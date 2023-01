Al Nassr – Al Ettifaq, de la ora 19:30. Cine transmite la TV debutul lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită

Aşteptarea lui Cristiano Ronaldo pentru debutul oficial la Al Nassr a luat sfârşit. Portughezul a ratat partidele cu Al Taee şi cu Al Shabab, după ce a ispăşit cele două etape de suspendare pe care le primise în Premier League.

Cristiano Ronaldo debutează în Al Nassr – Al Ettifaq

Cristiano Ronaldo este aşteptat să fie în primul “11” al lui Al Nassr pentru meciul cu Al Ettifaq, iar nou echipă a portughezului are nevoie de victorie. Formaţia antrenată de Rudi Garcia ocupă locul 2 în prima ligă a Arabiei Saudite, la un punct în spatele liderului Al Ittihad, care are un meci în plus.

Meciul din prima ligă a Arabiei Saudite vine la trei zile de la amicalul jucat de Al Nassr/Al Hilal cu PSG. şi a marcat două goluri, însă saudiţii au pierdut duelul cu tripleta Messi-Neymar-Mbappe, scor 4-5.

Cine transmite la TV debutul lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită

Drepturile TV ale primei ligi din Arabia Saudită au fost achiziţionate de postul Sport Extra în România, astfel că debutul lui Cristiano Ronaldo va putea fi urmărit pe acest post, de la ora 19:30. Cele mai importante momente din meciul Al Nassr – Al Ettifaq pot fi urmărite în format LIVE VIDEO pe FANATIK.

Meciul dintre Al Nassr şi Al Ettifaq se va juca pe stadionul “Mrsool Park”, cu o capacitate de 25.000 de locuri. Este vorba de arena unde s-a jucat .

Cristiano Ronaldo, salariu record la Al Nassr

Al Nassr a anunţat, pe 30 decembrie 2022, transferul lui Cristiano Ronaldo, după ce starul portughez şi-a reziliat contractul cu Manchester United. CR7 a fost momit cu un salariu fabulos, de 200.000.000 de euro pe sezon, ceea ce l-a făcut să devină sportivul cu cel mai mare contract.

Prezentat oficial pe 3 ianuarie 2023, Cristiano Ronaldo nu a putut să debuteze pentru Al Nassr până acum. Atacantul de 37 de ani a primit o suspendare de două meciuri, în Anglia, după ce a agresat un fan al lui Everton, iar pedeaspa s-a aplicat şi în Arabia Saudită.

Cine este Al Ettifaq, primul adversar al lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită

Al Ettifaq este o echipă cunoscută în România, după ce a fost antrenată, de-a lungul timpului, de Ioan Andone, Ion Marin, Eusebiu Tudor şi Gigi Mulţescu. În prezent, primul adversar al lui Cristiano Ronaldo ocupă locul 10 în Arabia Saudită.

Înfiinţată în 1945, Al Ettifaq a câştigat două titluri de campioană a Arabiei Saudite, în sezoanele 1982-1983 şi 1986-1987, iar în alte două ocazii a fost vicecampioană, în stagiunile 1987-1988 şi 1991-1992.

Cea mai bună performanţă în Liga Campionilor Asiei a fost atinsă de Al Ettifaq în 2009. În urmă cu 14, formaţia antrenată pe atunci de Ioan Andone a ajuns în optimile de finală, unde a fost eliminată de Pakhtakor, scor 1-2.