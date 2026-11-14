Alarmă în SuperLiga! Peste 61.000 de spectatori au dispărut de pe stadioane în 15 etape. Ascultați vocea suporterilor!

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La jumătatea sezonului regulat, . Primele 15 etape din sezonul 2025/26 aduseseră în tribune 748.279 de spectatori. În aceeași perioadă a actualei ediții, numărul acestora a coborât la 686.751. Diferența este de 61.528 de spectatori, echivalentul unei scăderi de 8,22%. Cifrele sunt calculate din asistențele individuale publicate pe SuperLiga.ro

SuperLiga pierde peste 61.000 de spectatori. Cifrele primelor 15 etape

Indicator 2025/26 2026/27 Meciuri 120 120 Total spectatori 748.279 686.751 Media/meci 6.236 5.723 Diferență totală −61.528 Diferență procentuală −8,22%

Comparația celor cinci cluburi cu baze importante de suporteri scoate la iveală evoluții diferite. Universitatea Craiova rămâne formația cu cea mai ridicată medie dintre cele cinci analizate, dar înregistrează o scădere față de sezonul precedent. Rapid și Dinamo pierd și ele public, în timp ce FCSB și Universitatea Cluj înregistrează creșteri.

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Club Total 2025/26 Medie 2025/26 Total 2026/27 Medie 2026/27 Evoluție* U Craiova 116.533 (8) 14.567 104.023 (8) 13.003 −10,7% FCSB 50.061 (7) 7.152 88.588 (8) 11.074 +54,8% Rapid 91.384 (7) 13.055 76.023 (8) 9.503 −27,2% Dinamo 103.556 (7) 14.794 62.083 (7) 8.869 −40,1% U Cluj 32.310 (8) 4.039 48.310 (8) 6.039 +49,5%

*evoluția procentuală este calculată pe baza mediei, nu a totalului. Scădere parțial explicabilă prin stadioanele gazdă

Dintre cele cinci cluburi, Dinamo înregistrează cea mai puternică scădere procentuală. Media dinamoviștilor a coborât de la 14.794 de spectatori la numai 8.869 pe meci. Este o scădere semnificativă, de aproximativ 40%, însă explicația este legată de stadioanele pe care s-au disputat meciurile importante.

În sezonul 2025-2026, Dinamo – FCSB s-a jucat pe Arena Națională, cu 23.215 spectatori, iar Dinamo – Rapid a atras 34.700 de oameni pe aceeași arenă. În actualul sezon, Dinamo – FCSB s-a disputat pe Arcul de Triumf, unde au fost prezenți 6.592 de spectatori. Tot acolo s-a jucat și Dinamo – Universitatea Craiova, urmărit de 7.128 de oameni.

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Rapid a coborât de la o medie de 13.055 de spectatori în sezonul trecut la 9.503 în actuala ediție, o scădere de 27,2%. Și aici comparația este influențată de stadion. În 2025-2026, Rapid – FCSB s-a jucat pe Arena Națională și a atras 26.871 de spectatori. În actualul sezon, Rapid – Dinamo, disputat în Giulești, a avut 13.154 de spectatori, iar Rapid – Universitatea Craiova a adus 12.347 (capacitatea maximă a Giuleștiului). Capacitatea stadionului din Giulești limitează potențialul de creștere la derby-uri, deși arena oferă avantaje importante în privința atmosferei și identității clubului. Aceasta nu este însă singura explicație.

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FCSB, creștere de aproape 55%

FCSB reprezintă cea mai spectaculoasă evoluție pozitivă dintre cele cinci cluburi. Media a crescut de la 7.152 la 11.074 de spectatori, adică un avans de 54,8%. Un rol decisiv l-a avut însă derby-ul cu Rapid, , cea mai mare asistență a primelor 15 etape din actualul campionat. Acest rezultat demonstrează cât de mult poate influența un singur meci media unei echipe. De altfel, aproximativ 43% dintre spectatorii înregistrați de FCSB la cele opt partide de acasă au venit la derby-ul cu Rapid.

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Universitatea Cluj, o altă creștere importantă. Universitatea Cluj este a doua echipă dintre cele cinci care înregistrează o evoluție pozitivă. Media a urcat de la 4.039 la 6.039 de spectatori pe meci, o creștere de 49,5%. Unul dintre meciurile care au influențat puternic bilanțul actual este U Cluj – FCSB, disputat în fața a 16.104 spectatori, pe Cluj Arena.

Craiova rămâne liderul asistențelor. Universitatea Craiova are cea mai mare medie dintre cluburile analizate: 13.003 spectatori la meciurile de pe teren propriu. Totuși, oltenii sunt sub nivelul sezonului precedent, când media era de 14.567. Scăderea este de 10,7%, în ciuda faptului că Universitatea Craiova continuă să fie una dintre echipele importante ale campionatului. Arena „Ion Oblemenco” oferă o capacitate considerabilă, iar meciurile cu adversari de tradiție demonstrează că există potențial pentru asistențe mult mai mari decât media actuală.

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Derby-urile au pierdut aproape 32.000 de spectatori

Așadar, una dintre cele mai importante concluzii ale analizei FANATIK este aceea că scăderea numărului de spectatori este puternic influențată de asistența la derby-uri. În fiecare dintre cele două sezoane, în primele 15 etape s-au disputat șase confruntări directe între Dinamo, Rapid, FCSB și Universitatea Craiova.

Derby-urile din 2025-2026

Etapa Meci Spectatori 4 Dinamo – FCSB 4-3 23.215 6 Rapid – FCSB 2-2 26.871 11 U Craiova – Dinamo 2-2 22.440 12 FCSB – U Craiova 1-0 11.403 13 Dinamo – Rapid 0-2 34.700 15 U Craiova – Rapid 2-2 18.574 TOTAL 6 derby-uri 137.203

Media celor șase derby-uri a fost de 22.867 de spectatori.

Derby-urile din 2026-2027

Etapa Meci Spectatori 2 Dinamo – U Craiova 5-1 7.128 5 Rapid – Dinamo 0-1 13.154 7 Rapid – U Craiova 1-1 12.347 8 Dinamo – FCSB 2-1 6.592 10 U Craiova – FCSB 5-0 27.696 13 FCSB – Rapid 4-1 38.353 TOTAL 6 derby-uri 105.270

Cu alte cuvinte, aproape 52% din scăderea totală a asistenței în SuperLiga se regăsește în diferența dintre cele șase derby-uri.

De ce pierde SuperLiga spectatori

Cifrele indică mai multe posibile explicații.

Capacitatea stadioanelor și alegerea arenelor pentru derby-uri. Este un factor cel evident. Meciurile Dinamo – FCSB și Dinamo – Rapid din sezonul trecut au atras împreună 57.915 spectatori pe Arena Națională. În actuala ediție, Dinamo – FCSB și Dinamo – Craiova s-au disputat pe Arcul de Triumf, unde capacitatea stadionului limitează drastic audiența.

Programarea meciurilor. Orele târzii de seară (indiferent de zi, dar mai cu seamă duminica sau în timpul săptămânii) reprezintă un motiv de absență pentru multe categorii de spectatori.

Diferența percepută de public între derby-uri și meciurile obișnuite. La unele cluburi, o singură partidă foarte atractivă poate reprezenta o parte substanțială a asistenței întregului tur. FCSB – Rapid este cel mai clar exemplu. 4. Prețurile și politicile comerciale. Mai ales într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, prețul, sau raportul calitate-preț al fotbalului de prima ligă (produsul pe care cluburile în “vând”) pot îndepărta publicul.

Experiența de stadion. Accesul, transportul, facilitățile, cateringul pot la rândul lor contribui la fidelizarea sau îndepărtarea publicului de stadion

Comunicarea. Modul în care cluburile comunică sau se raportează la publicul lor poate atrage sau, după caz, demotiva o anumită parte a celor care obișnuiesc să frecventeze stadionul. Rapid și Dinamo sunt două exemple în acest sens.

Soluții pentru a crește asistența în SuperLiga

Strategii individuale (de club) și coordonate la nivel de ligă (LPF). Pentru a rezolva o problemă, este obligatorie recunoașterea ei. Așadar, un prim pas ar fi acela de a admite că scăderea audienței de stadion este o problemă a fotbalului românesc. Firesc, al doilea pas ar fi acela de a stabili că principal obiectiv este creșterea acestor audiențe. Obiectiv asumat la nivel de ligă și cluburi, cu obiective stabilite pentru fiecare sezon și strategii coerente și coordonate de îndeplinire a acestui obiectiv. Câte cluburi din SuperLiga au în mod oficial un astfel de obiectiv intern și măsuri de atingere a acestui obiectiv? Există un astfel de obiectiv la nivel de LPF?

Derby-uri programate pe stadioane cu capacitate mare. A obliga, spre exemplu, cluburile bucureștene să organizeze derby-uri pe Arena Națională ar reprezenta un abuz. Cumva similar cu acela de a impune un jucător sub vârstă în primul unsprezece. Dacă nu este evident pentru toată lumea că tribune pline, peluze vii și atmosferă de stadion ajută fotbalul în general (incluzând aici deținătorii de drepturi TV), cluburile ar trebui stimulate să înțeleagă asta. Bonusuri la nivel de sezon pentru audiența de stadion ar trebui să împingă cluburile să ia astfel de decizii.

Politici flexibile de ticketing și de preț. Biletele pentru partidele cu cerere redusă pot fi comercializate prin pachete de mai multe meciuri, abonamente parțiale și prețuri diferențiate. Încasările sunt importante pentru cluburi, dar creșterea venitului din ticketing ar trebui să fie o consecință a creșterii prezenței în stadion. Este timpul că măcar cluburile de tradiție să își stabilieasca obiective în număr de spectatori; încasările vor veni firesc. Facilități pentru familii, copii, vârstnici și studenți. Vremurile nu sunt simple. Dacă stadioanele au locuri goale, hai să le ocupăm. La același nivel de încasări, e de preferat o audiență mai mare, nu? În plus, suporterii de mâine sunt copiii și adolescenții de azi, iar cei “vechi” sunt cei care au dus greul, sunt parte din tradiție și trebuie păstrați în stadion.

Programarea mai accesibilă a partidelor. LPF și dețînătorii drepturilor TV trebuie să înțeleagă că problema trebuie abordată de toate părțile implicate. Publicul care renunță la stadion este greu de adus înapoi, iar “produsul” are de suferit când tribunele sunt goale. Desigur, cluburile ar trebui să fie primele care să înțeleagă acest pericol care deja se manifestă. Fidelizarea abonaților. Abonatul este cel mai fidel client plătitor al unui club. El, alături de grupurile active din stadion trebuie să se afle în centrul atenției cluburilor.

Marketing bazat pe comportamentul spectatorilor. Cluburile ar putea, de exemplu, identifica spectatorii care vin exclusiv la derby-uri și construi oferte pentru a-i atrage și la partidele obișnuite. Dar își cunosc cluburile spectatorii (clienții, adică)? Fotbalul este un business de retail cu specific sportiv. Pentru a-l opera conform bunelor practici ale prezentului, e nevoie de o infrastructura IT corespunzătoare. CRM, platforme de ticketing, aplicații mobile. Nu este un film SF, ci este realitatea fotbalului din 2026, realitate cu care iei contact la orice club decent începând cu Ungaria, Polonia, Cehia. Au cluburile o astfel de infrastructură? Au măcar un plan pentru a crea o astfel de infrastructură? Derulează LPF astfel de programe în rândul cluburilor?

Vocea suporterilor. „Îmi este dor de un meci pe lumină, în Giulești…”

Sunt măsuri care se pot implementa rapid; altele iau timp. Important este ca lumea fotbalului să conștientizeze problema și să decidă că trebuie să facă ceva în acest sens. Un bun început ar putea fi acela de a asculta cu mai multă atenție ce spun “clienții”. “Consumatorii” fotbalului. Iată câteva exemple culese din comentariile lăsate pe pagina mea de Facebook, la postări care au avut că subiect audiența de stadion și/sau ora de disputare a partidelor. Poate dacă am privi acești oameni cu ceva mai mult respect lucrurile ar putea să se miște într-o direcție corectă.

Am păstrat în general forma comentariilor, așa cum au fost ele postate. Dar important e fondul. Citiți-le; nu veți avea decât de câștigat:

Când inflația a crescut și este de peste 22%… prețul la carburanți – taxi, metrou, a crescut, când nivelul de trai a scăzut – impozite, taxe, facturi… și aceste lucruri au dus la micșorarea numărului de spectatori…

E ceva normal că nu mai vin suporterii la stadion. La noi (n.r. Rapid) încă e bine, la ce prețuri continuă să se practice. M-am uitat acum la prețurile care vor fi la meciul cu ultima clasată. Nu e normal, dacă vrei să atragi suporterii la stadion, să pui bilete de 75 de lei la tribuna a II-a (probabil media e vreo 65 de lei la acea tribună), la peluză vreo 35-40 de lei și să te plângi că nu e stadionul plin, la ora 21.30 (mai nou 20.30, care e tot 21.30 după ora veche).

Nu așa atragi suporterii, cu șmecherii afaceriste gen “dacă luați din timp e cu 5 lei mai ieftin”, “iei 2, primești 3” etc. Pe lângă asta aș vrea mai multe meciuri ziua, cum sunt în Anglia (de exemplu), unde nu îi deranjează să pună chiar și derby-uri foarte devreme ziua. La ei de ce se poate? M-am săturat de meciurile în nocturnă, la ore imposibile și prețuri exagerate.

Exact așa și la noi (n.r. Dinamo) toată lumea se plânge de cum la ultimul meci cu Botoșani au fost doar 11000 de oameni dar nu ia nimeni în calcul că biletul la tribuna a 2 a a fost 80 lei, bă nene, 80 lei pentru un meci cu o echipa submediocră fără nicio istorie, cu care nu ai nicio rivalitate, etc când joci pe un stadion de 55k locuri unde iți permiți să dai bilete mai ieftine dar la mai mulți suporteri la care se adaugă și ora târzie, frigul, lipsa transportului în comun după terminarea meciului și costul pentru o familie cu 1 sau 2 copii, nu mai pun cine are mai mulți, se duce lejer în 4-500 lei, asta dacă nu vii și din provincie că acolo deja te duci în 1000 lei care pentru un meci de fotbal din mămăliga 1, e cam mult.. dar marii analiști la televizor continua să dea în oameni că nu e prezență la stadion… pai hai să facem un test de vreo 2-3 etape, niște meciuri în weekend la orele 2-6 maxim (pentru echipele cu suporteri) și hai să ne plângem după dacă nu vine lumea la stadion.. până atunci forța DIGI și LPF, la cât mai multe meciuri după ora 9 și mai ales iarna când tremură și scaunu de frig.

E bine că au pus la 8 jumate cu Ciucul, e o șansă pentru metrou. Dar orele nu ar trebui să se ducă după ora 19 pentru începerea unui meci dacă vrem lumea înapoi la stadion. Na, așa se programează, am văzut reacțiile elitiste de parca eram la ședință în Pipera unde ni se spunea că nu ne gândim și la binele companiei. Întrebarea este când se va gândi cineva și la binele suporterilor. Suporterii sunt oameni. Hai Rapidul!

Pai cînd „pui” bilete de 40… 50… 60… să vezi un anost de meci… este aiurea să plătești de exemplu în Giulești pt un copil 60 de lei…în rest liga ia bani grei… federația la fel…unele cluburi „trăiesc” 90% din drepturile tv… liga noastră este slabă și mediocră!

Am prieteni în UK, fani ai unei echipe locale, dar la ei e tradiție ca în weekend, ziua, să meargă cu familia la meci: soț, soție, copii mici. Pai, la noi cum să iei copiii și soția? Te duci pe stadion și iți testează nervii jocul favoriților, ori rezistența la frig, ori să poți merge 7-8 km pe jos după meci. Cum să poți face o tradiție în familie în așa condiții?

E adevărat, în UK și meci din Championship oferă un spectacol muuult peste, dar să zicem… avem și noi echipe favorite, echipele astea au nevoie de bani dar și de suporteri. Poți face bani cu 5000 de suporteri prezenți la stadion dar aceeași bani sau mai mulți cu 12 ori 40 mii. Dar atmosfera ar fi cu totul alta. Cred că niște meciuri de test la ore normale ar fi mai mult decât binevenite.

Dacă vrem suporteri pe stadion, trebuie să programăm fotbalul și pentru oameni, nu doar pentru televiziuni! Am ajuns să consumăm fotbalul european la tv și pe al nostru îl lăsăm să se prăbușească.

Angelescule, trezește te SUPORTERII NU SUNT DOAR CLIENȚI. SUNT PARTE DIN VALOAREA CLUBULUI! și luptați pentru orele de prânz de disputarea meciurilor că doar Anglia și cele 2 ligi Germane nu sunt idioate.

Ora de start a meciurilor elimină familiile cu copii, persoanele peste 55 ani. E o decizie f proastă. Și în ligile străine multe meciuri încep după amiaza. Mai ales în sezonul rece va fi o problemă.

Problema este că pe cei care dețin drepturile nu îi interesează prezența spectatoriilor pe stadion pe ei îi interesează maximizarea ratingului la tv.

E cinic, dar ăsta e capitalismul și din păcate nu prea avem ce face. Dar trebuie insistat ca să nu mai apară ore extreme și pe deasupra și întârzieri ca cea de la meciul cu Corvinul.

Toate s-au scumpit, salariile sunt aceleași. Viața este scumpă, lumea face economie cum poate mai bine. Avem coleg de gașcă, pensionar, rapidisit pur sânge care nu mai vine pe Giulești din cauză că i se pare biletul scump, mai iese la o bere când sunt meciuri în deplasare, dar și acolo s-a scumpit și a început să le sară. Mă duceam acum o lună la meci și erau niște băieți pe calea grivitei, m-au văzut și au început cu cântece de galerie, ne-am anturat puțin și i-am chemat la meci, au zis că ar veni dacă ar avea bani de bilet…

Am fost la meciul cu Corvinul pentru că Onea a dat golul victoriei cu U Cluj, practic am acționat emoțional. După gol am luat online biletul de pe Entertix. Dar înainte de a-mi lua biletul, mă tot gândeam, oare cu ce mă întorc acasă după meci cu toate că știam că o să fie cu Bolt sau Uber. E primul gând care îi vine în minte unuia că nu are mașină. Și dacă ai mașina acum, te cam costă benzina binișor, mai ales pe cei care vin din provincie la meci.

După ce s-a terminat meciul, pe la 23:40, am luat-o la pas din Giulești până la secția 14 de poliție, undeva lângă mânăstirea Radu-Vodă, ca să obțin un preț ok până în Vitan unde locuiesc. Și am luat-o pe Calea Giulești, Basarab, prin Gara de Nord, maternitatea Polizu, am ieșit în Calea Victoriei, apoi la Piața Națiunile Unite, după care pe la poalele Dealului Patriarhiei și într-un final la secția 14 de Poliție. Pe drum mă tot uitam cam ce tarif mai e la Uber și Bolt. Când 100 de lei, când 72, când iar aproape 100 lei și tot așa. Eram când într-o aplicație, când în cealaltă. Știam că trebuie să balotez bine ca să scot un preț decent. Nu de alta, dar poate dacă aș avea vreo 3000 de euro salariu, nu m-aș uitat la 100 de lei de vreo 2-3 ori pe lună, dar așa contează fiecare leu în ziua de azi. Nici nu mai știu de câte ori am ieșit de la meciuri și am luat-o la fugă spre metrou Crângași ca să prind printre ultimele metrouri. Și nu sunt singurul, sunt mulți alții care fac asta. Deja am început să mă gândesc cu ce ajung acasă după meciul cu FCSB, probabil pe jos, că am de mers vreo 3-4 km. Sau cine știe, poate tot cu Uber sau Bolt, rămâne de văzut. Aceleași gânduri o să le am și după meciul cu Csikszereda, că și meciul respectiv e programat la ora 21:00, pe 30 octombrie. Îmi aduc aminte acum vreo 2 ani când am jucat cu FCSB, eram cred că vreo 30 de persoane în proximitatea străzii Avrig și toți cu telefoanele în mână căutam o mașină pe la ora 00:00. Stau și mă gândesc dacă n-ar trebui ca noi, suporterii, să ne organizăm și cei care au mașină să treacă pe la cei care nu au, să pună și respectivul bani de benzină și să meargă împreună la meci. Ar fi superb! Înainte de a pleca de acasă spre stadion, mă uitam la Betis cu Barcelona pe telefon, iar în prima repriză au fost acordate 7 minute de prelungire. Când am văzut am început să râd și mi-am zis, nu are rost să mă grăbesc, oricum nu începe meciul la 21:30. În perioada octombrie-martie, meciurile ar fi ok dacă s-ar programa de la ora 18 sau 19. Nu mă gândesc la alte ore, mai devreme, pentru că sigur nu s-ar dori. Cu toate că în alte campionate se poate și se vede și frumos, tribune pline, cer senin, își dă o altă stare de spirit. Ar trebui că oamenii de fotbal, conducătorii cluburilor să discute cu televiziunile și LPF, nu să se îngroape cazul, că deh, lasă că merge și așa. De ce să nu se facă un proiect pilot prin care să se programeze echipele cu suporteri mulți la ora 16:30, 17, sau 18? Facem, vedem ce iese și apoi mai discutăm. Îi dai șansa și celui din provincie să vină cu trenul și să se întoarcă tot cu trenul acasă, nu să stea în gară toată noaptea până are primul tren dimineața la ora 5. Mă uitam sâmbătă în zona unde stau deobicei la meciuri, o letargie, oameni fără vlagă, obosiți după o săptămâna de lucru. Nu era atmosfera de altă dată, în care oamenii cântau, acum zgribuleau și așteptau să se termine mai repede meciul că să plece acasă. Probabil o să fie unii care o să spună, că nu ești suporter sau ultras adevărat dacă nu vii la orice oră e programat meciul, că te plângi, că nu știu ce. E treaba lor, dar nu toți pot veni la ore ca cele de vineri, sâmbătă, duminică sau luni. Partea proastă e că așa îndepărtezi și bruma de suporteri care mai vine pe la meciuri. N-ar fi exclus că pe viitor să ne trezim cu vreun meci programat la ora 22:30. De ce nu?! P.S La 1:02 am ajuns acasă după meci, noroc că era duminică. Dar dacă era luni și trebuia la 8 să merg la lucru?

Eu vin din și plec spre Popești-Leordeni, nu am mașină, încerc să mă descurc exact cum a descris colegul. Ce au făcut cu meciul din Spania a fost doar un picior dat cuiva pe care l-ai pus deja jos. Cine să vorbească în apărarea noastră. Angelescu? Cel care spune că e normal ca „derbyurile” să se joace noaptea? În alte campionate sunt multe exemple care îl contrazic.

Apropo de mașină proprie, nu prea sunt locuri de parcare nici pe lângă stadionul Giulești iar la NA dacă parchezi în parcarea de la mall te cântă cucii până ieși de acolo!!

Las aici un episod petrecut sâmbătă după meci. Pentru că nu locuiesc în București și „boală veche…” lunar îmi propun să ajung macar la 1-2 meciuri ale Rapidului. De aproximativ 3 ani îmi parchez mășina la Lidl în Crangași (știu că nu-i cea mai ortodoxă modalitate, dar nu am identificat altă variantă în proximitatea stadionului fie ea și contracost), așa a fost și sâmbătă. Aproximativ 1/3 din parcare era ocupată de suporteri rapidiști, să zic așa la ochi erau în jurul la 30 de mașini (la meciuri cu asistență mai mare am văzut-o și mai ocupată de atât de suporteri). După meci când am ajuns în parcare, am avut parte de o surpriză, toate mașinile erau cu roțile blocate (motivația fiind că am folosit parcarea în afara orelor de program ale magazinului). S-a lăsat cu circ, a venit și poliția de la secția 20 de lângă și un bonus de 200 de lei plătiți pentru deblocare roților de către toți cei implicați. Printre cei afectați am prieteni care locuiesc în București, iar de fiecare dată când meciul a fost la ore rezonabile au folosit transportul în comun. În jurul orei 0:30 am început să ne punem în mișcare, pe acolo fiind și părinți cu copii. P.S. Ca să fie circul complet când a venit mașina firmei de pază pentru deblocarea roților a lovit o mașină parcată/blocată a unuia dintre suporteri.

F proastă ora și dacă stai la tv. De pe la 15 -16 începi să aștepți meciul… La 19 era perfect.

Orele nu sunt bune pt nimeni, suporteri, jucători, staff, etc. Inspirația a venit de la celebrul 21:45 , dar că xxxx noștri nu au știut că de fapt aceasta este 19:45.

Eu sunt suporter rapidist din Urlați, la 90km de București. Vreau să pot ajunge și să pot pleca de la meciuri cu trenul. În momentul de față este imposibil. Atunci când vin, sunt obligat să vin cu propria mașină. Clubul Rapid ar trebui să fie de partea suporterilor și să organizeze o dezbatere publică cu fanii, din care să plecăm cu concluzii clare. În principiu vreau meciuri vineri, sâmbătă sau duminică (nu luni!), ore începere meci între 17:00 și 19:00 și prelungirea programului Metrou & RATB când meciurile de termină târziu.

Bine, și eu sunt în aceiași postură, doar că poate lua mașina de noapte, dacă reușește, vine la 30 de minute dar e plină și aia…

Ești un fericit! Eu ajung la Târgoviște la 2 noaptea, și cu inima cât un purece pe motiv de radare…

Televiziunile nu vor așa ceva… a scris negru pe alb și Udrea, reprezentantul unei televiziuni. Cică ar face betis – barcelona rating peste Rapid – corvinul… deși Rapid – Corvinul se joacă la o oră unde lumea iese în oraș, e prime time cu emisiuni reality, filme etc. La ora 17:00 nu ai ce să vezi la televizor în wkd.

„Derby urile nu se pot juca decât târziu”, în timp ce Arsenal – City, Real – Barca, se joacă la 15:00 ori lor, ori Celtic – Rangers la 12:00 ora lor… Ținând cont că nu mai avem Premier League pe programele normale, am putea juca lejer, fără să deranjăm cei 144 de suporteri care urmăreau hull coventry

noi care venim de la Alba Iulia plecăm de dimineață și ajungem cealaltă dimineață acasă și suntem etapă de etapă acasă sau deplasare, oricum pt noi sunt în deplasare toate dar mergem cu drag pt echipa noastră

tot din alba merg și eu, cu mașina… reușesc să ajung la 1 meci, două pe sezon. Nu că n-aș vrea dar nu mai locuiesc în România de vreo 10 ani. După primul meci de când suntem în prima ligă, (Rapid – Chindia ) am decis că viața are prioritate, mă pornesc la drum devreme, undeva la ora 12, îmi caut o cazare modestă dar curată și dorm în București (în vară am luat o cazare pentru mine și băiat cu 35 de euro) dar măcar mă odihnesc. După primul meci (unde nu am avut cazare și am plecat imediat la final) am ajuns în alba la 3 dimineața .. terminat fizic și psihic. Dacă te pornești cu încă 2-3 prieteni în mașină, o cazare în București ar ieși destul de rezonabil.

Niște xxxx ordinare cei care conduc liga și televiziunile. Ca în orice alt domeniu din țara asta, cetățeanului trebuie să îi creezi frustrări și stress

Eu am venit din nordul Moldovei la meci duminică, am plecat la 00:00 din București, am ajuns la 6 în oraș și la 7 am început munca.

Eu am mers cu autobuzul de noapte și nu e prima datâ. Alte dăți am întâlnit suporteri care mergeau pe trotinete electrice.

Hai să nu fim naivi, sunt multe echipe fără suporteri de stadion, sau care plătesc suporteri să vina (da, unii sunt chiar urmașii celor care aduceau soldații la meci) și care nu au nici un interes să se mute ora.

Lor le stau în gât suporterii „reflexivi” și galeria Rapidului. Vor face exact invers daca se va încercă mobilizarea cluburilor pentru meciuri mai devreme

Eu am fost mai „norocos”: am prins un N1 la Brico Orhideea, care m-a lăsat la Liberty Mall, iar de acolo am luat un Uber până în Sălăjan. La 00:45 am intrat în casă. Este al treilea meci consecutiv după care ajung acasă în jurul orei 1:00.

Nu se mai duce nimeni pe stadion și atunci tv ul și cluburile vor reevalua respectul față de suporteri!

Ultimul nostru meci pe zi a fost în 2023, 20 august. Tocmai când erau căldurile mai mari. Fix pe invers față de cum ar trebui să fie.

Dorința mea ca și copil după ani de mers cu tramvaiul 2 și apoi 11 pe lângă victoria Rapidului era să cresc și să am mașina mea cu care să merg spre stadion. Între timp pare că nu s a schimbat nimic

Motivul proncipal pt care zic pas, prima dată după mulți ani, la arena națională. Iar meciul de sâmbătă de ce a început cu întârziere? De ce îmi pasă mie de Barcelona?

Ar mai fi și problema copiilor, care nu rezistă până la sfârșitul unui meci care începe la 21:00–21:30, mai ales că, în timpul săptămânii, la ora aceea sunt deja în pat, pentru că a doua zi au școală…

Da. Chiar și cu mașina… am fost în vara cu Sepsi cu un vecin… aveam probleme la gleznă și drumul de la Carrefour unde se parchează elegant la stadion a fost al naibii de lung… și tot după 12 noaptea am ajuns acasă.

Acuma’ să nu fim cârcotași! Dacă rămâneau Mitică și Mirciulică ne puneau doar marțea la ora 23.00, să plecăm direct la serviciu. Păi nu suntem noi proletari prin definiție?

Are dreptate, indiferent că ai bani de uber, că nu ai. Aștept de 2 ani o oră decentă de meci (18-19, sâmbăta) ca să aduc 2 copii din Ialomița pe Giulești. Este absolut imposibil și o bătaie de joc. Și asta o spunem noi, cei din București. Nu vreau să stiu cum este să vii de la zeci sau sute de kilometri. Când pleci de acasă, când ajungi, unde parchezi, cât de repede reușești să ieși din zona congestionată, când ajungi acasă. E imposibil de venit cu familia pe stadion. Cum Barca cu Betis joaca la 18 ora lor iar noi la 21:30 ora noastră nu o să înțeleg niciodată. Omorâm fenomenul pentru un pumn de fise. Daca nu aduci copiii pe Giulești, pierzi din publicul de mâine.

Atât timp cât patronii se bucură de mălaiul adus de televiziuni nu avem ce face. Mi aș dori un patron care nu ține cont de banii din televizări și care refuză programările făcute de ei. Deocamdată e imposibil. Noi suporterii nu avem ce face. Așa cum nu am avut niciun cuvânt când s-a construit gluma aia de tribună a II a

clubul știind că se joacă la ora asta nu putea vb mai departe legat de mijloace de transport?

revenind la numărul de spectatori- dacă fiecare din cei 5000 lipsă de sâmbătă consumă de 7-8 euro însemna 40000 euro. din asta, la ce marje sunt produsele nu costa mai mult de 6-7000 euro. rămâi după ce plătești și altele cu 30000 euro. nemaivorbind de tricouri și alte obiecte promoționale.

Din Viena, unde locuiesc, am observat și eu întârzierea asta de 10 minute a meciului pentru ceva ce pe plătitorii de bilet din stadion sigur nu îi interesa. Spectatorii care vin la stadion devin tot mai mult figuranțîi unui spectacol în care joacă un rol și se încasează de pe urma lor. Echipele de fotbal sunt tratate ca niște dame de companie, care dacă sunt plătite trebuie să joace fotbal așa cum și când li se cere.

Și mai grav: meciul Rapid-Corvinul nu a fost întârziat pentru meciul din Spania ci pentru calupul publicitar. Meciul s-a terminat la 21:32 dar trebuia să intre publicitatea. E un fel de a obliga 8000 de oameni să-și doneze viață (15 min x 8000) pentru ca să încaseze niște nesătui niște parale.

Mie mi se pare foarte simplu calculul lor. Doar că noi nu (vrem să) înțelegem cum l-au făcut. Ora e aleasă pentru acel tip de telespectator care nu merge pe stadion și căruia îi place echipa doar când are rezultate. Pentru ei, 9:30 e perfect să se așeze pe canapea cu o bere și să poată să stingă imediat televizorul atunci când echipa nici nu merge și nici nu e ajutată de arbitri. Ei n-au niciodată problema cu întorsul târziu de la stadion dar apar în schimb în statisticile agențiilor de rating TV, cele după care se calculează banii în media. Dacă nu v-ați prins pentru care tip de spectator e făcut orarul meciurilor, folosiți indiciul dat de băietul Justin de la LPF, ăla cu definiția clubului cu valențe naționale…

Permit, pentru că veriga între cluburi și televiziuni este LPF, un organism democratic fix după modelul societațîi, adică voturile cluburilor sunt egale (deși drepturile TV nu sunt). Iar majoritatea este compusă din cluburile fără spectatori, la care veniturile din TV și bilete nu sunt în același raport ca la Rapid, Dinamo sau Craiova.

Și mai este și a doua jumătate a discuției după oră și anume cea despre ziua meciului, care ar merita probabil un articol separat. Acolo e la fel, îi penalizezi pe cei cu suporteri la meciurile de acasă dar îl demolezi pur și simplu (sau măcar încerci) pe Rapid a cărui galerie face regulat deplasările. Una e să pleci în deplasare sâmbăta, alta duminica și cu totul altceva Luni! Pentru restul cluburilor, nici nu contează în ce zi se uită la TV suporterii lor, ei tot pe canapea la căldură stau. Iar regula asta cu rotirea intre toate echipele, pentru meciurile de luni, nu doar că nu e respectată dar e și o altă măgărie pe față. Dacă nu confundăm echitatea cu democrația, putem însă să admitem că și asta e o regulă democratică, pentru că majoritatea e mulțumită dacă galeria rapidistă e mai firavă: xxxxxx continuă să spere că va veni ziua când noi vom fi în deplasare mai puțini decât ei acasă, cluburile gazdă fac economie la vaselină, (tele)spectatorii gazdelor nu se mai simt dominați și din tribune, iar comentatorii iși pot debita frustrările și aberațiile, netulburați și neacoperiți de cântecele rapidiste :))

Și eu am atras atenția în câteva postări asupra orei târzii (21,30) de începere a meciurilor. În anii ‘65-‘70, când se disputau cuplajele echipelor bucureștene pe vechiul 23, veneau de regulă 70000 spectatori, primul meci începea în jur de ora 14.00. Și se televizau cele două partide. Aici cred că este nevoie de o reglementare a CNA ca transmisiile sportive interne să se încadreze în anumite ore.

Și ar mai fi ceva: meciul ar putea fi urmărit până la final și de cei care sunt din provincie și dimineața, la ora 05.00, trebuie să plece la București (sau în alta parte). Sunt pățit la meciul cu Corvinul. După prima repriză a trebuit să merg la culcare pentru că trebuia să mă trezesc la ora 04.00!

Atâta timp cât noi nu protestăm nu se va schimba nimic. Pentru câteva mii de euro inclusiv clubul Rapid își bate joc de propriii suporteri cu programări la ore târzii sau chiar înaintea slujbei de Paște.

Mă bucur că ai scris despre acest subiect. Sâmbăta, în loc să mă simt bine și relaxată la meci, a trebuit să inventez înjurături, pt că ale mele nu erau de ajuns

Super subiect, sper să fie tratat cu seriozitate de cine trebuie. De multe ori am stat în cumpănă dacă să-l las pe fi-miu acasă anii trecuți. Acum a mai crescut, e mai simplu dar păcat de puștii care și-ar dori să ajungă pe stadion și nu pot din cauza orei. Ne strică “duminica în familie”

Băiatul meu voia să se ducă la meci pe Giulești, dar când a văzut la ce oră e meciul, și-a luat gândul. Sufletul, nu numai al fotbalului e deja vândut. Totul e comerț. Dupâ 83 când a intrat Rapid în A (chiar și înainte la matineu), erau meciurile după-amiază, era o plăcere ca suporter să merg pe Giulești sau pe orice stadion din București sau din țară.

Eu mai adaug și un alt motiv… pentru care nu pui în Octombrie meciul la ora 21,30… Pe Giulești vin foarte MULȚI copii!! Deci vrem să atragem copiii să facă sport, dar… În al doilea rând programarea zilei și orei de disputare, se folosește pentru a dezavantaja echipa gazdă… și mă refer în primul rând la Rapid… Se știe că Rapid umple stadionul și vin și mulți copii… deci hai să îi punem să joace Vineri, Luni și la ora 21… Iar dacă este CONCURENȚĂ, fiecare club să își negocieze direct cu un post TV, transmiterea meciului…!

Oare cum se poate ca în Anglia, de exemplu, să se joace meciuri la ora 14 după amiază (inclusiv derby-uri) iar la noi nu? Ăia se duc lejer la pub după meci și au destule ore să stea cu prietenii. La noi unde mai mergi la 12 noaptea? Eu m-am cam săturat de meciurile în nocturnă, puse la ore imposibile. Ar trebui să avem mai multe meciuri ziua, cât mai devreme posibil.

banii dați de televiziuni cluburilor au îndepărtat mulți oameni de la stadion. Cluburile nu fac nimic pt asta, fiind sclave acelor bani.E un cerc vicios,dar de suferit are suporterul de suferit și cam atât! Restul ,sunt la căldurică cu burtica plină! Apoi,noi de ce să ne mai agităm!?

xxxxxx de la xxxxTV e cel care vorbește urât despre suporterii din România. Că „nu au cultura celor din Anglia să vina meci de meci pe stadion” E o mare ipocrizie aici, el lucrând la o televiziune care influențează orele extrem de târzii la care sunt puse meciurile. Mai sunt și alti colegi de-ai săi din media cu același discurs. Aceste ore sunt gândite pentru publicul tv, nu pentru publicul de stadion. Ce au făcut sâmbătă cu meciul din Spania care a amânat meciul Rapidului a fost o insultă care nu trebuie să se mai repete. În plus, degeaba ni se tot spune că suntem cei mai proști din lume, cu cel mai slab fotbal din lume. Noi iubim fotbalul din România. Eu mereu m-am amuzat de cei care elitist se duc în Centrul Vechi și spun că suferă pentru Arsenal, Borussia Dortmund sau „ce nervi mi-a făcut Liverpool”. Haideți să fim serioși, suntem români, avem nevoie de fotbal românesc. Iar acesta trebuie prioritizat, nu Betis. Cluburile trebuie să ceară mai mulți bani pentru drepturile tv, să ceară plecarea lui „Giustin” de la ligă și ore mai bune pentru suporteri. Ei vin cu mașină, la pauză intră elitist la căldură și apoi comentează că prezența pe stadion a fost sub așteptări. „E doar x lei biletul, de ce nu vin?” Pentru că e complicat să te întorci acasă, de aia.

Mi am luat multe înjurături pe pagina clubului când am scris și eu. Nimic.

Am renunțat la abonament și la a achiziționa bilete la meciuri cu ore mai târziu de ora 20:00. Poate odată se va trezi conducerea clubului când va vedea stadionul gol. Dar nah, demagogia cu suntem o familie e doar gargară pentru proști. Eu bat tot Bucureștiul, cred că ajung mai repede de pe Giulești la Ploiești, dar ce să înțeleagă unii…

Comentatorii mai aveau și tupeu să se mire că nu e mai multă lume la meci.

Conducerea federației și a ligii au sufletul vândut de pe vremea lui Sandu și Mitică!!

Vara pe 39 grade pun meciuri la 17-18 și pe frigul ăsta le pun la orele 21:30 Doamne ferește, se vor împuțina suporterii ușor ușor cu așa bătaie de joc!

La toată discuția asta mai este o problemă, capacitatea televiziunilor de a transmite poate chiar 3 meciuri pe zi. De exemplu pe Giulești poziționarea camerelor de plan general și de urmărire (camerele 1 și 2) sunt puse în tribună tocmai datorită faptului că ei transmit semnalul către carul tv pe un cablu denumit triax care nu ajunge până sus la platforma de unde ar trebui să se transmită. Cine a mers pe Giulești la diferite meciuri organizate de UEFA, Dinamo Kyev, Romania U21 sau Hapoel anul acesta, a observat camerele puse unde trebuie, nu în poziția în care obturează vederea spectatorilor care au abonamente în sectoarele 204 și 206 în primele rânduri. Cluburile sunt prea sclave la televiziuni, iar LPF este un mort în cadă despre care chiar nu are sens să vorbim.

Bună observația referitoare la ora târzie de disputare a meciurilor. Îmi fac calcule încă de pe acum cum/cu ce să ajung acasă după meciul cu fcsb.

Și după ce că Rapid – Corvinul era programat la 21h30, a început la și 45, că până s-a terminat Barcelona, până publicitate, au mai adăugat un sfert de oră.

Am ajuns să amânăm începutului unui meci în octombrie la 21:30 din cauza unei ploi la Sevilla

se poate prelungi transportul în comun în zilele în care sunt meciuri?

Din păcate, majoritatea cluburilor au finanţare, directă sau indirectă, de la administraţia locală şi/sau nu prea au tradiţie în fotbal. Prin urmare, interesul lor major sunt banii obţinuţi din transmisiile TV şi nu aducerea spectatorilor la stadion.

mi s-a părut absurd și doar vizionând de pe canapea că meciul nu a putut începe la ora stabilită, a trebui să se aștepte finalul acelui meci de care nu-mi pasă, plus un calup de publicitate. Categoric televiziunile trebuie să scoată investiția făcută în drepturile de televizare că nu e caritate, dar trebuie să existe niște limite. Chiar dacă nu sunt din București și din păcate nu pot merge la meciuri, este foarte frustrant că toate meciurile sunt târzii. Să se ignore complet toate aceste aspecte care fac să scadă numărul de spectatori, mai ales cele bazate pe logistică și infrastructura orașelor în care trăim + timpul anului și temperaturile e absurd, cineva trebuie să se sesizeze. Poate LPF?

Oare nemții sunt proști că marea majoritate a meciurilor se dispută la ora 15.30 (ora 16.30 ora României)? Continuând cu campionatul german tot aici observăm că există și la ei un meci pe seară (19.30) în zilele de vineri, sâmbăta sau duminică. Cine sunt pe primele poziții ca număr de spectatori în Europa? Anglia cu ore de disputare a meciurilor în marea majoritate a cazurilor pe lumina soarelui apoi primele 2 ligi germane. Dar întrebarea care se pune este; ce club de la noi are un dep de Marketing, un președinte de club care să înțeleagă exact fenomenul “suporteri” ? S a schimbat legea 14 și în afară că te lasă să bei o bere, tot te ține în “țarcuri” în deplasări, tot nu ai voie să cumperi bilete în deplasari decât iți alocă clubul gazdă iar jumătate de stadion e gol!

Greu și să aduci copii la aceste ore la meci

Mă bucur că ai adus în spațiul public discuția asta, despre care mulți suporteri vorbim de mult timp.