„Țeapa” anului! Poliția a crezut că a oprit un atac armat și a arestat un puști de 16 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt. Video

Alarmă falsă în Londra după terminarea partidei dintre Chelsea și Fulham, din etapa a 3-a a Premier League. Poliția a capturat un cetățean suspect, care părea că tocmai se pregătește

Alarmă falsă în Londra după Chelsea – Fulham 2-0. Cum a fost oprit un „atentat”

Chelsea a învins-o cu 2-0 pe Fulham în etapa a 3-a din Premier League și e lider provizoriu, cu 7 puncte. În ciuda acestui succes, fanii „albaștrilor” au plecat panicați de la stadionul Stamford Bridge.

„Un posibil atentat a fost oprit de poliție chiar în apropierea arenei Stamford Bridge, la scurt timp după terminarea meciului cu Fulham.

Supectul prins de forțele de ordine purta cască, avea pe el o vestă și avea în posesie o armă. În plus, atentatorul transporta cu el muniție suplimentară”, a fost mesajul postat pe pagina de X „The Touchline”.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An attempted mass shooter has been arrested near Stamford Bridge after the Chelsea game. He was wearing a helmet, had a vest on, armed with a gun while carrying extra ammunition. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Ulterior, pe aceeași platformă de socializare au apărut și imagini din timpul arestării suspectului. Acesta este pus la pământ și verificat de forțele de ordine în timp ce suporterii care pleacă de la stadion privesc consternați.

🚨BREAKING: Attempted mass shooter dressed in full riot gear arrested outside of Fulham Broadway after the Chelsea game this afternoon. What's happened to Britain? — God Save Great Britain (@GSGB01)

Alarma a fost însă una falsă, suspectul fiind doar un puști în vârstă de 16 ani, care urma să participe la un festival „ComicCon”, dedicat , filmelor, serialelor, jocurilor video și anime-urilor. Arma pe care o avea adolescentul era, de fapt, una de jucărie. Deși nimeni nu a fost rănit, băiatul a rămas în custodia polției

Potrivit Legii privind reducerea infracțiunilor violente din 2006, portul unei imitații de armă de foc este considerată o infracțiune în Marea Britanie.