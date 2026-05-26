Al-Nasr îl vrea pe Cosmin Olăroiu! Plecarea de la naționala Emiratelor este iminentă

Cosmin Olăroiu poate începe în scurt timp un nou capitol în cariera sa de antrenor! Interes din partea celor de la Al-Nasr pentru antrenorul român, care urmează să își încheie socotelile cu naționala din Emirate
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.05.2026 | 18:45
Al-Nasr îl vrea pe Cosmin Olăroiu. Foto: Hepta
Cosmin Olăroiu (56 de ani) este în continuare selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite. Doar că această situație ar urma să nu se mai mențină pentru foarte mult timp. Antrenorul român a ratat îndeplinirea obiectivului reprezentat de calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar în prezent în presa din această țară circulă informația conform căreia arabii l-ar dori în locul său pe Zlatko Dalic, selecționerul Croației, bineînțeles după turneul final nord-american.

Cosmin Olăroiu urmează să își încheie socotelile cu naționala Emiratelor Arabe Unite

În acest context, se pare că deja s-au ivit noi oportunități pentru Olăroiu în ceea ce privește parcursul său profesional de acum înainte. Potrivit jurnaliștilor arabi de la Emarat Al Youm, publicație cu sediul în Dubai, tehnicianul ar fi dorit în această perioadă de două cluburi importante din Emirate. Este vorba despre Al-Jazira și Al-Nasr.

Conform sursei citate, primii care s-au arătat interesați de serviciile lui Cosmin Olăroiu au fost cei de la Al-Jazira. Doar că la scurt timp au intrat în cursă și cei de la Al-Nasr. În plus, aceștia din urmă au pregătit o ofertă mai bună pentru antrenorul român din punct de vedere financiar. Astfel, oficialii lui Al-Jazira ar urma să decidă în scurt timp, potrivit jurnaliștilor de la publicația respectivă, să se retragă din această cursă pe motiv că nu ar avea de gând să intre într-o astfel de licitație.

Interes dinspre Al-Jazira și Al-Nasr pentru Cosmin Olăroiu, cu avantaj în acest moment pentru Al-Nasr

Așadar, în baza acestor informații, pare că această luptă de la distanță ar fi fost tranșată deja într-o anumită măsură de către cei de la Al-Nasr. Bineînțeles că acum rămâne de văzut dacă și antrenorul ar fi dispus să accepte această propunere și astfel să își continue cariera în această țară în care de altfel a obținut deja performanțe notabile, fiind în consecință foarte apreciat de către fani și presă.

„Al-Jazira este interesată să-l aducă pe Olăroiu, dar Al-Nasr a intrat în cursă cu o ofertă financiară mai consistentă. Al-Jazira s-ar putea retrage din cursă, deoarece nu dorește să intre într-o licitație pentru semnătura lui”, a notat sursa citată anterior pe seama acestui subiect.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
