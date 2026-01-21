Al-Okhdood – Al-Riyadh, în etapa a 17-a din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică, meci crucial pentru salvarea de la retrogradare

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Al-Okhdood și Al-Riyadh se va disputa în etapa a 17-a din Saudi Pro League. Echipa antrenată de Marius Șumudică are o șansă importantă de a urca în clasament.

Al-Okhdood – Al-Riyadh, al 4-lea meci pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Toate detaliile

Al-Okhdood se află într-o luptă directă pentru evitarea retrogradării, iar fiecare punct câștigat în această perioadă poate cântări decisiv la finalul sezonului. Venită după un eșec usturător, echipa lui Șumudică încearcă să își redobândească moralul cu o formație de valoare apropiată.

Al-Okhdood, ocupanta locului 17 în campionat, . Marius Șumudică are un palmares decent după primele trei jocuri, o victorie și două înfrângeri.

Interesant este că Al-Riyadh, adversara lui Al-Okhdood din etapa 17, se află pe locul 16 în ierarhie, cu 9 puncte acumulate. Dacă echipa lui Marius Șumudică se va impune, antrenorul român va marca o urcare în clasament.

Partida dintre Al-Okhdood și Al-Riyadh se joacă miercuri, pe 21 ianuarie, de la ora 17:30. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în meciul echipei lui Marius Șumudică. Pe site-ul nostru veți putea vedea golurile, ocaziile și reacțiile de după fluierul final.

Marius Șumudică, meci important în Arabia Saudită. Antrenorul român vrea să urce în clasament

Se anunță un meci pe viață și pe moarte pentru echipa lui Marius Șumudică. Al-Riyadh este o adversară directă în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Interesant este faptul că Al-Okhdood este mai bine cotată valoric ca rivala sa.

Un eventual succes la minim patru goluri diferență ar putea să o scoată, cel puțin momentan, pe Al-Okhdood de pe locurile de retrogradare. Echipa lui Șumudică este în prezent pe locul 17, cu doar 8 puncte obținute după primele 15 jocuri,