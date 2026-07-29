Sport

Alarmă! Echipa ai cărei fani au creat haos pe străzile din Centrul Vechi se întoarce în România

Beitar Ierusalim s-a calificat din nou în cupele europene și își va disputa meciurile la fel ca sezonul trecut, la Ploiești. Israelienii au făcut haos în București cu o seară înaintea meciului de pe „Ilie Oană”
Ciprian Păvăleanu
29.07.2026 | 05:45
Alarma Echipa ai carei fani au creat haos pe strazile din Centrul Vechi se intoarce in Romania
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Beitar Ierusalim revine pe „Ilie Oană” pentru meciurile europene. Foto: Hepta.ro
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Din cauza conflictelor de pe teritoriul țării, Beitar Ierusalim își va disputa meciurile europene pe un stadion neutru, iar la fel ca în sezonul precedent a ales stadionul „Ilie Oană”, din Ploiești. Anul precedent, extremiștii israelieni au creat haos în centrul Bucureștiului cu o seară înaintea meciului. Se așteaptă ca istoria să se repete și de această dată.

Beitar Ierusalim revine pe „Ilie Oană” pentru meciurile din cupele europene

Dacă Petrolul nu a mai adus fotbal european de foarte mulți ani la Ploiești, Beitar Ierusalim revine pe „Ilie Oană” pentru al doilea sezon consecutiv. De această dată, israelienii vor veni în România pentru a se duela cu ciprioții de la AEK Larnaca.

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Partida va avea loc joi, de la ora 19:30, iar cel mai probabil suporterii vor fi cazați la București, la fel ca sezonul trecut. În urmă cu un an, ultrașii israelieni au creat haos pe străzile capitalei României cu o seară înaintea meciului. În timp ce se deplasau pe străzile din Centrul Vechi, au avut scandări dure la adresa arabilor și a Palestinei.

Evenimentul de anul trecut a fost catalogat drept unul cu grad ridicat de risc

În sezonul trecut european, Beitar Ierusalim a întâlnit-o pe Sutjeska, echipă din Muntenegru, iar Jandarmeria Română a catalogat acest eveniment drept unul cu grad de risc ridicat. Cel mai probabil, și de această dată se vor lua aceleași măsuri. La acel moment, autoritățile au transmis un comunicat cu privire la acest aspect, prin care au anunțat controale amănunțite la intrarea pe stadion.

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„Informăm participanții la eveniment să aibă în vedere că pot fi supuși unor controale corporale, în scopul împiedicării introducerii în stadion a materialelor sau obiectelor interzise de lege ce pot pune în pericol siguranța spectatorilor. Conform prevederilor legale incidente, spectatorilor aflați în stare vădită de ebrietate sau care comit fapte de dezordine, înainte sau în timpul desfășurării jocului sportiv, nu li se va permite accesul în incinta arenei, fiind sancționați contravențional.

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Nu este permisă introducerea pe stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice interzise de lege ori a altor obiecte ce pot pune în pericol securitatea participanților, aspect ce va fi verificat de forțele de ordine prezente în zona arenei sportive, premergător și pe durata desfășurării partidei de fotbal”, anunța instituția la acea vreme.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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