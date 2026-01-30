Sport

Al Taawon – Al Okhdood, live video de la ora 15:50. Un nou meci extrem de dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

O nouă misiune dificilă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Al Taawon - Al Okhdood se joacă vineri de la ora 15:50. Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.01.2026 | 14:47
Al Taawon Al Okhdood live video de la ora 1550 Un nou meci extrem de dificil pentru Marius Sumudica in Arabia Saudita
SPECIAL FANATIK
Un nou meci dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un nou test important pentru Marius Șumudică în lupta pentru evitarea retrogradării din Arabia Saudită. Echipa sa, Al Okhdood, are meci dificil vineri de la ora 15:50 în deplasare cu Al Tawoon, formația de pe locul 5, în cadrul etapei cu numărul 19.

Al Taawon – Al Okhdood, un nou meci dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Înaintea acestei runde, echipa românului se află pe locul 17 în clasament, penultimul, cu 9 puncte acumulate în precedentele 17 meciuri jucate, la o distanță de doar 3 puncte de poziția a 15-a, prima care asigură salvarea de la retrogradare, ocupată de Al Riyadh, dar și cu un joc mai puțin disputat față de această echipă.

ADVERTISEMENT

Așadar, în cazul unei victorii, Al Okhdood s-ar apropia foarte mult de atingerea obiectivului, când campionatul ar trece deja de jumătate. Doar că, după cum s-a notat anterior, misiunea se anunță a fi una destul de complicată. Al Taawon este una dintre revelațiile din Arabia Saudită în actuala stagiune, aflându-se în prezent pe locul 5, cu 35 de puncte, 4 în plus, dar și cu un meci mai puțin, față de mult mai bine cotata Al Ittihad, formație pe care Marius Șumudică a întâlnit-o în etapa trecută pe terenul ei, iar românul a pierdut cu scorul de 1-2. 

De altfel, după acel meci, în direct la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul român chiar a ținut să puncteze că a rămas impresionat de ce a văzut la cei de la Al Ittihad din perspectiva organizării clubului.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Bilanțul lui Marius Șumudică până acum pe banca lui Al Okhdood

Pe de altă parte, revenind, în ultima rundă cei de la Al Taawon au fost învinși de Al Nassr, la Riyadh, cu scorul de 0-1, iar în ultimele cinci meciuri au câștigat două, pe teren propriu cu Al Shabab și în deplasare cu Al Riyadh. Astfel, este posibil ca moralul lor să fi fost destul de mult afectat de această desfășurare de evenimente, chestiune de care bineînțeles că jucătorii lui Șumudică ar putea încerca să profite la acest meci direct.

ADVERTISEMENT
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a
Digisport.ro
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"

De când a revenit în Arabia Saudită, Marius Șumudică a mai disputat până în prezent cinci meciuri alături de Al Okhdood. Echipa sa a fost învinsă de Al Ahli acasă, scor 0-1, respectiv de Al Khaleej și Al Ittihad în deplasare, 1-4 și 1-2. În schimb, românul a câștigat o partidă, 1-o acasă cu Al Kholood, și a mai înregistrat un egal, tot pe teren propriu, 2-2 cu Al Riyadh. 

După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina...
Fanatik
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul
Cristi Chivu, avertizat! Prima reacție de la Inter, după ce și-a aflat adversara...
Fanatik
Cristi Chivu, avertizat! Prima reacție de la Inter, după ce și-a aflat adversara din play-off-ul UEFA Champions League: „Să nu-i subestimăm!”
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”....
Fanatik
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Reporterul care l-a făcut pe Pițurcă să-și piardă cumpătul: 'Tinere, fotbalul se joacă...
iamsport.ro
Reporterul care l-a făcut pe Pițurcă să-și piardă cumpătul: 'Tinere, fotbalul se joacă pe jos!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!