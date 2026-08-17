Al-Sadd sparge banca pentru Răzvan Lucescu! 50.000.000 de euro pentru o vedetă din Premier League: ar fi transferul-record al clubului

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Astfel, cei de la Al-Sadd îl curtează pe Gabriel Martinelli (25) de ani, vedetă la Arsenal Londra. Conform jurnalistului Matteo Moretto, Al-Sadd e pregătită să facă o oferă concretă în următoarele zile.

Al-Sadd sunt pregătiți să-l transfere pe Martinelli de la Arsenal, pentru a-i face pe plac lui Răzvan Lucescu

Mai mult, „tunarii” ar fi dispuși să se despartă de brazilian, însă cer cel puțin 50 de milioane de euro. Ar fi cu siguranță un transfer de senzație pentru Al-Sadd și Răzvan Lucescu, în condițiile în care cel mai scump transfer făcut de formația din Qatar a fost cel al lui Claudinho, adus în 2024 de la Zenit St. Petersburg cu 20 de milioane de euro.

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echipă care punea, de asemenea, pe masă 50 de milioane de euro pentru acest transfer. Răzvan Lucescu a ajuns în luna iulie la Al-Sadd, după despărțirea de PAOK Salonic. După două titluri și două cupe ale Greciei câștigate cu PAOK, Răzvan Lucescu a ales Qatarul pentru un salariu anual de 3,5 milioane de euro.

Răzvan Lucescu va câștiga la Al-Sadd cel puțin 3,5 milioane de euro pe an până în 2028

și poate ajunge să câștige chiar 4 milioane de euro pe an în funcție de anumite bonusuri de performanță.

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Gabriel Martinelli a scris istorie în această vară la Cupa Mondială după ce a înscris golul victoriei Braziliei cu Japonia în minutul 90+5. A fost cel mai tardiv gol înscris vreodată în fazele eliminatorii ale competiției pentru Brazilia, cu excepția meciurilor în care s-au jucat reprize de prelungiri.

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Întrebat despre perioada de transferuri, Răzvan Lucescu a anunțat că e convins că cei din conducerea clubului vor face tot ce le stă în putință pentru a îmbunătăți lotul. „Perioada de transferuri nu s-a încheiat. Clubul știe asta și lucrează în această direcție, de a îmbunătăți calitatea lotului, și vom vedea… Până în ultima zi din perioada de transferuri, pot apărea multe surprize. La cum e fotbalul de astăzi, perioada de transferuri e puțin complicată.

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Și, uneori, trebuie să aștepți până în ultima zi, ca să faci ce îți dorești. În orice caz însă, Al-Sadd are un lot foarte bun și acum, cu jucători cu personalitate, care dau dovadă de profesionalism. Așa că, indiferent de cum va arăta lotul după perioada de transferuri, această echipă trebuie să aibă mentalitatea necesară de a se lupta în fiecare meci”, a declarat Răzvan Lucescu.