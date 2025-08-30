Sport

„Țeapa" anului! Poliția a crezut că a oprit un atac armat și a arestat un puști de 16 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt. Video

„Țeapă” luată de Poliția din Londra după ultimul fluier al meciului Chelsea - Fulham 2-0. Un puști a fost confundat cu un atentator lângă Stamford Bridge
Cristian Măciucă
30.08.2025 | 22:51
Teapa anului Politia a crezut ca a oprit un atac armat si a arestat un pusti de 16 ani Ce sa intamplat de fapt Video
ULTIMA ORĂ
Panică în Londra după Chelsea - Fulham 2-0! Un atentator a fost prins de poliție lângă Stamford Bridge. FOTO: Fanatik

Alarmă falsă în Londra după terminarea partidei dintre Chelsea și Fulham, din etapa a 3-a a Premier League. Poliția a capturat un cetățean suspect, care părea că tocmai se pregătește să comită un atentat. 

Alarmă falsă în Londra după Chelsea – Fulham 2-0. Cum a fost oprit un „atentat”

Chelsea a învins-o cu 2-0 pe Fulham în etapa a 3-a din Premier League și e lider provizoriu, cu 7 puncte. În ciuda acestui succes, fanii „albaștrilor” au plecat panicați de la stadionul Stamford Bridge.

„Un posibil atentat a fost oprit de poliție chiar în apropierea arenei Stamford Bridge, la scurt timp după terminarea meciului cu Fulham.

Supectul prins de forțele de ordine purta cască, avea pe el o vestă și avea în posesie o armă. În plus, atentatorul transporta cu el muniție suplimentară”, a fost mesajul postat pe pagina de X „The Touchline”.

Ulterior, pe aceeași platformă de socializare au apărut și imagini din timpul arestării suspectului. Acesta este pus la pământ și verificat de forțele de ordine în timp ce suporterii care pleacă de la stadion privesc consternați.

Alarma a fost însă una falsă, suspectul fiind doar un puști în vârstă de 16 ani, care urma să participe la un festival „ComicCon”, dedicat benzilor desenate, filmelor, serialelor, jocurilor video și anime-urilor. Arma pe care o avea adolescentul era, de fapt, una de jucărie. Deși nimeni nu a fost rănit, băiatul a rămas în custodia polției

Potrivit Legii privind reducerea infracțiunilor violente din 2006, portul unei imitații de armă de foc este considerată o infracțiune în Marea Britanie.

