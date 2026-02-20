Al Okhdood – Al Qadsiah, live video în campionatul Arabiei Saudite. Duelul echipei lui Marius Șumudică, arbitrat de un român!

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică va avea o misiune dificilă în etapa 23 din Saudi Pro League. Echipa sa, Al Okhdood, va întâlni a patra clasată Al Qadsiah vineri seară, de la ora 21:00. Gruparea pregătită de tehnicianul român are mare nevoie de un succes, fiind momentan pe penultima poziție a clasamentului.

Al Okhdood – Al Qadsiah, duel extrem de complicat pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Al Okhdood a rămas pe locul 17 în campionat după eșecul suferit pe terenul lui Al Hazem, 1-2, în etapa precedentă. Echipa lui Marius Șumudică are doar 10 puncte, distanța până la prima echipă aflată în afara „zonei roșii”, Al Riyadh, fiind de 6 lungimi.

În etapa 23, Al Okhdood va primi vizita celor de la Al Qadsiah, vineri seară, de la ora 21:00. Gruparea din Dammam a promovat în prima ligă în 2024, iar în primul sezon de la revenire a încheiat pe locul 4. Tot pe această poziție se află și acum, cu 47 de puncte după 21 de meciuri jucate.

Al Okhdood – Al Qadsiah, arbitrat de Horațiu Feșnic

Marius Șumudică nu va fi singurul român implicat în partida de la Najran. Duelul va fi condus la centru de Horațiu Feșnic, care va fi asistat de către tușierii Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu, în timp ce al patrulea oficial va fi din Arabia Saudită: Khalid Al-Ahmari. În camera VAR se va afla Ovidiu Hațegan, care va fi asistat de Saad Al-Shabrami.

Atât Horațiu Feșnic, cât și Ovidiu Hațegan au fost implicați recent în decizii controversate pe plan intern.

Cine este Al Qadsiah

Înființat în 1967, clubul Al Qadsiah a realizat cele mai importante performanțe la începutul anilor ’90, cucerind trei trofee: Cupa Prințului în 1992, Cupa Federației Saudite în 1994 și Cupa Cupelor Asiei în 1994. În 1997, echipa a retrogradat pentru prima dată, iar de atunci a înregistrat alte patru retrogradări, revenind însă de fiecare dată în prima divizie.

Momentan, pe banca celor de la Al Qadsiah se află fostul antrenor de la Liverpool, Leicester City sau Celtic, nord-irlandezul Brendan Rodgers. În lot se află mai multe nume importante, precum golgheterul sezonului trecut din Serie A, Mateo Retegui, fostul fundaș al lui Real Madrid, Nacho Fernandez, fostul internațional german Julian Weigl sau Otavio, ex-FC Porto și Al Nassr. În perioada octombrie 2020 – februarie 2021 la Al Qadsiah a evoluat mijlocașul român Mihai Bordeianu, actualmente la FC Botoșani.

Ce bilanț are Marius Șumudică pe banca lui Al Okhdood

. De atunci, gruparea din Saudi Pro League a disputat 9 partide, bilanțul fiind de o victorie, două remize și șase eșecuri. Singurul succes, 1-0 cu Al Kholood, a sosit pe 13 ianuarie, în al doilea meci al antrenorului român.

După acea victorie, echipa a mai obținut doar 2 puncte, iar lupta pentru evitarea retrogradării s-a complicat semnificativ. . La doar 3 zile după meciul cu Al Qadsiah, echipa lui Marius Șumudică va evolua pe terenul lui Al Fateh, grupare aflată pe locul 10 în clasament.