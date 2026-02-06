Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu FC Botoşani, scor 2-1. Campionii en-titre rămân în cursa pentru play-off, dar duminică au un nou meci crucial, cu Oţelul. Charalambous are probleme, .

Juri Cisotti, out de la meciul Galaţi – FCSB! Va merge la Belgrad, la tratament

Din informaţiile FANATIK, Juri Cisotti nu va juca împotriva Oţelului Galaţi. Cel mai probabil, fotbalistul va pleca la Marijana Kovacevic la tratament, şansele fiind în acest moment sub 10% să evolueze.

Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care e situaţia celor doi jucători, spunând că nici Graovac nu are şanse bune să evolueze în meciul din weekend:

„Nu este bine. Graovac şi Cisotti… Am văzut că nu au înţeles fanii schimbările, de ce a fost retras Lixandru… A fost retras pentru că s-a accidentat Graovac, în minutul 25. A jucat aşa şi ieşit la pauză.

Şi el şi Cisotti au probleme musculare. O să facă azi nişte teste şi să vedem cât vor lipsi. Graovac va lipsi 100% (n.r. cu Oţelul). Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic.

Cisotti clar s-a accidentat, tot probleme musculare, dar nu a fost examinat de medicul Flavian Arămitu. Nici Cisotti nu cred că va juca. E jucător exponenţial, dar şi o linie Miculescu, Olaru, Tănase este una solidă”, a spus Mihai Stoica.

Care e situaţia lui Ngezana: „Sperăm să fie 100% la Galaţi”

. Fundaşul sud-african a simţit o durere la genunchi, iar Mihai Stoica speră să fie apt pentru meciul de la Galaţi:

„Ngezana a spus la încălzire că simte o durere în zona genunchiului şi nu este la 100%. Sperăm să fie 100% la Galaţi, că altfel avem ceva probleme”, a dezvăluit Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.