Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă. Au fost trimise mai multe echipaje de pompieri

Mai multe echipaje de pompieri intervin, joi, la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, după declanșarea unei alarme de incendiu. Potrivit ISU Constanța, semnalul a pornit dintr-o cameră tehnică aflată într-o clădire administrativă.

Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă

La fața locului se și evaluarea situației. În prezent, pompierii verifică zona pentru a stabili dacă Potrivit primelor informații, incendiul izbucnise în clădirea administrativă a centralei, într-o cameră tehnică, la un panou electric.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a trimis la fața locului o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autoscară, ambele din cadrul Detașamentului Special Cernavodă. În foarte scurt timp, incendiul a fost stins, fără să existe alte pericole, însă panoul electric a fost distrus în totalitate.

Ultimul incendiu s-a produs în iunie 2025

Ultimul incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă s-a produs în luna iunie 2025, tot într-o cameră tehnică din pavilionul administrativ. Pompierii de la Detașamentul Special Cernavodă au intervenit cu o autospecială cu apă și spumă pentru stingerea focului, zona afectată fiind cea unde se află echipamente electrice, calculatoare și UPS-uri.

„În data de 25 iunie 2025, în partea administrativă a amplasamentului CNE Cernavodă, a avut loc o degajare de fum, fără flacără, într-o cameră a Pavilionului Administrativ. Sursa degajării de fum a fost identificată şi gestionată, în prezent neexistând niciun risc aferent.(…) Ambele unităţi ale CNE Cernavodă funcţionează la parametri normali”, au anunțat atunci pompierii.

Alt incendiu, pe 11 iunie la Centrala Nucleară Cernavodă

Un alt incendiu s-a produs pe 11 iunie, la o pompă din subsolul clădirii turbinei tot la Unitatea 2. Atunci nu au fost afectate alte echipamente, nimeni nu a fost rănit și nicio persoană nu a fost evacuată. Și atunci a fost mobilizat un număr masiv de pompieri, 23, cu trei mașini de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor.

„Este vorba de un incendiu minor, fără flacără, la unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică. Un incendiu, din câte se pare, la o pompă, situaţia e sub control. (…) Nu se impune transmiterea mesajului RO-ALERT. Nu este pusă în pericol populaţia”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU, Anamaria Stoica.