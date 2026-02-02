Al Okhdood – Neom SC, live video în etapa 20 din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică înfruntă o nouă echipă plină de vedete

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu își mai permite pași greșiți în lupta pentru evitarea retrogradării din Arabia Saudită. Echipa sa, Al Okhdood, se va duela cu Neom SC, formația de pe locul 9, în cadrul etapei cu numărul 20, luni, 2 februarie, de la ora 19:30.

Al Okhdood – Neom SC, un nou meci dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Înaintea acestei etape, formația pregătită de român ocupă locul 17 în clasament, penultimul, cu doar 9 puncte strânse în cele 18 partide disputate până acum. Diferența față de poziția a 15-a, prima care garantează menținerea în prima ligă, este de numai 3 puncte, loc ocupat de Al Riyadh.

Prin urmare, un eventual succes ar putea aduce echipa foarte aproape de îndeplinirea obiectivului, mai ales în contextul în care sezonul a trecut deja de jumătate. Totuși, așa cum s-a menționat anterior, sarcina nu este deloc una facilă. Neom SC reprezintă una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon din Arabia Saudită și se află pe locul 9, cu 24 de puncte.

Neom SC, o echipă plină de vedete

Din postura de nou-promovată, Neom s-a remarcat în campania de transferuri, clubul cheltuind peste 100 milioane de euro pentru noi legitimări a unor jucători, precum Lacazette sau Benrahma. De asemenea, Marius Șumudică se va duela de la nivelul băncii tehnice cu Christophe Galtier (59 de ani), fostul antrenor de la PSG.

Bilanțul lui Marius Șumudică până acum pe banca lui Al Okhdood

, Marius Șumudică a condus-o pe Al Okhdood în șase meciuri. Echipa sa a pierdut pe teren propriu cu Al Ahli, scor 0-1, și a fost învinsă în deplasare de Al Khaleej și Al Ittihad, cu 1-4, respectiv 1-2, iar .

În schimb, tehnicianul român a reușit să obțină o victorie, 1-0 acasă cu Al Kholood, și un rezultat de egalitate, 2-2, tot pe teren propriu, în fața celor de la Al Riyadh.