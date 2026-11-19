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Ionuț Luțu se confruntă cu probleme serioase de sănătate! Omul de încredere al lui Gigi Becali a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit o criză provocată de o piatră de mari dimensiuni la rinichi. Medicii au încercat să îl opereze, însă au fost nevoiți să oprească intervenția după ce au descoperit o infecție puternică. Fostul fotbalist a fost externat și urmează un tratament cu antibiotice, iar în câteva zile ar putea ajunge din nou pe masa de operație.

Ionuț Luțu, probleme serioase de sănătate! Omul care a intervenit de urgență și l-a dus la spital

Problemele au început în momentul în care Ionuț Luțu a suferit o criză renală extrem de dureroasă. iar Bogdan Costiccea, oficialul de la FCSB, a intervenit și l-a transportat la spital. Ajutorul acestuia a fost crucial.

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Investigațiile au scos la iveală o piatră de mari dimensiuni la rinichi, iar doctorii au decis să intervină chirurgical pentru a o îndepărta. Lucrurile s-au complicat însă în timpul operației, când medicii au descoperit o infecție puternică în zona afectată. Din cauza riscurilor, aceștia au fost nevoiți să întrerupă procedura, fără să poată extrage calculul renal. Intervenția a fost astfel încheiată, iar Ionuț Luțu a fost ulterior externat. Problema care i-a provocat criza nu a fost însă rezolvată, astfel că fostul fotbalist va avea nevoie de o nouă operație.

Ionuț Luțu trebuie operat a doua oară! Când ar putea reveni pe masa de operație

Medicii au decis că, înaintea unei noi intervenții, este necesară tratarea infecției. Luțu a primit antibiotice și trebuie să urmeze tratamentul prescris, astfel încât infecția să se retragă, iar piatra să poată fi îndepărtată în condiții de siguranță. Dacă tratamentul va avea efectul dorit, omul de încredere al lui Gigi Becali ar putea reveni pe masa de operație în aproximativ cinci până la șapte zile.

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Totul depinde însă de evoluția infecției și de rezultatele evaluărilor medicale. Până atunci, fostul fotbalist trebuie să aștepte pentru a putea scăpa definitiv de problema renală. Ionuț Luțu, în vârstă de 51 de ani, este de ani buni unul dintre cei mai apropiați oameni ai patronului FCSB. Fostul internațional român a rămas în anturajul lui Gigi Becali după încheierea carierei de fotbalist și se ocupă de numeroase sarcini pentru