Al Taawon – Al Okhdood, live video de la ora 15:50. Un nou meci extrem de dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Un nou test important pentru Marius Șumudică în lupta pentru evitarea retrogradării din Arabia Saudită. Echipa sa, Al Okhdood, are meci dificil vineri de la ora 15:50 în deplasare cu Al Tawoon, formația de pe locul 5, în cadrul etapei cu numărul 19.

Al Taawon – Al Okhdood, un nou meci dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Înaintea acestei runde, echipa românului se află pe locul 17 în clasament, penultimul, cu 9 puncte acumulate în precedentele 17 meciuri jucate, la o distanță de doar 3 puncte de poziția a 15-a, prima care asigură salvarea de la retrogradare, ocupată de Al Riyadh, dar și cu un joc mai puțin disputat față de această echipă.

Așadar, în cazul unei victorii, Al Okhdood s-ar apropia foarte mult de atingerea obiectivului, când campionatul ar trece deja de jumătate. Doar că, după cum s-a notat anterior, misiunea se anunță a fi una destul de complicată. Al Taawon este una dintre revelațiile din Arabia Saudită în actuala stagiune, aflându-se în prezent pe locul 5, cu 35 de puncte, 4 în plus, dar și cu un meci mai puțin, față de mult mai bine cotata Al Ittihad,

De altfel, după acel meci, de ce a văzut la cei de la Al Ittihad din perspectiva organizării clubului.

Bilanțul lui Marius Șumudică până acum pe banca lui Al Okhdood

Pe de altă parte, revenind, în ultima rundă cei de la Al Taawon au fost învinși de Al Nassr, la Riyadh, cu scorul de 0-1, iar în ultimele cinci meciuri au câștigat două, pe teren propriu cu Al Shabab și în deplasare cu Al Riyadh. Astfel, este posibil ca moralul lor să fi fost destul de mult afectat de această desfășurare de evenimente, chestiune de care bineînțeles că jucătorii lui Șumudică ar putea încerca să profite la acest meci direct.

De când a revenit în Arabia Saudită, Marius Șumudică a mai disputat până în prezent cinci meciuri alături de Al Okhdood. Echipa sa a fost învinsă de Al Ahli acasă, scor 0-1, respectiv de Al Khaleej și Al Ittihad în deplasare, 1-4 și 1-2. În schimb, , și