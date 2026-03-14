Al-Shabab – Al-Okhdood, live video în etapa 26 din liga Arabiei Saudite. Un nou meci crucial pentru echipa lui Marius Șumudică contra fostei formații a românului

Un nou meci pentru Marius Șumudică în liga Arabiei Saudite. Al-Okhdood are o deplasare complicată cu Al-Shabab în etapa cu numărul 26. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre partida antrenorului român în campionatul vedetelor Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sau Joao Felix.

Echipa lui Marius Șumudică caută un nou succes în Saudi Pro League, în duelul cu Al-Shabab

Al-Okhdood are o nouă misiune dificilă în lupta pentru evitarea retrogradării. După ce , formația lui Marius Șumudică .

Acum, echipa antrenată de tehnicianul român va da piept sâmbătă, 14 martie, de la 21:00, cu Al-Shabab, club pe care Șumudică l-a mai pregătit în trecut de două ori. În tur, când cele două s-au întâlnit pe 23 noiembrie 2025, scorul înregistrat a fost 1-1.

Gazdele au un parcurs recent bun, cu doar două eșecuri în ultimele 5 jocuri oficiale din campionat. De partea cealaltă, echipa lui Marius Șumudică are un singur succes în 5 partide de campionat, iar victoria este necesară precum oxigenul.

Cum arată situația din clasament pentru echipa lui Marius Șumudică

O victorie a lui Al-Okhdood în această etapă ar însemna alte 3 puncte vitale în lupta pentru salvarea de la retrogradare pentru echipa lui Marius Șumudică. Înaintea partidei, Okhdood are 13 puncte și se află pe penultima poziție, însă toate celelalte contracandidate la retrogradare și-au jucat meciurile. Iată ierarhia completă:

Ce vedete are adversara lui Marius Șumudică în echipă

Nu mai este un secret că formațiile din Arabia Saudită își permit să plătească pentru transferuri, dar și pentru salariile uriașe ale vedetelor aflate pe finalul carierelor. Al-Shabab are la rândul său nume importante în lot.

Cel mai bine cotat fotbalist al acestora este englezul Josh Brownhill, care joacă pe postul de mijlocaș central. Cotat la 10 milioane de euro, el a evoluat anterior la Burnley, formație de Premier League.

Al doilea cel mai bine cotat fotbalist este Yacine Adli, cu o valoare de piață de 9 milioane de euro. În vârstă de 25 de ani, mijlocașul defensiv a fost adus de la AC Milan. Un alt nume deosebit este cel al belgianului Yannick Carrasco, aripa stângă în vârstă de 32 de ani cunoscută pentru cariera avută la Ateltico Madrid.

