Al Okhdood – Al Kholood, meci de totul sau nimic pentru Marius Șumudică. A început partida!

ADVERTISEMENT

Al Okhdood, echipa antrenorului român Marius Șumudică, joacă marți, 13 ianuarie, un nou meci important în lupta pentru salvarea de la retrogradare în campionatul Arabiei Saudite. Formația sa va evolua pe teren propriu, în fața celor de la Al Kholood, de la ora 17:25.

Min. 1: A început partida!

ADVERTISEMENT

Al Okhdood: Samuel Portugal – Abu Abd, Asiri, Gunter, Al Rubaie, Al Salem – Bassogog, Gul, Petros, Pedroza – Kramer. Rezerve: Al Najjar – Al Abbas, Al Harthi, Al Hatila, Al Jahif, Al Qaydhi, Al Zabdani, Ince, Salem. Antrenor: Marius Șumudică

Al Kholood: Cozzani – Solan, Gyomber, Camara – Sawan, Bahebri, Buckley, Al Dawsari, Al Shehri – Enrique, Maolida. Rezerve: Al Shammari – Al Ajian, Al Aliwa, Al Dosari, Al Safari, Barabaa, Guga, Hussein, Khalifah. Antrenor: Des Buckingham

Un nou test pentru Marius Șumudică. Al Okhdood – Al Kholood se joacă pe 13 ianuarie de la ora 17:25

. Echipa sa a pierdut cu scorul de 0-1 duelul cu Al Hilal, însă au existat și semne încurajatoare. Elevii antrenorului român au arătat bine, iar fanii speră ca fostul tehnician de la Rapid să reușească o salvare spectaculoasă de la retrogradare.

Marți, 13 ianuarie, Al Okhdood va disputa un nou meci important. Echipa lui Marius Șumudică va primi vizita celor de la Al Kholood, în runda cu numărul 15 din campionatul Arabiei Saudite, iar tehnicianul român speră să obțină prima sa victorie pe banca formației.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Marius Șumudică după primul său meci la Al Okhdood

de atitudinea elevilor săi în partida jucată împotriva mult mai binei cotate Al Hilal și speră ca, într-un timp extrem de scurt, să își imprime viziunea la Al Okhdood. Partida cu Al Kholood este, cel puțin la prima vedere, una mai accesibilă.

ADVERTISEMENT

„Am fost surprins. După cele cinci zile în care am antrenat echipa, am reușit să îi închidem. Au avut două goluri anulate, dar a fost un fault în atac și apoi un cot în gură unui jucător, nu au existat discuții. În rest, nu au avut nicio ocazie. Ne-au dat gol la o fază fixă.

Sincer vă spun, un rezultat de egalitate era cel mai corect. Noi am avut, la 0-0, trei ocazii rarisime. Am avut bară, apoi încă o ocazie, iar din 6 metri fundașul meu a trimis pe lângă. Poate dacă marcam, puteam obține un egal”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.