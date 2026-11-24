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FCSB este în alertă! Dennis Politic, unul dintre jucătorii favoriți ai lui Laurențiu Reghecampf de la FCSB, pe care antrenorul a promis că-l revitalizează, a fost operat de urgență. Din informațiile FANATIK, Dennis Politic a fost operat de ruptură de menisc și nu va mai juca în acest an.

Dennis Politic, operat de urgență! Ce accidentare a suferit unul dintre favoriții lui Laurențiu Reghecampf

Veștile proaste se țin scai de FCSB. Cu un sezon dezamăgitor în spate, clubul patronat de Gigi Becali a mai primit o lovitură. Horia Ivanovici a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că Dennis Politic a fost operat de urgență joi, Fotbalistul pe care Gigi Becali nu-l mai vrea la FCSB, dar pe care a suferit o ruptură de menisc.

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„Încă o veste proastă pentru FCSB. N-au avut noroc cu Dennis Politic. A acuzat dureri 2-3 zile înainte de ziua de joi și l-au operat de menisc. A fost un moment de panică, credeau că e vorba de ruptură de ligamente colaterale, dar joi l-au operat de menisc”, a dezvăluit Horia Ivanovici despre Dennis Politic, jucător cotat la 650.000 de euro de Transfermarkt.com.

Cât lipsește Dennis Politic

În urma accidentării suferite și în urma perioadei de recuperare pe care va fi nevoit să o respecte, Dennis Politic va sta pe bară aproximativ o lună. Astfel, fotbalistul născut la Brașov nu va mai îmbrăca tricoul FCSB în 2027. În acest sezon, Politic a adunat 12 meciuri în tricoul roș-albastru, reușind să marcheze un gol. În 2027, FCSB le va mai înfrunta pe Csikszereda (Campionat și Cupă), Farul, Sepsi și Botoșani.

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„Va sta maximum o lună. Nu mai joacă anul ăsta, e subiect închis. L-au pierdut și pe el, chiar dacă nu prea îi mai ajuta. Am văzut că Reghecampf a insistat cu el. Veștile proaste au venit în cascadă pentru ei. A fost operat de urgență joi, acuza dureri tot mai mari la antrenamente. Vestea bună a fost că nu a fost colateralul”, a mai explicat Horia Ivanovici.

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Dennis Politic mai are contract cu FCSB până în iunie 2029. În vara anului 2025, fotbalistul care evoluează în aripa stângă a fost transferat de FCSB de la Dinamo după un schimb intens dezbătut în spațiul public. Dinamo l-a cedat pe Politic la FCSB pentru suma de aproape 1 milion de euro, plus Alex Musi de la FCSB.