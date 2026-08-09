Sport

Alarmă la Craiova înaintea returului cu finlandezii de la KuPS. „De când am început sezonul, tot ratez. Sunt foarte supărat!”

Universitatea Craiova a pierdut surprinzător cu FC Argeș, scor 0-1, chiar înaintea returului decisiv cu KuPS. Alex Cicâldău și Adrian Rus au reacționat după eșecul de pe „Ion Oblemenco”.
Alex Bodnariu
10.08.2026 | 00:01
Alarma la Craiova inaintea returului cu finlandezii de la KuPS De cand am inceput sezonul tot ratez Sunt foarte suparat
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Eșec neașteptat pe „Ion Oblemenco”! Ce au spus Cicâldău și Rus înaintea duelului de foc cu KuPS
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Universitatea Craiova a suferit o înfrângere total surprinzătoare duminică seară, pe „Ion Oblemenco”. Oltenii au cedat cu 0-1 în fața celor de la FC Argeș. Peste doar câteva zile, echipa din Bănie va da piept cu KuPS, în manșa secundă a dublei cu finlandezii din turul trei preliminar UEFA Europa League.

Alex Cicâldău, frustrat după 0-1 cu FC Argeș

FC Argeș a deschis scorul în prima repriză a meciului din Bănie, iar până la final piteștenii s-au apărat eroic. Jucătorii Universității Craiova s-au întrecut în ratări. Oltenii nu au reușit să găsească drumul spre gol, deși au controlat jocul de la un capăt la altul.

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Urmează un duel de foc cu finlandezii de la KuPS în preliminariile UEFA Europa League. Alex Cicâldău, mijlocașul oltenilor, a analizat duelul de duminică cu FC Argeș și este încrezător că echipa sa își va reveni după această dezamăgire și se va califica mai departe în Europa League. „Prea multe lucruri nu sunt de spus. Am pierdut în seara aceasta. Am avut foarte multe ocazii. Nu știu un meci în care să ratăm atât. Și eu puteam marca. Cum am spus, rezultatul rămâne înfrângerea. Degeaba am avut atât de multe ocazii. De când am început sezonul, tot ratez.

Sunt foarte supărat pentru că am pierdut în această seară. Trebuie să ne odihnim. Ne așteaptă un meci greu, pe care trebuie să îl câștigăm. Cred că nu am fost inspirați azi. Sunt și astfel de meciuri. Nu comentez despre arbitraj. Nu știu dacă au fost greșeli. Nu am nicio idee. Trebuie să analizăm acest meci. De la începutul sezonului au apărut lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Meciul de joi este foarte important pentru club, pentru noi și pentru tot orașul”, a spus Alex Cicâldău, conform Digi Sport.

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Adrian Rus privește partea plină a paharului după eșecul din SuperLiga

Și colegul său Adrian Rus a avut un discurs similar. Fundașul Universității Craiova este de părere că echipa a arătat bine în meciul cu FC Argeș, însă i-a lipsit un gram de noroc. Fotbalistul crede că Universitatea Craiova își va reveni și va trece de KuPS.

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„Nu am reușit să dăm gol. Suntem dezamăgiți de rezultat, dar sunt mândru de colegii mei. Am încercat să revenim în joc. Câteodată așa este fotbalul. Trebuie să mergem mai departe. Campionatul este unul lung.

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Am luat gol la primul șut pe poartă. Am fost neatenți. Trebuie să fim mai concentrați. Este începutul campionatului. Trebuie să fim pozitivi. Se poate și pierde la fotbal. Sunt, normal, dezamăgit de rezultat. Nu vreau să caut scuze. Toți cei care intrăm trebuie să dăm totul. Trebuie să câștigăm joi, acasă. Trebuie să câștigăm, să nu luăm gol. Nu trebuie să decădem cum am făcut-o în Finlanda, în repriza secundă”, au fost cuvintele lui Adrian Rus.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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