Al Pacino împlinește 82 de ani. Cariera fulminantă și rolurile memorabile ale marelui actor de la Hollywood

Al Pacino împlinește 82 de ani luni, 25 aprilie 2022, încununând totodată zeci de ani de succes pe marile ecrane.

Actorul își arată vârsta și o poartă cu mândrie și demnitate. Este pe picioarele lui, la fel de jovial și de prezent cum a obișnuit publicul în anii săi de artă cinematografică.

Cea mai recentă apariție a artistului a avut loc la , pe 28 martie 2022, unde a fost aplaudat la unison atât de colegii săi de breaslă strânși la ceremonie cât și de reprezentanți ai presei.

Alfredo James Pacino, prescurtat Al Pacino, s-a născut în anul 1940 în Manhattan, New York. Prima sa reprezentație artistică s-a produs la vârsta de 27 de ani pe scena teatrului Charles Playhouse din Boston.

Peste ceva ani, Pacino a fost observat de critici în New York, unde a făcut parte din producția „The Indian wants the Bronx” și „Does a Tiger wear a Necktie?”.

După ce numele său a devenit tot mai relevant pentru teatrul american, Pacino a început să prindă și gustul faimei la televizor. Primul său rol a fost în serialul polițist „NYPD”, care a avut premiera în noiembrie 1968.

După un an de la debutul pe micile ecrane, a sosit și vremea pentru cinema. Actorul a apărut prima oară în pelicula „Me, Natalie”. În acest film nu a avut rolul de protagonist, dar nu a durat mult până să primească o partitură principală.

S-a întâmplat în anul 1971 într-un film regizat de Francis Coppola intitulat „The Panic în Deedle Park”.

Al Pacino nu a stat departe de industria cinematografică, în ciuda vârstei înaintate, una la care foarte mulți actori de la Hollywood se retrag și trăiesc din banii pe care i-au acumulat de-a lungul carierei.

Ce face Al Pacino în prezent

Cel mai recent și notoriu film în care actorul a impresionat este „ (2021), unde l-a interpretat pe Aldo Gucci. Nu doar cariera sa, neîntreruptă de zeci de ani, a fost în atenția presei.

Actorul a stârnit invidia multor masculi atunci când a ieșit la iveală cine este partenera sa de viață în prezent. Acesta se iubește cu o femeie cu 53 de ani mai tânără. Este vorba despre Noor Alfallah, o producătoare de film care a fost cuplată cu un alt personaj celebru al lumii mondene, cântărețul Mick Jagger.

Faima sa de Don Juan a mers în paralel cu rolurile sale excepționale. A avut zeci de relații cu femei cunoscute în media americană și nu numai. Printre cele cu care s-a iubit se numără fotomodelele Lucila Polak și Meital Dohan. A avut o relație și cu ceva mai cunoscuta Diane Keaton.

Cele mai bune roluri ale lui Al Pacino

Revenind la munca sa cinematografică, una de-a dreptul titanică, trebuie amintit faptul că Al Pacino a fost și va rămâne multă vreme ”arătat cu degetul” pentru rolul magistral din „Nașul”. Pentru „The Godfather” a fost și nominalizat la Oscar în 1972.

Pe lângă Nașul, merită amintit și rolul din „Scarface. Producția a apărut după 10 ani de la „Godfather”, în care a intrat în pielea lui Tony Montana.

Singurul Oscar pe care l-a câștigat a fost pentru un film a cărui importanță nu s-a comparat cu cele enumerate mai sus. A primit statueta din aur în 1993 pentru rolul din „Scent of a woman”.

Pacino a mai jucat în „Irishman” (2019), „Avocatul diavolului” (1997), „Donny Brasco” (1997), „Once upon a time in Hollywood” (2019) și „Hangman” (2017), printre cele mai reprezentative.