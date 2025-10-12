Al șaselea cel mai mic oraș din România care i-a impresionat pe Mircea Lucescu și Gigi Becali. Locul e recunoscut pentru aerul curat și rețeaua de izvoare cu ape minerale

În nord-estul României, chiar în inima Bucovinei, găsim azi un oraș de-a dreptul superb, cu peisaje care îți taie respirația. În trecut, locația i-a impresionat până și pe Mircea Lucescu și Gigi Becali. Ce planuri au avut cei doi oameni de fotbal în această zonă a Moldovei.

Unde se află Solca, micuțul oraș care i-a impresionat pe Mircea Lucescu și pe Gigi Becali

Atestat documentar pe 15 ianuarie 1418, printr-un document al lui Alexandru cel Bun emis la Baia, orașul Solca este situat în județul Suceava, mai exact în regiunea istorică Bucovina de Sud. Se învecinează cu următoarele comune: Marginea la nord-vest, Arbore la nord și nord-est, Poieni-Solca la sud și sud-est, Cacica la sud și Mănăstirea Humorului la vest.

Aproape de Solca, la o distanță de 23 km, este municipiul Rădăuți. Apoi, la 32 km avem orașul Gura Humorului și la 48 km este reședința județului Suceava. De la Solca la București sunt 464 km. Nu departe de Solca, la nici 10 km, se găsește Biserica Arbore din comuna cu același nume, monument istoric ce datează din 1502.

În prezent, Solca reprezintă cea mai mică așezare urbană din județul Suceava. Datele recensământului din 2021 au indicat aici un număr de doar 2.405 locuitori, o scădere accentuată față de deceniile anterioare. În comparație, datele din 2005 arătau că în zonă locuiesc circa 4.500 de cetățeni.

Orașul sucevean a avut și încă mai are un potențial natural și turistic considerabil. Găsim în localitate o stațiune balneoclimaterică renumită pentru aerul curat și izvoarele minerale cloruro-sodice, folosite pentru tratarea afecțiunilor respiratorii încă din secolul al XIX-lea. Doi oameni de fotbal și Gigi Becali, au fost impresionați de acest loc și au vrut să facă investiții aici.

Ce planuri au avut selecționerul și patronul FCSB în acest colți de rai din inima Bucovinei

În trecut, Solca reprezenta o veritabilă bijuterie economică. Din păcate, ca multe astfel de zone din țară, azi aceasta este un oraș aproape uitat. După cum se observă din datele recensământului, așezarea se confruntă cu o criză demografică devastatoare. Localnicii au plecat de pe meleagurile natale spre alte regiuni din țară.

În trecut, chiar la început de secol XIX, în Solca s-a deschis o renumită fabrică de bere. Era considerată una dintre cele mai vechi din România. Au existat perioada în care, la Solca, se produceau peste 4 milioane de litri de bere anual, iar zona reprezenta un motor economic important.

Dat fiind potențialul enorm al locului, figuri cunoscute din țară au avut intenția de a investi aici. Încă înainte de a deveni o figură uriașă în sportul rege, actualul selecționer, Mircea Lucescu, a avut planuri în Solca. Se întâmpla tocmai în timpul celui dintâi mandat al său pe banca naționalei (1981-1986). Grație cantonamentelor făcute cu naționala în apropiere, la Câmpulung Moldovenesc, ”Il Luce” a descoperit superba zonă.

La finalul anilor 90, presa locală scria că Lucescu ar dori să investească în construcția unui hotel la Solca. Acesta era atunci tehnician al Rapidului. ”Noi vom ceda terenul și vom întocmi documentația necesară construirii hotelului. Cel mai probabil vom realiza și un studiu de fezabilitate în acest an (n.r. 1999). Antrenorul Mircea Lucescu a fost încântat de zonă și ne-a spus că în colaborare cu clubul Rapid se poate amenaja și o bază sportivă în imediata vecinătate a stadionului nostru”, a spus viceprimarul de atunci, Zaharia Galeș, conform .

Apoi, și Gigi Becali a ”ochit” zona. La fel ca Lucescu, și patronul FCSB a avut în plan să ridice în zonă centre de pregătire. ”Este adevărat că, fiind considerat cel mai ozonificat loc din România, Solca le-a atras atenția lui Mircea Lucescu și Gigi Becali. Amândoi au fost aici să cerceteze zona. (….) au existat discuții serioase cu ambii pentru a construi în oraș o bază sportivă performantă”, spune Șulschi, un antrenor de fotbal din zonă, pentru .

De ce nu au mai investit Lucescu și Becali în acest oraș superb din Bucovina

Planuri ambițioase în zonă au avut și cei de la Steaua. Același viceprimar din 1999, Zaharia Galeș, a confirmat o oferta asemănătoare venită și din partea Clubului Steaua. Cel mai important club din țară ceruse din partea executivului orașului Solca documentația necesara. ”Pentru construirea unei baze sportive noi suntem dispuși sa le punem la dispoziție aproximativ 7 ha de parc, să le facem măsurătorile necesare și studiile de specialitate”, anunțau, în secolul trecut, autoritățile locale.

Din păcate pentru zonă, niciunul dintre cei doi importanți oameni potenți financiar, Mircea Lucescu sau Gigi Becali, nu au mai ajuns să bage bani aici. Motivul a fost, se pare, unul medical. Mai exact, în zonă funcționa un sanatoriu TBC. În acest context, a existat temerea că, fiind vorba despre o boală contagioasă, asta i-ar putea afecta și pe sportivi! ”Le-a fost, probabil, frică de anumite boli, fiindcă altă explicație nu are nimeni”, explică același Șulschi.

Deși anii au trecut peste zonă, iar aici mai există doar amintirile a ceea ce a fost odată, speranța de dezvoltare încă există. ”E un colț de rai aici! Nu e timpul pierdut dacă cineva va reconsidera proiectul unei baze sportive în Solca”, mai spune, cu speranță în glas, antrenorul de fotbal din Solca.

Ce se mai poate vizita, în prezent, în Solca

Orașul Solca nu a ajuns să dispună, din păcate pentru dezvoltarea regională, și nici de o bază sportivă performantă. Cu toate acestea, zona încă are un uriaș potențial turistic.

Cei ajunși în zonă pot să facă un popas la Mănăstirea Solca. Vorbim de un monument istoric și de arhitectură religioasă, ridicat de domnitorul Ștefan Tomșa al II-lea, între anii 1612-1622. Apoi, Solca găzduiește și Casa-muzeu ”Saveta Cotrubaș”. Este situată pe drumul de acces spre mănăstirile Arbore şi Humor, fiind un monument reprezentativ în ceea ce priveşte arhitectura tradiţională şi cultura şi civilizaţia populară bucovineană.

Impresionantă în zonă este și Biserica romano-catolică. Datează tocmai din 1868, fiind ridicată de comunitatea germanilor de religie catolică din satul Solca (în germană Solka). La final de secol XIX, în Solca locuiau mulţi etnici germani.

Nu în ultimul rând, în Solca găsim Pietrele Muierilor. Sunt situate la circa 7 kilometri de oraș. Se evidențiază în fața vizitatorilor (n.r. video mai sus) ca niște formațiuni stâncoase alcătuite din gresie mai dură sub forma de coloane sau ciuperci.