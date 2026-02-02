Sport

Al Okhdood – Neom SC, live video în etapa 20 din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică înfruntă o nouă echipă plină de vedete

Marius Șumudică are în față un nou meci în Arabia Saudită! Al Okhdood - Neom SC se va juca în etapa 20 din Saudi Pro League, iar gazdele vor încerca să se impună. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 14:40
Al Okhdood Neom SC live video in etapa 20 din campionatul Arabiei Saudite Marius Sumudica infrunta o noua echipa plina de vedete
SPECIAL FANATIK
Marius Șumudică, față în față cu un nou duel în Arabia Saudită. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu își mai permite pași greșiți în lupta pentru evitarea retrogradării din Arabia Saudită. Echipa sa, Al Okhdood, se va duela cu Neom SC, formația de pe locul 9, în cadrul etapei cu numărul 20, luni, 2 februarie, de la ora 19:30.

Al Okhdood – Neom SC, un nou meci dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Înaintea acestei etape, formația pregătită de român ocupă locul 17 în clasament, penultimul, cu doar 9 puncte strânse în cele 18 partide disputate până acum. Diferența față de poziția a 15-a, prima care garantează menținerea în prima ligă, este de numai 3 puncte, loc ocupat de Al Riyadh.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, un eventual succes ar putea aduce echipa foarte aproape de îndeplinirea obiectivului, mai ales în contextul în care sezonul a trecut deja de jumătate. Totuși, așa cum s-a menționat anterior, sarcina nu este deloc una facilă. Neom SC reprezintă una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon din Arabia Saudită și se află pe locul 9, cu 24 de puncte.

Neom SC, o echipă plină de vedete

Din postura de nou-promovată, Neom s-a remarcat în campania de transferuri, clubul cheltuind peste 100 milioane de euro pentru noi legitimări a unor jucători, precum Lacazette sau Benrahma. De asemenea, Marius Șumudică se va duela de la nivelul băncii tehnice cu Christophe Galtier (59 de ani), fostul antrenor de la PSG.

ADVERTISEMENT
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de...
Digi24.ro
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri”

Bilanțul lui Marius Șumudică până acum pe banca lui Al Okhdood

De la revenirea sa în Arabia Saudită, Marius Șumudică a condus-o pe Al Okhdood în șase meciuri. Echipa sa a pierdut pe teren propriu cu Al Ahli, scor 0-1, și a fost învinsă în deplasare de Al Khaleej și Al Ittihad, cu 1-4, respectiv 1-2, iar în ultima etapă Al Taawon s-a impus cu 1-0.

ADVERTISEMENT
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe...
Digisport.ro
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România

În schimb, tehnicianul român a reușit să obțină o victorie, 1-0 acasă cu Al Kholood, și un rezultat de egalitate, 2-2, tot pe teren propriu, în fața celor de la Al Riyadh.

„Rar vezi așa ceva. Ca pe vremea mea la Victoria!”. Mitică Dragomir a...
Fanatik
„Rar vezi așa ceva. Ca pe vremea mea la Victoria!”. Mitică Dragomir a vorbit despre arbitrul de la FCSB – Csikszereda. Exclusiv
Daniel Bîrligea, ironizat după FCSB – Csikszereda: „El a fost underul la meciul...
Fanatik
Daniel Bîrligea, ironizat după FCSB – Csikszereda: „El a fost underul la meciul ăsta! Orice antrenor îl scotea la pauză”. Se cere mental coach! Exclusiv
Bauza vs Messi! În urmă cu doi ani retrograda cu FC U Craiova,...
Fanatik
Bauza vs Messi! În urmă cu doi ani retrograda cu FC U Craiova, iar acum și-a îndeplinit marele vis: ”Nici nașterea unui copil nu egalează ziua asta”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Becali, suspectat că transferă un jucător doar pentru a obține ajutorul rivalei la...
iamsport.ro
Becali, suspectat că transferă un jucător doar pentru a obține ajutorul rivalei la play-off: 'Îl cunosc de 26 de ani, știu cum face! O sumă mare pentru o echipă strategică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!