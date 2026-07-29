Alarmă! Echipa ai cărei fani au creat haos pe străzile din Centrul Vechi se întoarce în România

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Din cauza conflictelor de pe teritoriul țării, Beitar Ierusalim își va disputa meciurile europene pe un stadion neutru, iar la fel ca în sezonul precedent a ales stadionul „Ilie Oană”, din Ploiești. Anul precedent, extremiștii israelieni au creat haos în centrul Bucureștiului cu o seară înaintea meciului. Se așteaptă ca istoria să se repete și de această dată.

Beitar Ierusalim revine pe „Ilie Oană” pentru meciurile din cupele europene

Dacă Petrolul nu a mai adus fotbal european de foarte mulți ani la Ploiești, Beitar Ierusalim revine pe „Ilie Oană” pentru al doilea sezon consecutiv. De această dată, israelienii vor veni în România pentru a se duela cu ciprioții de la AEK Larnaca.

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Partida va avea loc joi, de la ora 19:30, iar cel mai probabil suporterii vor fi cazați la București, la fel ca sezonul trecut. În urmă cu un an, ultrașii israelieni au creat haos pe străzile capitalei României cu o seară înaintea meciului. În timp ce se deplasau pe străzile din Centrul Vechi, au avut scandări

In the streets of Bucharest, hundreds of extremist Israeli Beitar Jerusalem fans are marching, chanting “Fu*k Palestine” and “Fu*k the Arabs.”

— Suppressed News. (@SuppressedNws)

Evenimentul de anul trecut a fost catalogat drept unul cu grad ridicat de risc

În sezonul trecut european, Beitar Ierusalim a întâlnit-o pe Sutjeska, echipă din Muntenegru, iar Jandarmeria Română a catalogat acest eveniment drept unul cu grad de risc ridicat. Cel mai probabil, și de această dată se vor lua aceleași măsuri. La acel moment, autoritățile au transmis un comunicat cu privire la acest aspect, prin care

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„Informăm participanții la eveniment să aibă în vedere că pot fi supuși unor controale corporale, în scopul împiedicării introducerii în stadion a materialelor sau obiectelor interzise de lege ce pot pune în pericol siguranța spectatorilor. Conform prevederilor legale incidente, spectatorilor aflați în stare vădită de ebrietate sau care comit fapte de dezordine, înainte sau în timpul desfășurării jocului sportiv, nu li se va permite accesul în incinta arenei, fiind sancționați contravențional.

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Nu este permisă introducerea pe stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice interzise de lege ori a altor obiecte ce pot pune în pericol securitatea participanților, aspect ce va fi verificat de forțele de ordine prezente în zona arenei sportive, premergător și pe durata desfășurării partidei de fotbal”, anunța instituția la acea vreme.