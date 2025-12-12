Alarmă la Dinamo! Ofertă de 400.000 de euro pentru Boateng: „Contract de 3 ori mai mare”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fundașul central togolez urmează să intre în ultimele 6 luni de contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare”. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care nu se va ajunge în cele din urmă la un acord de prelungire cu el, africanul ar urma să plece liber de contract la finalul sezonului.

Kennedy Boateng ar putea pleca în această iarnă de la Dinamo pe un salariu mult mai consistent

Astfel, în acest context, oficialii „câinilor” ar putea fi tentați să îl cedeze încă din această iarnă, în mod evident pentru a și încasa o anumită sumă în schimbul său. Iar că în prezent o echipă din Rusia se interesează de eventualul transfer al lui Boateng. Suma ar fi una destul de bună pentru Dinamo, în jur de 400.000 de euro, iar salariul jucătorului mult mai bun decât ce primește el în prezent în România, de circa trei ori mai mare.

„Sunt o echipă unită, un grup unit și în momentul de față au și un antrenor care a fost declarat antrenorul anului, care i-a pus pe picioare, un băiat extraordinar. Din punctul ăsta de vedere, cred că vor avea un cuvânt de spus.

Dacă vor face încă două-trei transferuri în această iarnă, acum să nu îl piardă pe Boateng, am înțeles că este în ultimele 6 luni de contract, atât el, cât și Gnahore. Și din ce am înțeles pentru fundașul central există o ofertă în momentul de față din străinătate și există posibilitatea să plece.

Se acordă și o sumă de bani pentru Dinamo, în jur de 400.000 – 500.000, ceea ce înseamnă foarte mult. Din Rusia am înțeles, prima ligă. El termină contractul. Dinamo nu mai poate să-l controleze, e în ultimele 6 luni. Dacă nu se înțeleg în vară pleacă liber. Automat probabil se vor mulțumi cu suma respectivă.

Din ceea ce știu și informațiile pe care le am, un contract aproape de trei ori cât câștigă la Dinamo, peste 30.000 de euro, în jurul a 40.000 din ce știu eu”,

Cum vede Florin Gardoș această posibilitate

Aflat de asemenea în studio, fostul fundaș central a fost întrebat de Horia Ivanovici în legătură cu această chestiune, iar răspunsul său a fost următorul:

„E greu să refuzi. Plus că, dacă e în ultimele 6 luni, să iei tu ca și club banii ăia e extraordinar. Cred că mai degrabă iei banii ăia, în situația în care e Dinamo. Cred că e important ce se va întâmpla în iarnă, nu știu dacă au potența asta în momentul de față”.

Ce a spus recent Andrei Nicolescu despre acest subiect

, președintele „câinilor” a transmis că au început deja într-o anumită măsură negocierile pentru prelungirea contractelor în ceea ce îi privește pe Boateng și Gnahore:

„Sunt câțiva jucători care își termină contractele în vară. Cu unii am început să negociem, cu alții e mai dificil. Boateng și Gnahore, dintre cei care sunt importanți, Milanov (n.r. – își termină contractele). Avem strategiile noastre!

Sunt grele negocierile. Sunt șanse realiste ca Boateng și Gnahore să rămână, dar asta depinde foarte mult de ce vom face în viitor. Trendul ascendent și potențialul calificării în cupele europene contează mult la negocieri”.