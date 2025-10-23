Sport

Alarmă la Barcelona! Un titular nu s-a antrenat cu trei zile înainte de El Clasico

Un jucător important de la Barcelona nu a luat parte la antrenamentul condus de Hansi Flick. Fotbalistul este incert pentru derby-ul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu.
23.10.2025 | 16:53
Un jucător important de la Barcelona nu s-a antrenat cu trei zile înainte de El Clasico. FOTO: Hepta
Barcelona se confruntă cu mai multe probleme medicale în această perioadă, iar Hansi Flick a primit o nouă veste neplăcută joi, cu doar trei zile înainte de partida contra lui Real Madrid. Frenkie de Jong nu s-a antrenat și este incert pentru El Clasico.

Titularul Barcelonei nu s-a antrenat cu trei zile înainte de El Clasico

Hansi Flick a primit mai multe vești bune în această săptămână. Dincolo de succesul clar din Champions League, 6-1 pe teren propriu contra lui Olympiacos, tehnicianul german i-a avut din nou la dispoziție pe Ferran Torres și Raphinha, care s-au refăcut după accidentările suferite în ultima perioadă.

Joi însă, germanul s-a confruntat cu o nouă problemă: Frenkie de Jong nu s-a antrenat. „De Jong a părăsit baza clubului înainte de antrenament. Nu pare a fi ceva serios, cel mai probabil nu s-a simțit bine, dar Barcelona nu a precizat nimic până în acest moment și rămâne de văzut cum va evolua situația fotbalistului olandez”, au transmis cei de la Mundo Deportivo.

Ce absențe are Barcelona pentru El Clasico

Dincolo de situația lui Frenkie de Jong, care este incert după cele întâmplate joi, Barcelona are cinci absențe certe pentru partida cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu, care se va disputa duminică, de la ora 17:15, în cadrul etapei cu numărul 10 din La Liga. Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia și Marc-Andre ter Stegen nu vor putea juca în acest duel, iar antrenorul Hansi Flick ar urma să absenteze la rândul său, după cartonașul roșu încasat în partida cu Girona.

Cu excepția lui Gavi, care va lipsi timp de cel puțin cinci luni după ce a suferit o nouă accidentare gravă, și a lui Ter Stegen, care va reveni la începutul anului viitor, ceilalți jucători ar trebui să fie din nou disponibili în următoarele săptămâni.

Câte partide a strâns Frenkie de Jong pentru Barcelona în acest sezon

Frenkie de Jong este un jucător de bază pentru Hansi Flick, acesta fiind titular în 8 dintre cele 12 meciuri jucate de Barcelona în actuala stagiune. Olandezul a intrat de pe bancă în două jocuri, fiind absent din cauza unor accidentări în celelalte două. Mijlocașul a oferit două pase decisive în acest sezon, în partidele de campionat cu Real Oviedo (3-1) și Girona (2-1).

Transferat în 2019 de la Ajax pentru 86 de milioane de euro, Frenkie de Jong se numără printre cei mai vechi jucători din lotul Barcelonei, fiind depășit la acest capitol doar de Marc-Andre ter Stegen, care se află la echipă încă din 2014. Olandezul, care se numără și printre căpitanii echipei, și-a prelungit recent înțelegerea cu Barcelona.

