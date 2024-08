Alain Delon, omagiat de presa internațională. „Cel mai frumos bărbat din istoria cinematografiei”

Presa internațională i-a adus, luni, un omagiu lui Alain Delon, actorul emblematic al cinematografiei franceze, „frumos și blestemat”, „hipnotic”, dar și contestat pentru opiniile sale considerate controversate.

„Un mare actor și un mare reacționar”

De la Tokyo la New York, presa internațională i-a adus, luni, un omagiu actorului francez Alain Delon, fără a ascunde caracterul uneori polemic al opiniilor celui care a fost „cel mai chipeș bărbat din istoria cinematografiei”.

ADVERTISEMENT

„Un mare actor și un mare reacționar”, așa l-a descris cotidianul italian La Repubblica pe acest personaj ambivalent, apreciat atât pentru calitățile sale pe ecran, cât și pentru aspectul său, dar și criticat pentru poziția sa față de femei și homosexualitate, scrie .

Presa din – unde Alain Delon a făcut multe filme la începutul carierei sale -, precum Il Corriere della Sera, l-a omagiat pe starul „frumos și blestemat”, care a fost ridicat la rangul de „legendă”. „Zâmbetul său în rolul lui Tancredi în ‘Ghepardul’, nimeni nu l-a uitat”, relatează Il Corriere. „Frumos și hipnotic, Alain Delon a fost una dintre cele mai misterioase vedete ale cinematografiei”, scrie și criticul britanic Peter Bradshaw din The Guardian.

ADVERTISEMENT

„Merci, Génie!”

Presa germană a fost plină de omagii în limba franceză: „Merci, Génie!” titra cotidianul regional Merkur din München, și „Homme fatal” în Frankfurter allgemeine Zeitung. „Aura acestui frumos înger al morții a făcut din el o legendă a cinematografiei. A format un cuplu de vis cu Romy Schneider, și nu doar pe ecran”, amintește Süddeutsche Zeitung.

„Dacă ar trebui să rezumați istoria cinematografiei în câteva momente, ce ar rămâne? Vagabondul lui Chaplin, aspectul cool al lui James Dean, rochia ridicată a lui Marilyn Monroe, scena dușului în regia lui Hitchcock și, bineînțeles, Alain Delon în Samuraiul”, relatează Deutsche Welle.

ADVERTISEMENT

„Cel mai chipeș bărbat din istoria cinematografiei”

În Japonia, unde Alain Delon a fost, de asemenea, ultra-popular, radiodifuzorul NHK News amintește că actorul era „idolatrizat pentru farmecul și limbajul corpului său în filmele sale”. Potrivit Japan Times, „imaginea sa de idol și personalitatea a la James Dean au făcut din el unul dintre cei mai apreciați actori din țara sa”.

De cealaltă parte a Atlanticului, New York Times îl descrie drept „intens și extrem de chipeș”, un „star internațional” curtat de cei mai mari regizori ai timpului său. The New Yorker l-a calificat drept „cel mai chipeș bărbat din istoria cinematografiei”.

ADVERTISEMENT

Idol controversat

În Elveția, Le Temps deplânge moartea „ultimului mare mit al cinematografiei franceze”: „Un adevărat dur cu chip de înger, actorul și-a iradiat magnetismul în anii 1960 înainte de a-și cultiva faima printr-o serie de thrillere”.

Cotidianul spaniol El Pais vorbește despre un actor cu o „aură incomparabilă”, „o icoană a cinematografiei europene cunoscută pentru talentul și puterea sa de seducție”. În același timp, la fel ca alte media, subliniază controversele care l-au înconjurat: comentariile sale machiste și prietenia sa deschisă cu figura extremei drepte franceze Jean-Marie Le Pen.

La rândul său, BBC, în timp ce aduce un omagiu unui actor care „a făcut inimile fanilor să bată mai repede în orice rol, de la asasin la escroc carismatic”, se oprește asupra durerii familiei Delon, „ultimul act tragic” din viața actorului

Alain Delon a ținut prima pagină a ziarelor în vara anului 2023, când copiii săi au depus o plângere împotriva lui, Hiromi Rollin, numită și „dama sa de companie” de către familia actorului, suspectând un abuz de slăbiciune. Ei s-au luptat apoi pentru îngrijirea medicală a actorului, care a fost foarte slăbit de când a suferit un accident vascular cerebral în 2019.

Macron: „A fost un monument francez”

Politicienii francezi au reacționat duminică la moartea lui Alain Delon onorând memoria celui pe care l-a descris drept un „monument francez”. Icoana cinematografiei franceze, care nu și-a ascuns niciodată opiniile conservatoare, a fost lăudată de numeroase personalități din dreapta și extrema dreaptă, în timp ce stânga a fost mai circumspectă.

„Domnul Klein sau Rocco, Ghepardul sau Samuraiul, Alain Delon a jucat roluri legendare și a făcut lumea să viseze. A împrumutat chipul său de neuitat pentru a ne bulversa viețile”, a scris președintele francez pe X. „Melancolic, popular, secretos, el a fost mai mult decât o vedetă: el a fost un monument francez”, a adăugat el, scrie .

Cu câteva minute mai devreme, fosta sa adversară în alegerile prezidențiale a adus un omagiu pe aceeași rețea socială memoriei unei „legende”. „Alain Delon ne lasă orfani de epoca de aur a cinematografiei franceze pe care a întruchipat-o atât de bine. Este o mică parte din Franța pe care o iubim care pleacă cu el”, a reacționat Marine Le Pen, liderul Rassemblement National (RN).

Premierul demisionar Gabriel Attal a adus un omagiu unei „stele visceral franceze”, „o figură, un chip, ochi în care se regăsesc toți compatrioții noștri”. Crescut în gaullism și vechi prieten al lui Jean-Marie Le Pen, Alain Delon nu și-a ascuns niciodată convingerile conservatoare și apropierea de dreapta, pe care a susținut-o de-a lungul alegerilor prezidențiale, de la Raymond Barre la François Fillon și Nicolas Sarkozy.

Gaullist convins și susținător al pedepsei cu moartea, el considera homosexualitatea ca fiind „nenaturală” și a luat poziție în timpul dezbaterilor privind căsătoria pentru toți, declarându-se împotriva adopției de către cuplurile homosexuale.

Deloc surprinzător, primele reacții politice la moartea acestei legende cinematografice au venit din partea dreptei și a extremei drepte, liderii de stânga rămânând mai ponderați, dacă nu tăcuți.

Puține omagii din partea stângii

Alain Delon „va rămâne pentru totdeauna în ochii lumii Francezul cu F mare (…) Patriot sincer și om de dreapta, Alain Delon a apărat întotdeauna o anumită idee despre Franța”, a scris pe X Éric Ciotti, liderul Republicanilor care a aderat la RN, unul dintre primii politicieni care l-au salutat pe cel care „a întruchipat eleganța franceză”.

Președintele RN, Jordan Bardella, a subliniat de asemenea „eleganța” actorului, pe care l-a descris ca întruchipând „sufletul unei epoci”. Capul listei Reconquête pentru alegerile europene, Marion Maréchal, a adus un omagiu „privirii de oțel” a actorului, a cărui „amintire va rămâne pentru totdeauna gravată în inima acestei țări pe care a iubit-o atât de mult”.

Liderul deputților Dreptei republicane, Laurent Wauquiez, a considerat că Alain Delon a „întruchipat Franța”. „Prin talentul și cariera sa excepționale, el a făcut să strălucească națiunea noastră în întreaga lume”, a scris el.

Bruno Le Maire a salutat „imensa viață cinematografică” a actorului, în timp ce Aurore Bergé (membră a Adunării Legislative) și-a amintit de „frumusețea sa, privirea sa, vocea sa, eleganța sa, stilul său, libertatea sa”. „Giganții sunt eterni și emoția noastră națională este imensă”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Fabien Roussel, șeful Partidului Comunist, singura personalitate de stânga care a reacționat, s-a declarat emoționat de moartea actorului, „care a plecat să se alăture lui Gabin și Bebel”. „Odată cu moartea lui Alain Delon, o icoană a cinematografiei a plecat și întreaga lume îl plânge”, a comentat el.

Primarul socialist al Parisului, Anne Hidalgo, pe care Alain Delon o susținuse la alegerile municipale din 2014 din capitală, a emis și ea un comunicat, onorând o „figură emblematică a cinematografiei franceze”, un „gigant” care „și-a lăsat amprenta asupra minților și inimilor oamenilor (…) și lasă în urma sa o carieră de o longevitate excepțională”.