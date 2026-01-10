Al Okhdood – Al Ahli, primul pas al lui Marius Șumudică spre bonusul de 150.000 de euro! Antrenorul român a scăpat de 3 vedete ale oaspeților

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică este în fața primului său meci pe banca saudiților de la Al Okhdood. Cum arată statistica înaintea meciului cu Al Ahli și cum poate ajunge antrenorul român să încaseze 150.000 de euro.

Marius Șumudică va debuta pe banca tehnică a echipei Al Okhdood într-o partidă cu puternica formație Al Ahli, care însă va fi lipsită de 3 dintre cei mai buni jucători din lot.

Astfel, tehnicianul român a scăpat de întâlnirea cu portarul senegalez Edouard Mendy, mijlocașul ivorian Franck Kessie și extrema dreaptă algeriană Riyad Mahrez, cu toții plecați la Cupa Africii pe Națiuni.

Chiar și așa, Al Ahli este o forță pentru fotbalul din Arabia Saudită, iar tehnicianul german Matthias Jaissle are alte nume grele la dispoziție: francezii Enzo Millot și Valentin Atangana, brazilienii Galeno, Roger Ibanez, Ricardo Mathias și Matheus Goncalves, englezul Ivan Toney sau turcul Merih Demiral.

Meci cu miză importantă pentru Marius Șumudică. Ce spune statistica înainte de Al Okhdood – Al Ahli

Al Okhdood, club aflat pe locul 17, penultimul din prima divizie a Arabiei Saudite, a decis să înceapă acest an cu o schimbare majoră. Echipa a apelat la serviciile lui Marius Șumudică, care a mai antrenat în această ligă echipe precum Al-Shabab sau Al-Raed.

, cu drept de prelungire pe încă un an, dar doar dacă va salva echipa de la retrogradare. De asemenea, dacă își îndeplinește obiectivul, acela de a salva echipa.

În aceste condiții, fiecare meci devine crucial, iar primul pas din drumul către marea sumă este confruntarea cu Al Ahli. Statisticile îi sunt favorabile romanului, care s-a mai întâlnit de 3 ori cu această echipă pe vremea când o pregătea pe Al-Shabab:

2018/2019: Al-Shabab – Al-Ahli 1-0 (Șumudică privează clubul Al-Ahli de titlul de campioană)

2018/2019: Al-Shabab Al-Ahli 0-4

2021/2022: Al-Shabab – Al-Ahli 0-0 (Șumudică o condamnă pe Al-Ahli la retrogradarea în liga secundă)

Meciul dintre Al Okhdood și Al Ahli, primul cu Marius Șumudică pe banca tehnică, este programat sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 19:30. Tehnicianul român speră că va debuta cu dreptul la noua sa formație.

Ce a spus Marius Șumudică despre Al Ahli

Deși oaspeții nu se vor baza pe vedetele Riyad Mahrez, Franck Kessie și Edouard Mendy, toți plecați la Cupa Africii, meciul programat de la 19:30 tot va fi unul dificil pentru Al Okhdood, iar Marius Șumudică a evidențiat acest aspect înaintea meciului.

„Al-Ahli este o echipă mare, cu jucători de excepție, dar noi vom miza pe forța grupului”, a spus Marius Șumudică înaintea meciului programat sâmbătă, 10 ianuarie.

De ce a ales Marius Șumudică să semneze cu Al Okhdood

Marius Șumudică a antrenat ultima dată în România, la Rapid, club pe care l-a condus în majoritatea sezonului 2024/2025 și cu care a terminat pe locul 5 din play-off. La conferința de presă de dinaintea meciului cu Al-Ahly, antrenorul român a mărturisit motivele pentru care a ales să semneze acum cu Al Okhdood.

„Mulți s-au întrebat de ce am acceptat misiunea, iar răspunsul meu a fost clar: voi lupta alături de echipă pentru a rămâne în ligă și pentru a îmbunătăți rezultatele, mai ales că am găsit un sprijin mare din partea conducerii.

Vom lupta ca o familie, iar cine nu are un angajament total trebuie să-și facă bagajele și să plece! Mă simt confortabil în Arabia Saudită, iubesc această țară și respect oamenii de aici, de aceea am ales să revin!”, a mai spus antrenorul român.