Alarmă cu Daniel Bîrligea înainte de Turcia – România. Exclusiv

Daniel Bîrligea a început din primul minut meciul pe care FCSB l-a jucat, vineri, cu UTA Arad. Din nou, atacantul de 25 de ani a avut o evoluție ștearsă, cu foarte puține reușite în careul advers. În acest condiții, staff-ul naționalei și fanii în general sunt îngrijorați în perspectiva barajului cu Turcia. Cel mai probabil, Mircea Lucescu se va baza pe vârful roș-albaștrilor la Istanbul.

FCSB a spart gheața în mandatul lui Mirel Rădoi, 44 de ani, și a obținut prima victorie în play-out-ul din SuperLiga. Campioana en-titre s-a impus cu 1-0 în fața celor de la UTA. Unicul gol al partidei a fost marcat de David Miculescu, 24 de ani, în minutul 57. Colegul său din atacul lui FCSB, Daniel Bîrligea, a avut un nou meci fără prea multe reușite în fața porții adverse.

Despre forma modestă a atacantului de 25 de ani au vorbit și invitații lui Horia Ivanovici, sâmbătă, la FANATIK SUPERLIGA. S-a plecat de la ideea că . Adi Ilie, prezent în platou, a adus o rază de speranță:

„Stați că mai sunt câteva zile. L-am auzit și pe Pancu, care a zis că Biliboc e foarte bun. L-aș încerca eu acum, în meciul cu Turcia, și dacă dădea 15 goluri, în așa meci decisiv? În momentul de față, Bîrligea trebuie să joace la echipa națională. O să joace alt sistem la echipa națională. Trebuie și el să se adapteze la un sistem nou. Până acum a jucat singur în față, cu două extreme, unul în dreapta, unul în stânga și unul în spatele lui. Acum joacă cu altcineva lângă el. Sunt niște caracteristici. Eu cred că Bîrligea o să aibă mai multe spații la Istanbul și o să facă un meci bun”. Deloc în aceeași notă a fost Robert Niță: ”Și ce dacă mai sunt câteva zile? Începe să dea goluri?”, a spus acesta.

Ce atacanți a convocat Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

În urmă cu 24 de ore, , meci contând pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Canada și Mexic. „Il Luce” propune mai multe surprize pentru meciul de la Istanbul. E vorba de Ciubotaru, fundașul stânga al lui Hermannstadt, formație din play-out, Andrei Coubiș (U Cluj) și Marius Coman (UTA Arad).

Dacă ne uităm la vârfurile cu care vom ataca Turcia, îi vedem aici pe Daniel Bîrligea, David Miculescu (FCSB) și cel amintit mai sus, Marius Coman. Mai mult ca sigur, ultimii doi vor fi rezerve. Jucătorul de la Arad este la prima convocare. Dacă analizăm lotul din perspectiva avanposturilor, vedem că România va ataca Turcia cu trei vârfuri din play-out-ul SuperLigii.

Trebuie să subliniem faptul că Mircea Lucescu a decis să apeleze la Miculescu și Coman în contextul în care naționala nu poate conta în atac pe Louis Munteanu (accidentat), Denis Drăguș (suspendat) și Denis Alibec (accidentat).