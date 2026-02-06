Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv

Juri Cisotti şi Daniel Graovac s-au accidentat în meciul FCSB - FC Botoşani 2-1. Din informaţiile noastre, Cisotti are şanse minime să joace la Galaţi.
Marian Popovici
06.02.2026 | 11:06
Alarma la FCSB cu Juri Cisotti Speram sa poata interveni Marijana Nu va juca la Galati Exclusiv
breaking news
Juri Cisotti nu va juca în Oțelul Galați - FCSB! Italianul s-a accidentat Foto: colaj Fanatik
FCSB a câştigat cu FC Botoşani, scor 2-1. Campionii en-titre rămân în cursa pentru play-off, dar duminică au un nou meci crucial, cu Oţelul. Charalambous are probleme, Graovac şi Cisotti fiind accidentaţi.

Juri Cisotti, out de la meciul Galaţi – FCSB! Va merge la Belgrad, la tratament

Din informaţiile FANATIK, Juri Cisotti nu va juca împotriva Oţelului Galaţi. Cel mai probabil, fotbalistul va pleca la Marijana Kovacevic la tratament, şansele fiind în acest moment sub 10% să evolueze.

Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care e situaţia celor doi jucători, spunând că nici Graovac nu are şanse bune să evolueze în meciul din weekend:

„Nu este bine. Graovac şi Cisotti… Am văzut că nu au înţeles fanii schimbările, de ce a fost retras Lixandru… A fost retras pentru că s-a accidentat Graovac, în minutul 25. A jucat aşa şi ieşit la pauză.

Şi el şi Cisotti au probleme musculare. O să facă azi nişte teste şi să vedem cât vor lipsi. Graovac va lipsi 100% (n.r. cu Oţelul). Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic. 

Cisotti clar s-a accidentat, tot probleme musculare, dar nu a fost examinat de medicul Flavian Arămitu. Nici Cisotti nu cred că va juca. E jucător exponenţial, dar şi o linie Miculescu, Olaru, Tănase este una solidă”, a spus Mihai Stoica.

Care e situaţia lui Ngezana: „Sperăm să fie 100% la Galaţi”

Siyabonga Ngezana s-a accidentat la încălzire înaintea meciului cu FC Botoşani. Fundaşul sud-african a simţit o durere la genunchi, iar Mihai Stoica speră să fie apt pentru meciul de la Galaţi:

„Ngezana a spus la încălzire că simte o durere în zona genunchiului şi nu este la 100%. Sperăm să fie 100% la Galaţi, că altfel avem ceva probleme”, a dezvăluit Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
