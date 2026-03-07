Al-Okhdood – Al-Fayha, live video în etapa 25 din liga Arabiei Saudite. Marius Șumudică își continuă misiunea dificilă

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 25 din campionatul Arabiei Saudite aduce un duel important pentru Marius Șumudică, între Al-Okhdood Club și Al-Fayha, două echipe aflate în a doua jumătate a clasamentului. Echipa antrenorului român are nevoie de puncte pentru a ieși din zona roșie.

Echipa lui Marius Șumudică caută un nou succes în Saudi Pro League, în duelul cu Al-Fayha

Al-Okhdood are o nouă misiune dificilă în lupta pentru evitarea retrogradării. După ce a câștigat împotriva lui Al-Najma, formația lui Marius Șumudică va întâlni o echipă mult mai bună, aflată la jumătatea clasamentului. În meciul tur, Al-Fayha s-a impus cu scorul de 2-0, iar de această dată pornește tot din postura de favorită, deși joacă în deplasare.

Al-Fayha nu are emoții la retrogradare momentan, aflându-se la 8 puncte de zona roșie, însă situația se poate schimba cu câteva înfrângeri consecutive. Viitoarea adversară a echipei lui Marius Șumudică a obținut un singur punct din ultimele două etape și este în căutarea unei victorii care să o scoată din această perioadă mai puțin bună.

Cum arată situația din clasament pentru echipa lui Marius Șumudică

Înaintea partidei, Okhdood are 13 puncte și se află pe penultima poziție, însă toate celelalte contracandidate la retrogradare și-au jucat meciurile.

Cu trei puncte în plus, Al-Okhdood ar egala-o pe Al-Riyadh și ar veni la trei puncte în spatele lui Damac. „Va fi un meci cheie cel cu Damac. Lupta va fi în trei, suntem noi, Damac și Al-Riyadh. Vom juca cu amândouă în deplasare. Acum vom mai avea două etape, jucăm acasă cu Fayha și după cu Shabab. Cu Fayha sperăm să facem ceva și la Shabab ne dorim să acumulăm puncte”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Ce vedete are adversara lui Marius Șumudică în echipă

Nu mai este un secret că formațiile din Arabia Saudită își permit să plătească salarii uriașe pentru vedete aflate pe finalul carierelor, iar cele mai bune echipe dau chiar zeci de milioane pe sume de transfer. Al-Fayha nu este unul dintre cele mai bogate cluburi, însă are câțiva jucători interesanți în lot.

Valoarea pe Transfermarkt a echipei este de 15.6 milioane de euro, iar în componența lotului se află jucători precum Chris Smalling, Yassine Benzia sau Jason Remeseiro. Smalling a jucat în cariera sa pentru AS Roma și Manchester United și are în palmares două Premier League, un trofeu UEFA Europa League, dar și UEFA Conference League. Yassine Benzia are zeci de meciuri în Franța, pentru Lille și Lyon, în timp ce Remeseiro are experiență mare în La Liga, pentru echipe precum Valencia, Levante, Alaves și Getafe.