncte și un avans de două puncte în fața viitorului adversar. În partida din tur, cei de la Al-Okhdood Club au bătut cu 2-1, într-un duel care a avut loc în luna octombrie.

ADVERTISEMENT

Acum, însă, confruntarea se anunță a fi una plină de tensiune și echilibru, asta pentru că punctele puse în joc sunt foarte importante. În ultima rundă a campionatului saudit, cei de la Al-Najma au pierdut clar, 0-5, cu trupa lui Cristiano Ronaldo, 0-5. , din penalty, și i-a oferit o pasă de gol lui Sadio Mane, care a punctat la rândul său.

Campionatul Arabiei Saudite se va termina la finalul lunii mai, iar Al-Okhdood Club joacă în ultima rundă a sezonului cu Al-Riyadh, formație aflată în luptă directă pentru evitarea retrogradării.

Misiune grea pentru cei de la Al-Okhdood Club în lupta pentru evitarea retrogradării. Care este situația din clasament

De cealaltă parte, cei de la Al-Okhdood Club, , a pierdut la limită, 1-2, cu Al Fateh. Dacă reușește să o învingă pe Al-Najma, atunci echipa antrenată de tehnicianul român va ajunge la 13 puncte și se va apropia la doar 3 lungimi de următorul loc, ocupat de Damac, care este la egalitate de puncte cu poziția a 15-a, pe care se află Al-Riyadh.

ADVERTISEMENT

O clasare pe locul 15 la finalul sezonului ar însemna pentru cei de la Al-Okhdood Club salvarea de la retrogradare, o misiune ce a fost extrem de grea încă de la început pentru Marius Șumudică și ai săi. Runda cu numărul 25 îi va aduce pe elevii lui Marius Șumudică față în față cu Al-Fayha, o altă formație care este implicată în lupta din partea inferioară a clasamentului.