Al-Okhdood – Al-Hilal, ACUM în etapa 21 din campionatul Arabiei Saudite. Echipa lui Marius Șumudică a ratat prima ocazie a meciului

Echipa antrenată de Marius Șumudică, Al-Okhdood, se duelează cu Al-Hilal în etapa 21 din Saudi Pro League. Meciul este extrem de important pentru antrenorul român, formația sa putând urca în clasament.

Min. 11: Replica lui Al-Hilal! Malcom a trimis de asemenea pe lângă, dintr-o poziție destul de bună.

Min. 8: Ocazie de gol pentru Al-Okhdood! Ince a șutat pe lângă poartă din marginea careului.

A început meciul!

Al-Okhdood : Portugal – Abdul, Hawsari, Gul, Gunter, Fagihy – Ince, Neyou, Pedroza, Narey – Al Lazam. Antrenor : Marius Șumudică.

Al-Hilal : Bounou – Yami, Koulibaly, Lajami, T. Hernandez – Milinković-Savić, R. Neves, N. Dawsari, S. Dawsari – Malcom, Benzema. Antrenor : Simone Inzaghi.

Al-Okhdood – Al-Hilal, meci cu liderul pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Înaintea acestei etape, formația pregătită de român ocupă locul 17 în clasament, penultimul, cu doar 10 puncte strânse în cele 19 partide disputate până acum. Diferența față de poziția a 15-a, prima care garantează menținerea în prima ligă, este de numai 2 puncte, loc ocupat de Al-Damac.

Prin urmare, un eventual succes ar putea aduce echipa foarte aproape de îndeplinirea obiectivului, mai ales în contextul în care sezonul a trecut deja de jumătate. Totuși, așa cum s-a menționat anterior, sarcina nu este deloc una facilă. Al-Hilal reprezintă una dintre forțele din Saudi Pro League, formația antrenată de Simone Inzaghi fiind lider în clasament.

Al-Hilal, o echipă plină de vedete

Al-Hilal este cea mai titrată echipă din Saudi Pro League. Simone Inzaghi are sub comanda sa jucători cunoscuți, iar aici amintim de Darwin Núñez, Theo Hernández și Sergej Milinković-Savić. Până nu de mult la liderul din clasament era legitimat și Neymar. Totodată,

Bilanțul lui Marius Șumudică până acum pe banca lui Al Okhdood

De la revenirea sa în Arabia Saudită, Marius Șumudică a condus-o pe Al Okhdood în șapte meciuri. Echipa sa a pierdut pe teren propriu cu Al Ahli, scor 0-1, și a fost învinsă în deplasare de Al Khaleej și Al Ittihad, cu 1-4, respectiv 1-2, iar în .

În schimb, tehnicianul român a reușit să obțină o victorie, 1-0 acasă cu Al Kholood, și două rezultate de egalitate, ambele pe teren propriu, 2-2 în fața celor de la Al Riyadh și .