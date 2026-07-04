Alarmă la FCSB! Gigi Becali a dat afară jucători de peste 4 milioane de euro și a adus un fundaș din liga a treia cu 100.000 de euro!

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După un sezon anterior salvat in extremis prin câștigarea barajului de Europa cu Dinamo, fanii celor de la FCSB nu prea au motive de încredere pentru ceea ce urmează de la mijlocul lunii iulie încolo. Cel puțin nu în acest moment. Coșmarul play-out-ului din primăvară a lăsat urme, iar declarațiile încrezătoare ale patronului Gigi Becali, că va aduce 5-6 jucători și va investi în transferuri câteva milioane de euro, sunt departe de realitatea zilei.

FCSB trăiește periculos! Gigi Becali a dat afară aproape o echipă întreagă în câteva zile

Cu două săptămâni înainte de începerea noului campionat, FCSB stă prost din punct de vedere al campaniei de mercato. Gigi Becali a renunțat la nu mai puțin de 9 jucători, dintre care doi au plecat împrumut (Cercel la Farul și ). La cei 9 se adaugă transferul căpitanului Darius Olaru la St. Gilloise pentru suma de 3 milioane de euro.

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Haideți să detaliem plecările unei echipe întregi, pe care, așezând-o post pe post, putem spune că ar încerca să prindă play-off-ul în SuperLiga. Au plecat doi portari, Zima la Petrolul și Alexandru Maxim la Craiova, ultimul revenind din împrumut, dar nemaiprelungindu-i-se contractul. A reziliat și Kiki, care mai avea un an de contract, dar nu s-au prelungit nici înțelegerile cu , Baba Alhassan, Chiricheș și Thiam.

Chiar îi putem așeza post pe post și, într-un 4-3-3, observăm că ne-ar mai lipsi un inter și o extremă pentru a completa primul 11. Dacă ar pleca și Lixandru, de care Becali vrea să scape, am mai aștepta o extremă stânga pentru echipa completă, care are o valoare de aproape 9 milioane de euro pe transfermarkt. Dacă-l scoatem pe Olaru, valorificat în Belgia, nu dat afară, ajungem la jucători de peste 4.000.000 de euro de care patronul s-a descotorosit! Cu precizarea că avem și rezervă de portar, Maxim (250.000 de euro) la Zima!

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FCSB (plecați): Zima (450.000 de euro) – Pantea (700.000 de euro), Graovac (350.000 de euro), Cercel (450.000 de euro), Kiki (300.000 de euro) – Lixandru (???), Chiricheș (200.000 de euro), Baba Alhassan (700.000 de euro) – Olaru (4,5 milioane de euro), Thiam (650.000 de euro), ???.

Până pe 3 iulie 2026, FCSB a izbutit să convingă un singur jucător: fundașul dreapta Labonne, de la Caen, liga a treia franceză!

Ne-am ocupat de rubrica OUT, haideți să aruncăm o privire la IN. A sosit un singur jucător până acum, fundașul dreapta din Martinica, , pe care FCSB a plătit lui Caen 100.000 de euro. Jucătorul de 28 de ani a jucat 26 de meciuri pentru formația din liga a treia franceză în ediția anterioară, semnând un contract pe doi ani cu FCSB.

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Bineînțeles că la capitolul sosiri trebuie notate revenirile după împrumuturi ale lui Dennis Politic (Hermannstadt), Pădurariu (Corvinul) și Vlăsceanu (Unirea Slobozia). De portarul Maxim, văzut la un moment dat ca un talent de viitor, revenit de la Voluntari și ajuns acum în Bănie, am amintit mai sus. Unii ar trece aici și rămânerea lui , căruia i s-a terminat contractul pe 30 iunie, dar care a ajuns la un numitor comun cu Gigi Becali.

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Chiar și în aceste condiții, FCSB nu ar arăta deloc rău ca prim 11, dar are clar nevoie de întăriri. Va juca, din ce se anticipează în cantonamentul din Olanda, în 4-3-3, folosindu-l ca under în meciurile din campionat pe Pădurariu. În partidele din Conference, Risto Radunovic, intrat în ultimele 6 luni de contract, va fi probabil titular ca fundaș stânga.

FCSB (acum): Târnovanu – Crețu, Dawa, M. Popescu, Pădurariu – Tănase, Arad, Joao Paulo – Miculescu, Bârligea, Cisotti.

Ce transferuri a făcut FCSB în precedentele 3 perioade de mercato din vară

Până să detaliem cum s-au mișcat echipele cu care FCSB crede că se va bate pentru trofee, să vedem cum au arătat precedentele 3 perioade de vară de transferuri pentru formația lui Gigi Becali.

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În vara anterioară, 2025, la FCSB au venit Dennis Politic (Dinamo), Mamadou Thiam (U Cluj), Denis (Farul), Daniel Graovac (CFR Cluj). S-a plătit doar pentru Politic (970.000 de euro) și Thiam (50.000 de euro), restul fiind la parametru zero. Au plecat Ștefănescu, Băluță, Gheorghiță, Musi, Perianu, Baeten, Gele.

Vara lui 2024 a fost intensă pentru FCSB. Gigi Becali tocmai luase titlul după o pauză de 9 ani, prima oară în formatul cu play-off și play-out. Patronul a băgat mâna adânc în conturi și i-a transferat pe Daniel (CFR Cluj, 3 milioane de euro), Marius Ștefănescu (Sepsi, 1,3 milioane), Daniel Popa (U Cluj, 300.000), Baeten (FCU, 300.000), Mihai Popescu (Farul, 250.000 de euro), Florin Tănase (liber de contract), Kiki. Au plecat Florinel Coman, Nana Antwi, Ov. Popescu, Radaslavescu, Haruț.

În urmă cu trei ani, în 2023, când s-a ratat titlul în fața Farului, campania de achiziții a fost stufoasă, nu mai puțin de 19 nume. Majoritatea, jucători liberi, dar nume importante. Au venit la FCSB în 2023 Ngezana (Kaizer Chiefs, 600.000 de euro), , Băluță, Cristi Ganea, Djokovic, Dorin Rotariu. Plecaseră Cordea, Edjouma, Iulian Cristea, Omrani, Tamm, Deian Sorescu, Vali Gheorghe, Oaidă.

Chiar dacă mișcările de trupe au fost mai mereu la ordinea… verii la FCSB, acestea se făceau în ambele sensuri. În această vară, capitolul achizițiilor suferă momentan. Analizând pragmatic, cum îi place lui Gigi Becali, FCSB este pe plus 2,9 milioane de euro, scăzându-se cei 100.000 de euro din transferul lui Olaru în Belgia. Pe plus financiar, pe minus din punct de vedere sportiv. Iar timpul arde!

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Dacă FCSB nu punctează în campania de transferuri, celelalte candidate la trofee, dar în primul rând la un loc de play-off, arată mult mai bine. Campioana Universitatea Craiova i-a adus până acum pe Răzvan Sava (Udinese), Ronaldo Webster (Shkendija), Heri Tavares (Maccabi Netanya), (Famalicao) și Alexandru Maxim.

U Cluj, vicecampioana și finalista Cupei din sezonul anterior, a punctat și ea serios în mercato. Sub comanda lui Bergodi au venit portarul Neofytos, Ștefănescu, Poulolo, Pedro Pinho, , Friday Adams, Ibuchi, plus că a fost cumpărat definitiv și Andrei Coubiș de la Sampdoria.

Dinamo se mișcă intens în această perioadă. Nu a renunțat la strategia de a miza pe jucători tineri, dar căutând și fotbaliști cu experiență, Dinamo i-a transferat până acum pe , Oliver Hintsa, portarul Bellaarouch, dar și pe Opriș, Doană, Manole sau Răzvan Radu.

CFR Cluj se luptă să construiască o nouă echipă după ce a renunțat la mai mulți jucători în ultimul timp. Reușind obținerea unui bilet de Europa după sezonul anterior început dezastruos, formația din Gruia a izbutit să aducă unele întăriri în această perioadă, doar jucători liberi de contract, deoarece mai sunt de rezolvat unele probleme la UEFA. Au venit deja , dar și Savic, Pantalon, Sade, Ziblim, plus Huja definitiv.

Rapid trage tare să-l ajute pe Pancu să pună pe șine echipa care să se întoarcă în Europa după atâția ani. În Giulești au sosit până în acest moment Kamara, Bubanja, Graovac și , dar formația lui Șucu mai are pe radar 2-3 ținte foarte importante.