Sport

Al-Okhdood – Al-Riyadh, în etapa a 17-a din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică, meci crucial pentru salvarea de la retrogradare

Marius Șumudică are în față un meci extrem de important. Al-Okhdood o va întâlni pe Al-Riyadh în etapa 17 din campionatul Arabiei Saudite. Pe FANATIK.ro găsiți toate detaliile despre partida antrenorului român.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 14:45
AlOkhdood AlRiyadh in etapa a 17a din campionatul Arabiei Saudite Marius Sumudica meci crucial pentru salvarea de la retrogradare
SPECIAL FANATIK
Al-Okhdood o întâlnește pe Al-Riyadh în etapa 17 din Arabia Saudită. Meci important pentru Marius Șumudică. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Meciul dintre Al-Okhdood și Al-Riyadh se va disputa în etapa a 17-a din Saudi Pro League. Echipa antrenată de Marius Șumudică are o șansă importantă de a urca în clasament.

Al-Okhdood – Al-Riyadh, al 4-lea meci pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Toate detaliile

Al-Okhdood se află într-o luptă directă pentru evitarea retrogradării, iar fiecare punct câștigat în această perioadă poate cântări decisiv la finalul sezonului. Venită după un eșec usturător, echipa lui Șumudică încearcă să își redobândească moralul cu o formație de valoare apropiată.

ADVERTISEMENT

Al-Okhdood, ocupanta locului 17 în campionat, vine după o înfrângere la scor. Marius Șumudică are un palmares decent după primele trei jocuri, o victorie și două înfrângeri.

Interesant este că Al-Riyadh, adversara lui Al-Okhdood din etapa 17, se află pe locul 16 în ierarhie, cu 9 puncte acumulate. Dacă echipa lui Marius Șumudică se va impune, antrenorul român va marca o urcare în clasament.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

Partida dintre Al-Okhdood și Al-Riyadh se joacă miercuri, pe 21 ianuarie, de la ora 17:30. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în meciul echipei lui Marius Șumudică. Pe site-ul nostru veți putea vedea golurile, ocaziile și reacțiile de după fluierul final.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte

Marius Șumudică, meci important în Arabia Saudită. Antrenorul român vrea să urce în clasament

Se anunță un meci pe viață și pe moarte pentru echipa lui Marius Șumudică. Al-Riyadh este o adversară directă în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Interesant este faptul că Al-Okhdood este mai bine cotată valoric ca rivala sa.

Un eventual succes la minim patru goluri diferență ar putea să o scoată, cel puțin momentan, pe Al-Okhdood de pe locurile de retrogradare. Echipa lui Șumudică este în prezent pe locul 17, cu doar 8 puncte obținute după primele 15 jocuri, 3 dintre ele fiind câștigate sub comanda antrenorului român.

ADVERTISEMENT
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A...
Fanatik
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați...
Fanatik
Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?”
Champions League, etapa 7. Cea mai tare competiție intercluburi continuă. Când joacă Dennis...
Fanatik
Champions League, etapa 7. Cea mai tare competiție intercluburi continuă. Când joacă Dennis Man și Vlad Dragomir. Programul complet
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit: 'Copiii stau cu gândaci în spitale...
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit: 'Copiii stau cu gândaci în spitale și tu faci stadioane! Au trecut 10 ani de la Colectiv, au spus că o să facă spital de arși'
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte...
viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR...
Jurnalul.ro
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și...
adevarul.ro
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena...
unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş...
Observatornews.ro
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe...
as.ro
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui...
Libertatea.ro
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2%...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13...
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber....
RTV.NET
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!