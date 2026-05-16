Alarmă în Ștefan cel Mare! George Pușcaș, schimbat de urgență în meciul cu CFR Cluj. Prima reacție a atacantului. Update

George Pușcaș nu a rezistat nici măcar o repriză în Dinamo - CFR Cluj. Atacantul a acuzat dureri musculare. Care este situația fotbalistului din Ștefan cel Mare.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
16.05.2026 | 23:56
George Pușcaș s-a accidentat în Dinamo - CFR Cluj!
Probleme medicale pentru George Pușcaș. Atacantul ajuns în acest sezon la Dinamo a fost titular în meciul pe care echipa sa l-a jucat sâmbătă seara, pe Arcul de Triumf, cu CFR Cluj, însă nu a rezistat pe teren nici măcar o repriză.

UPDATE: George Pușcaș, prima reacție după ce a părăsit terenul accidentat încă din prima repriză

George Pușcaș va trebui să se opereze după finalul sezonului, însă s-a sacrificat în ultimele etape pentru a ajuta echipa să prindă cel puțin barajul de Conference League, ceea ce a reușit. „Pușki” a dezvăluit că a simțit o înțepătură la coapsă și a decis să iasă pentru a nu risca ceva mai grav: „Noi am dat totul, cu toți jucătorii pe care-i avem disponibili, cu tot efortul depus. Am încercat să câștig, am dominat, am avut și ocazii, dar n-a vrut să intre în poartă și plecăm cu egalul. Am simțit o înțepătură pe coapsă, s-au și adunat minutele la mine. Am și forțat în ultimul timp, cu problemele pe care le am. Am zis să ies, ca să nu fie mai rău.

Mă gândesc să rezolv problema, dar nu știu în ce constă. Voi lua ca atare orice decizie e necesară. Să vedem care mai sunt și părerile altor doctori, dacă pot s-o scot fără operație sau dacă trebuie să mă operez de hernie. Vedem. Nu e ceva dificil, dar trebuie s-o rezolv, pentru că nu mai pot s-o duc din medicamente. Mă gândesc să terminăm bine sezonul și cât mai avem disponibil până la următoarele meciuri. Cu siguranță sunt optimist, nu mă gândesc să lipsesc (n.r. de la baraj). Trebuie să fac un RMN să văd care e problema, dar nu cred că e ceva rău. Vedem, nu se știe”, a declarat George Pușcaș, conform Digi Sport.

George Pușcaș s-a remarcat în primele minute ale meciului din play-off dintre Dinamo și CFR Cluj. Atacantul a fost foarte aproape să deschidă scorul. A trimis frumos cu capul, însă Mihai Popa, portarul grupării ardelene, a avut un reflex de zile mari.

Nu a durat mult și au apărut problemele medicale. George Pușcaș a resimțit dureri musculare și a avut o discuție cu medicul echipei, care i-a recomandat lui Zeljko Kopic să facă o modificare. În minutul 38, George Pușcaș a părăsit terenul, iar locul său a fost luat de Musi.

Ce se întâmplă cu George Pușcaș. Atacantul s-ar putea opera

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre starea de sănătate a lui George Pușcaș. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare a precizat că atacantul încă nu este pus la punct cu pregătirea fizică, însă a arătat mult mai bine.

„Dacă durerile lui devin mai mari, luăm în calcul și ideea de a se opera cât mai repede, pentru a fi în formă la începutul sezonului următor. Din fericire, a reacționat bine. La meciul cu U Cluj a fost mai bine decât de obicei. Nu a mai resimțit durerile. Noi sperăm să fie cu noi și să ne poată ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Discutăm acum să îi prelungim contractul cu încă un an.

Are contract până în 2027. Pușcaș este ok în parametrii fizici, însă simte totuși dureri când face anumite mișcări. La șuturi, în principiu, resimte. Când șutează puternic, apare durerea. Este și foarte important în vestiar, aduce un vibe bun. Colegii îl apreciază”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
