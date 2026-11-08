Echipa lui Răzvan Lucescu a luat 4 goluri acasă în doar 28 de minute în derby-ul pentru primul loc!

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Start de coșmar pentru echipa pregătită de ! Al Sadd a încasat nu mai puțin de patru goluri în primele 28 de minute ale confruntării de pe teren propriu cu Al Rayyan, într-un meci în care defensiva formației tehnicianului român a fost făcută șah-mat în repetate rânduri.

Răzvan Lucescu a luat 4 goluri acasă în doar 28 de minute!

Oaspeții au început în forță și au deschis scorul prin Alaaeldin, după care Otavio a majorat avantajul în minutul 13, ducând tabela la 2-0. Al Sadd a încercat să revină în joc și a redus din diferență în minutul 21, prin Roberto Firmino, fostul fotbalist. de la .

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Bucuria gazdelor a durat însă foarte puțin. Doar un minut mai târziu, Roger Guedes a refăcut diferența de două goluri, iar în minutul 28 Alaaeldin a reușit dubla și a dus scorul la un neverosimil 4-1 pentru Al Rayyan.

Al Sadd a redus din diferență înainte de pauză, dar a ratat și un penalty!

Formația lui Răzvan Lucescu nu a renunțat la luptă și a mai punctat o dată în minutul 42, prin Giovani, astfel că tabela indica 2-4. Finalul primei reprize a adus și mai multă tensiune: Al Sadd a beneficiat de o lovitură de la 11 metri în prelungiri, însă Afif a ratat penalty-ul în minutul 45+8.

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Astfel, după o primă repriză spectaculoasă, Al Sadd a intrat la cabine cu un handicap de două goluri, după ce fusese condusă chiar și cu 1-4 pe teren propriu.