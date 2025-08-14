Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă. Au fost trimise mai multe echipaje de pompieri

Mai multe echipaje de pompieri intervin, joi, la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, după declanșarea unei alarme de incendiu. Potrivit ISU Constanța, semnalul a pornit dintr-o cameră tehnică aflată într-o clădire administrativă.
La fața locului se deplasează autospeciale pentru intervenție și evaluarea situației. În prezent, pompierii verifică zona pentru a stabili dacă există pericol de propagare sau alte riscuri. Potrivit primelor informații, incendiul izbucnise în clădirea administrativă a centralei, într-o cameră tehnică, la un panou electric.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a trimis la fața locului o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autoscară, ambele din cadrul Detașamentului Special Cernavodă. În foarte scurt timp, incendiul a fost stins, fără să existe alte pericole, însă panoul electric a fost distrus în totalitate.
Ultimul incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă s-a produs în luna iunie 2025, tot într-o cameră tehnică din pavilionul administrativ. Pompierii de la Detașamentul Special Cernavodă au intervenit cu o autospecială cu apă și spumă pentru stingerea focului, zona afectată fiind cea unde se află echipamente electrice, calculatoare și UPS-uri.
„În data de 25 iunie 2025, în partea administrativă a amplasamentului CNE Cernavodă, a avut loc o degajare de fum, fără flacără, într-o cameră a Pavilionului Administrativ. Sursa degajării de fum a fost identificată şi gestionată, în prezent neexistând niciun risc aferent.(…) Ambele unităţi ale CNE Cernavodă funcţionează la parametri normali”, au anunțat atunci pompierii.
Un alt incendiu s-a produs pe 11 iunie, la o pompă din subsolul clădirii turbinei tot la Unitatea 2. Atunci nu au fost afectate alte echipamente, nimeni nu a fost rănit și nicio persoană nu a fost evacuată. Și atunci a fost mobilizat un număr masiv de pompieri, 23, cu trei mașini de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor.
„Este vorba de un incendiu minor, fără flacără, la unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică. Un incendiu, din câte se pare, la o pompă, situaţia e sub control. (…) Nu se impune transmiterea mesajului RO-ALERT. Nu este pusă în pericol populaţia”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU, Anamaria Stoica.